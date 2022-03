Los Reyes, sus hijas y doña Sofía disfrutan de una cena familiar en Palma con vistas al mar

Una vez finalizada la entrega de trofeos de la 39 edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela, competición en la que él mismo ha participado, don Felipe se trasladaba desde el recinto de Ses Voltes al barrio de Portixol para una agradable cena familiar en la terraza del restaurante Ola de mar, local que ya han visitado durante anteriores estancias en la isla. Un plan al que acudía acompañado de doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y doña Sofía, quien lleva desde el 23 de julio instalada en la ciudad aunque no ha hecho salidas públicas. Se trata de la primera foto de los cinco juntos en Mallorca, una imagen que no veíamos desde 2019 puesto que, aunque es habitual que los miembros de la Casa Real disfruten de la gastronomía balear y su oferta de ocio durante las vacaciones, el pasado año no pudieron por la crisis sanitaria.

VER GALERÍA

PULSA AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA COMPLETA

A este plan familiar con el que previsiblemente pondrán fin a sus vacaciones en Mallorca (han acabado su agenda de esta semana y próxima semana no tienen agenda oficial) se sumaron también Irene de Grecia y el matrimonio formado por Tatiana Radziwill y Jean Henri Fruchaud. Pasada la media noche salían del restaurante, con vistas al mar y especializado cocina mediterránea, pescados de la costa balear, arroces y calderetas. Las conversaciones entre ellos y sus miradas denotaban no solo lo agradable que había sido la velada sino también lo mucho que Leonor y Sofía disfrutan al lado de su abuela. La princesa de Asturias, con un vestido color coral, abarcas y el pelo recogido en dos trenzas, se dirigió al coche sin soltar la mano derecha de doña Sofía mientras que la Infanta, con mono beige, alpargatas de plataforma y el mismo peinado que su hermana, la agarraba muy cariñosa el brazo izquierdo.

-De la curiosidad de la Reina al cariñoso gesto de Leonor con su padre: los mejores momentos de la visita de la Familia Real al náutico

-El Rey recuerda sus años de campamento en Escorca cuando era niño

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Esta aparición de doña Sofía con su hijo, su nuera y sus nietas coincide con un complicado momento marcado por el terrible incendio que está asolando su Grecia natal, país en el que estuvo hace solo dos meses celebrando el l 81 cumpleaños de su hermano, Constantino de Grecia. El fuego, originado en los suburbios al norte de Atenas, amenaza el Palacio de Tatoi, un lugar muy importante para la madre del jefe de Estado puesto que aquel fue su primer hogar y es donde se encuentran las tumbas de sus padres, los reyes Pablo y Federica, así como las de otros miembros de la Familia Real helena. Las llamas han devorado parte del frondoso bosque que rodea esta construcción y, según la prensa local, han entrado también en el camposanto aunque por el momento no ha afectado a las de los abuelos de don Felipe.

VER GALERÍA

La última vez que habíamos visto a los Reyes y sus hijas con doña Sofía fue el pasado mes de octubre. El día 16 del citado mes los cinco presidieron la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, celebrada en el Salón Covadonga del hotel La Reconquista con fuertes restricciones sanitarias. La madre del jefe del Estado se mantiene fiel a esta cita desde 1981, cuando asistió por primera vez. Además, en estas dos últimas ediciones no puede ocultar su mirada de orgullo al ver cómo su nieta Leonor afianza cada vez más su papel institucional. Cabe recordar que en estos galardones dio en 2020 su primer discurso, unas palabras en las que hizo referencia a su abuela: "Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España”, dijo.

La cena con vistas al mar que desgustaban la noche del sábado será una de las últimas que disfrutará Leonor con su abuela paterna antes de iniciar un nuevo capítulo en su vida. Tras su estancia en Palma comenzarán las vacaciones privadas de los Reyes y a finales de mes se espera que la Princesa viaje a Gales para comenzar el primer curso de Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales. En este internado británico en el que coincidirá con Alexia de Holanda, estará dos años estudiando así como realizando tareas creativas, deportivas y de servicio a la comunidad. La heredera al trono se despedirá de La Zarzuela para vivir en una casa compartida con otros compañeros y con profesores y empleados del centro.

Su estancia en Mallorca

Horas antes de esta cena, los Reyes y sus hijas acudían al Real Club Náutico de Palma para recibir al medallista olímpico Joan Cardona, ganador de un bronce en la categoría de Finn de vela de los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras su encuentro con el deportista, doña Letizia, Leonor y Sofía desearon suerte a don Felipe y toda la tripulación del Aifos para la última jornada de la 39 edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela, que finalmente ganó el equipo patroneado por Javier, el hermano de Antonio Banderas. Es precisamente esta competición una de las principales actividades en las que el monarca ha estado inmerso desde su llegada a Palma, donde también ha tenido audiencias en La Almudaina y Marivent con la presidenta del Govern, Francina Armengol, o con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades. Por su parte, fue doña Letizia quien inauguró su agencia oficial en la isla acudiendo la noche del domingo a la clausura del Atlántida Mallorca Film Fest 2021. En este primer acto tras el fallecimiento de su abuela paterna, entregó los premios Masters of Cinema a la actriz Judi Dench y el director Stephen Frears. Además, los cuatro juntos visitaron el pasado miércoles la Sierra de Tramontana.