Mary de Dinamarca habla del poder sanador que tiene para ella la naturaleza: de los planes en familia a la conexión con su madre

La salud mental y su impacto tiene un gran protagonismo en la agenda institucional de Mary de Dinamarca (51), quien ha dado un paso más en este terreno dando su propio testimonio en RD, la televisión pública del país nórdico, concretamente en el programa La naturaleza y nuestra mente - La princesa heredera en el mar del Norte. Aunque es poco frecuente que un miembro de la realeza participe en programas de la pequeña pantalla, la esposa del príncipe heredero Federico ha compartido su propia experiencia "para combatir la infelicidad y centrarse en la salud mental".

"La naturaleza siempre ha sido una parte importante de mi vida. En los últimos años me he dado cuenta de lo bien que me sienta pasar tiempo en la naturaleza. Puedo dejar fluir mis pensamientos, encontrar la paz y tener tiempo para la reflexión. O puedo obtener nuevas ideas y encontrar soluciones a retos en los que llevo mucho tiempo pensando", ha explicado la Princesa al médico y presentador Peter Qvortrup Geisling durante un agradable paseo por la costa.

La princesa heredera perdió a su madre el 20 de noviembre de 1997. Henrietta Donaldson murió a los 55 años tras una operación de corazón, dejando un enorme vacío en su familia. Su recuerdo es imborrable, y Mary asegura que la naturaleza le permite sentirla más cerca. "Perdí a mi madre hace muchos años, es en la naturaleza donde está más cerca de mí. Porque es cuando te permites estar en silencio en tu cabeza cuando te das cuenta de otras cosas. En cierto modo se pierde entre todo el ruido y el ritmo de la vida cotidiana", confesaba.

La nuera de la reina Margarita, que nació en Australia, intenta pasar tiempo al aire libre con sus hijos ya que está convencida del efecto positivo que tienen estos planes en su crecimiento y personalidad. Y aunque reconoce que al principio los niños se quejan, asegura que en cuanto están fuera cambian: "Hemos llevado a nuestros hijos a algunas excursiones largas y al principio es quejarse, quejarse, quejarse y 'cuánto tardaré' y todo eso. Corremos, jugamos y experimentamos por el camino. Y es una sensación buena". Es consciente de que para relajarse, los jóvenes se decantan siempre por ver la tele, pero tiene la certeza de que no produce "el mismo tipo de calma".

Mary de Dinamarca adora pasar tiempo en el palacio de Fredensborg (en la isla de Selandia, junto al lago Esrum) ya que están rodeados de naturaleza y aprovecha para pasear con los perros, montar a caballo... Además ha creado en sus inmediaciones un jardín silvestre. "La idea surgió cuando hace un par de años conducía por las pequeñas carreteras de Fredensborg. Había un jardín silvestre precioso al borde de la carretera... Y había un cartelito que decía que podías coger un ramo de las flores silvestres que había allí, y luego podías pagar una pequeña contribución a la persona que lo había creado", relataba.

La esposa del príncipe heredero se lleva un gran aprendizaje del programa que se grabó a finales de verano ya que conoció a Mette, Mathias y Anaselma, tres daneses a quienes define como "personas valientes" y que han pasado por momentos difíciles. Con ellos habló de cómo la naturaleza ha tenido un impacto positivo en su salud mental. "Un agradecimiento de corazón a Mette, Mathias y Anaselma, quienes eligieron abiertamente compartir sus historias y la importancia que la naturaleza ha tenido para ellos", ha escrito.