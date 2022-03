Doña Sofía comparte la agenda oficial con la reina Letizia mientras el Rey sigue en cuarentena

El martes, la Casa Real informaba de que don Felipe había tenido conocimiento de que una persona con la que tuvo contacto próximo había dado positivo por coronavirus, por lo que, siguiendo las normas sanitarias, el monarca iba a guardar la pertinente cuarentena de diez días suspendiendo todas sus actividades institucionales previstas en ese período. Pues bien, un día después su esposa se desplazaba en solitario hasta Sevilla para presidir el Tourism Innovation Summit en su lugar. "Está bien. Le he dado mucha envidia cuando me he despedido de él", comentaba.

No era la única que cumplía con la agenda oficial de este miércoles. Doña Sofía le apoyaba en la labor pública de Zarzuela y este miércoles presidía, en el Palacio Real de Madrid, el acto de entrega de la XXIX edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que concede cada año Patrimonio Nacional junto con la Universidad de Salamanca. En esta edición tan atípica de 2020 el galardón recaía sobre el chileno Raúl Armando Zurita Canessa.

La madre del rey Felipe, que durante estas semanas ha liderado la 'operación frío' más cálida recorriendo los 54 Bancos de Alimentos que hay en España, estuvo acompañada por la presidenta del Senado, Pilar Llop; el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribe; la presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos; el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; y el secretario del Jurado, Román Álvarez.

Este reconocimiento, que premia al conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España. Así, en esta ocasión se ha destacado a Raúl Zurita como ejemplo poético de sobreponerse al dolor -padece parkinson desde hace años- a través de los versos, con palabras comprometidas con la vida, con la libertad y con la naturaleza.

