Hablamos con Roberto Santiago, autor de los libros favoritos de la infanta Sofía: 'A veces los sueños se cumplen'

La Feria del Libro de Madrid se ha vuelto a celebrar tras dos años y medio sin poder hacerlo debido a la pandemia. Escritores, libreros, editores y lectores están compartiendo durante estos días su gran pasión, reencontrándose en las casetas del Parque del Retiro con gran alegría y emoción. La Reina fue la encargada de inagurar la 80º edición el pasado viernes, mostrando la mejor de sus sonrisas al cumplir con esta cita que tiene un significado especial para ella, ya que es una gran lectora. En una de las casetas, doña Letizia se detuvo a charlar con el escritor y director de cine Roberto Santiago, quien ha escrito casi una treintena de novelas infantiles y juveniles. Se reencontraron después de que en 2016 le entregara el premio 'El Barco de Vapor' por su obra Los protectores. "Tuve el placer de conocer a la reina Letizia hace cinco años. Ella fue quien me entregó el premio 'El Barco de Vapor' en una ceremonia muy emotiva, en la que me felicitó por mi novela, que ella misma había leído. Después he coincidido con Su Majestad en otras ocasiones, en las que me ha hecho saber que la princesa Leonor y, sobre todo, la infanta Sofía, eran ávidas lectoras de mi colección Los futbolísimos", nos ha contado.

Por eso, Roberto vivió con tanta emoción su encuentro durante la inauguración de la Feria del Libro. "Me reiteró que la Infanta había leído prácticamente toda la saga y que era muy fan. También me preguntó por otras obras mías. Y, como siempre, demostró que es una gran lectora y que tiene un enorme compromiso con el sector del libro", confiesa el escritor y guionista madrileño, que reconoce que le hace "muy feliz que la Princesa y la Infanta hayan heredado ese gusto por la lectura y, por supuesto, que entre las obras que han elegido se encuentren mis queridos Los futbolísimos, que son novelas con valores muy importantes, como la igualdad, la empatía con los más débiles o el trabajo en equipo".

"De verdad, estoy convencido que el ejemplo de la Casa Real con los libros y la cultura en general es muy positivo para todos". Roberto Santiago se siente muy afortunado del año que está teniendo y, para redondearlo, ha querido pedir un deseo más a través de ¡HOLA!. "Ojalá en la entrega del Premio Cervantes Chico que recibiré durante el mes de octubre en Alcalá de Henares pudieran estar la princesa Leonor o la infanta Sofía. No es fácil, pero a veces los sueños se cumplen".

Una etapa muy feliz

El hecho de poder volver a la Feria del Libro tiene mucho significado para el escritor madrileño, quien ha confesado que, después de dos años, "todo ha cambiado, somos distintos, somos otros… pero seguimos amando los libros. ¡Y tenemos ganas de vernos, de hablarnos, de compartir!". "Larguísimas colas que merecieron la pena, gracias por vuestra paciencia y por vuestro cariño. Esas agotadoras tres horas y media firmando sin parar ni un segundo me hicieron muy feliz". El autor de Los forasteros del tiempo asegura que "solo puedo decir: gracias, gracias y un millón de veces gracias. A los organizadores. A los medios. A las librerías y editoriales. Y sobre todo a los lectores. Habéis hecho posible que el Retiro de Madrid se convierta en el corazón mundial de los libros".

Además de Los futbolísimos, que se ha convertido en la saga de literatura infantil española más vendida en nuestro país en los últimos años (con más de tres millones de ejemplares), Roberto ha escrito y dirigido, entre otras, las películas El penalti más largo del mundo (nominada al Goya al mejor guion), El club de los suicidas, Al final del camino y la coproducción internacional El sueño de Iván. En teatro ha escrito las adaptaciones de Ocho apellidos vascos, El otro lado de la cama y Perversiones sexuales en Chicago, de David Mamet, entre otras. También ha participado en varias series de televisión; es profesor de la Escuela Oficial de Cine de la Comunidad de Madrid; y su cortome­traje Ruleta fue el primer corto español en competir en la Sección oficial del Festival de Cannes.

