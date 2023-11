Nicolás de Dinamarca habla de su vida 'anónima' en Australia y de cómo es su familia en la intimidad

La vida de Nicolás de Dinamarca (24) en Australia está dejándole inolvidables experiencias y una nueva realidad con la que parece sentirse muy cómodo puesto que va alargar su estancia y se quedará más de lo que había previsto inicialmente. El primer nieto de la reina Margarita, que se instaló en julio en Sidney junto a su pareja Benedikte Thoustrup para estudiar, ha destacado que en el país de Oceanía está disfrutando por primera vez del anonimato. Una sensación que el conde de Monpezat nunca había tenido puesto que ha crecido bajo el foco mediático al pertenecer a una Familia Real y esa popularidad ha aumentado con su carrera en la moda.

VER GALERÍA

-Nicolás y Félix de Dinamarca, vacaciones andaluzas en Fuengirola junto a su madre

-Nicolás de Dinamarca felicita a su primo Christian desde Australia, ¡con un entrañable recuerdo!

"Aquí sólo soy un chico, Nicolás", ha explicado en conversación con Mercury. El primogénito del príncipe Joaquín y la condesa Alexandra (se separaron en 2004 tras casi diez años de matrimonio) asegura que en su día a día intenta pasar desapercibido, independientemente de si se encuentra en su Dinamarca natal o en otro punto del mundo. "Intento pasar desapercibido, a menudo me encontrarás con gorra, sudadera con capucha y gafas de sol", ha relatado.

Nicolás, que sigue siendo conde de Monpezat tras perder su título de príncipe el 1 de enero de 2023, está acostumbrado a acudir a actos oficiales desde niño y al protocolo que exigen este tipo de citas. Pero ha reconocido que de puertas para dentro los Glücksburg son una familia como cualquier otra, conscientes de la realidad que los rodea. Ha contado que la normalidad rige su día a día. "Por supuesto que conozco todas las normas, las he aprendido desde que era muy pequeño, pero no es que las practiquemos en casa. Somos una familia normal con los pies en la tierra".

VER GALERÍA

-Fallece la abuela materna de Nicolás y Félix de Dinamarca

En los tres meses y medio que llevan en Australia, Nicolás y Benedikte han hecho un grupo de amigos, han hecho turismo por todo el país (y alrededores) y el nieto de la monarca danesa también ha realizado algunos trabajos como modelo. Su estancia en Oceanía termina oficialmente el 30 de noviembre, pero el conde ya ha confirmado mediante Helle Von Wildenrath Løvgreen, la asesora de prensa de su madre, que se quedarán más tiempo y planean pasar las Navidades allí. Un fin de año muy diferente que, con toda seguridad, supondrá el broche de oro a una etapa inolvidable en la que ha seguido los consejos de su tía, la princesa Mary.

La esposa de Federico de Dinamarca, el heredero al trono, es australiana y le ha dado a su sobrino los mejores tips para su estancia. "Me dio un manual de supervivencia con toda la fauna silvestre y me dijo que usase protector solar en todas las partes", contó. La Princesa, que se alegró mucho cuando le comunicó que se iba a vivir temporalmente a Sídney, también le "ofreció varios buenos consejos y sugerencias y me presentó a sus amigos y familiares de aquí".

-El original cumpleaños de Nicolás de Dinamarca en Australia que lo conecta directamente con Elsa Pataky

VER GALERÍA

Como parte de un programa de la Copenhagen Business School, donde estudia un máster de Gestión de Ventas, Nicolás pasa un semestre en la Universidad de Tecnología de Sídney. En este centro tiene asignaturas como "Empresa e impacto social" y "Sostenibilidad organizativa", materias que se centran en cómo crear una empresa fuerte, moderna y sostenible. También Benedikte asiste a clase con su máster, el de Economía y Administración de Empresas - Gestión de Marca y Comunicación.

Sus planes de futuro y su vinculación con la moda

Nicolás de Dinamarca aún no tiene una decisión clara sobre su futuro. Se centra en disfrutar del presente y en aprender para elegir un camino, pero deja la puerta abierta a "experimentar con más aspectos" de la industria de la moda. Como modelo ha trabajado para importantes firmas y su carrera la gestionan desde dos agencias, Elite Model World y Sight Management Studio, cuya sede está en Barcelona. Sí tiene la certeza de que ser miembro de la Familia Real no le ha limitado a tomar sus decisiones ni le ha impedido vivir su propia vida, como va a seguir haciendo.

Loading the player...

Haz “click” si quieres saber más sobre la vida de la reina Margarita de Dinamarca , la monarca europea que lleva más años en el trono después de la reina Isabel II. Una mujer original, cerana y simpática que ha sabido adaptar la monarquía a los nuevos tiempos. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!