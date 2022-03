De las obras de arte por las que se han interesado a sus conversaciones con los galeristas: las curiosidades de la visita de los Reyes a ARCO

El apoyo al arte y la cultura es uno de los puntales de la agenda oficial de don Felipe y doña Letizia, quienes este jueves reafirman su compromiso con este sector inaugurando la 40ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid, que se celebra por primera vez en verano. La crisis sanitaria y las restricciones de movilidad que había en nuestro país en febrero (mes en el que normalmente se hace y en el que aún estaba en vigor el estado de alarma) han hecho que esta cita se traslade a julio. Los Reyes se han desplazado hasta el recinto ferial Ifema, concretamente a los pabellones 7 y 9, para conocer todas las propuestas que convertirán Madrid en la capital mundial de la cultura hasta el próximo 11 de julio.

El monarca, que ha aceptado la Presidencia del Comité de Honor de la 40ª edición de ARCOmadrid 2021, ha llegado con doña Letizia, quien ha apostado para la ocasión por un original conjunto color blanco y el pelo recogido en una coleta. Los Reyes, acompañados por diferentes autoridades, han iniciado el recorrido saludando a las autoridades y visitando en el pabellón 7 la galería francesa Thaddaeus Ropac, la galería Rafael Ortiz o la galería Helga de Alvear, con quien estuvieron en febrero de este mismio año. La galerista alemana donó 200 piezas de su colección al Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Helga de Alvear de Cáceres que don Felipe y doña Letizia inauguraron. Según recoge El País, la marchante ha contado que don Felipe y doña Letizia se han interesado sobre todo por una fotografía de Isaac Julien llamada What is a museum? y ha destacado que “están interesadísimos en el arte y preocupados por los temas de su tiempo".

También han conocido la obra de Juan Uslé, quien ha hablado con ellos sobre sus pinturas y fotografias, en el expositor de El País, donde han sido recibidos, entre otros, por Rosauro Varo, Rosauro Varo, vicepresidente no ejecutivo del Grupo Prisa y pareja de Amaia Salamanca. Las obras de Uslé fueron creadas en el confinamiento, en Nueva York, tal y como les ha explicado mientras el monarca le preguntaba por cómo había vivido esa experiencia. Otra de las obras que, según el citado medio, ha llamado la atención de los Reyes ha sido una de June Crespo expuesta en la galería Nordenhake, y elaborada con piedras y minerales. Además, en la galería Senda, doña Letizia se ha mostrado muy curiosa con una obra de Glenda León y ha explicado que su significado (el momento en el que llegan buenos tiempos), es muy necesario en la actualidad.

Los Reyes también han estado en el pabellón 9 de IFEMA descubriendo las propuestas que alberga la galería Pedro Cera, la galería Nordenhake, la galería Senda, el programa Opening, la fundación ARCO y la parte de arte inmersivo de Televisión Española. En esta ocasión, los stands son menos para adaptarse a la situación y se distribuyen en pasillos más anchos para garantizar las distancias de seguridad de los asistentes, quienes también han visto como el aforo se reduce al 50% (no más de 8000 asistentes) . Hay 130 galerías pertenecientes a 26 países distintos, de las cuales 105 integran el 'Programa General', sumándose a ellas la sección comisariada 'Opening', con diez galerías, y 'Remitente. Arte Latinoamericano', con representación de quince galerías. En total, albergan las propuestas de 1500 artistas entre los que se encuentran nombres como Óscar Muñoz, Juan Uslé, Iman Issa, Jorge Diezma o Rachel Valdés, la pareja de Alejandro Sanz, quien el año pasado ya expuso en esta feria. Como novedad, la ferua concetra 25 'Proyectos de Artista', todos ellos de mujeres.

Aunque diferente a años anteriores, hay aspectos que se mantienen como el ehcho de que la feria se convierte una vez más en una de las principales plataformas del mercado del arte, y pieza imprescindible en el circuito internacional de promoción y difusión de la creación artística. Desde que en 1982 Madrid acogió por primera vez esta cita, son muchos los artistas que han apostado año tras año por participar en ella. Es por eso que en esta 40ª edición, ARCOmadrid 2021 reúne, como homenaje, a una selección de grandes nombres del galerismo internacional que han tenido presencia en la feria a lo largo de su trayectoria y que han sido invitados a participar en la sección “ARCO 40 aniversario”, comisariada por María Inés Rodriguez, Sergio Rubira y Francesco Stocchi. No será, sin embargo, hasta el próximo año cuando se celebren estas cuatro décadas de historia de la feria tal y como ha avanzado Maribel López, su directora: "El cumpleaños lo haremos en 2022, lo llamaremos 40 más 1, cuando todas las galerías puedan estar porque una celebración no se puede hacer si no están todos tus amigos".

El inicio de las vacaciones

Se espera que a finales de este mes de julio, los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se trasladen a Mallorca para comenzar las vacaciones estivales. En la isla balear disfrutarán de la Copa del Rey MAPFRE de vela, de salidas privadas y también se espera que haya una recepción en la Almudaina y el tradicional posado familiar en Marivent. Será, además, una de las últimas ocasiones en las que veremos a la heredera al trono antes de comenzar una nueva etapa académica fuera de España. Cabe recordar que el próximo curso, en el que empieza Bachillerato, lo hará en el UWC Atlantic College de Gales, un internado donde coincidirá con Alexia de Holanda. El programa académico del centro incluye materias de ciencias y letras, y otorga gran importancia a la creatividad, el deporte y diversas actividades de servicio a la comunidad.