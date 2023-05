La significativa respuesta de Henrik de Dinamarca al preguntarle qué ha sido lo mejor de su Confirmación: 'Ver a mi familia junta'

Henrik de Dinamarca, el hijo mayor de los príncipes Joaquín y Marie, ha recibido a sus 14 años la Confirmación en París. El nieto de la reina Margarita ha estado acompañado por toda su familia, incluidos sus hermanos mayores, fruto de un matrimonio previo de su padre con la conde Alexandra. También han estado con él su tíos, los príncipes Federico y Mary, y sus primos, los cuatro hijos que tienen los herederos. Verles a todos juntos en el mismo lugar, ha sido todo un regalo para el homenajeado.

La única a la que se ha echado en falta es a la soberana danesa, que aún sigue recuperándose de la operación de espalda a la que se sometió el pasado 22 de febrero, lo que la ha imposibilitado viajar hasta la capital francesa. La ceremonia con la que el conde Henrik entra en la vida adulta ha tenido lugar en la iglesia Frederikskirken, templo danés de París en el día de la Ascensión.

El homenajeado ha llegado flanqueado por su familia y vestido como un hombrecito con un traje azul oscuro y corbata. Su madre, la princesa Marie, ha llevado un vistoso conjunto en fucsia compuesto de blusa y pantalón, que ha adornado con un broche. Junto a ella, Athena, la pequeña de la familia de 11 años. Detrás, sus hermanos mayores, Nicolas (23) y Félix (20). Hay que recordar que desde el 1 de enero de 2023 ninguno de los cuatros tienen el título de príncipes, por expreso deseo de su abuela, y tienen el estatus de condes.

A pesar de las rencillas que provocó que la soberana despojara a parte de sus nietos de la dignidad de altezas reales, una decisión que apoyó el príncipe Federico, este ha querido estar con su familia al completo en el gran día de su sobrino. La princesa Mary ha llevado un primaveral vestido estampado en tono salmón, el mismo color, pero más intenso que ha elegido su hija, la princesa Isabella (16), estrenando un favorecedor maquillaje. La otra hija de la pareja principesca, Josephine (12), se ha decantando por un vestido amarillo plisado y una chaqueta azul marino, mientras que su mellizo, Vincent, ha apostado por un veraniego traje. El príncipe Christian (17) también ha puesto la nota de color con su conjunto en verde claro de chaqueta cruzada.

Además de su familia directa, Henrik ha respondido a algunas preguntas de los reporteros que se apostaban en los aledaños de la iglesia. Con gran seguridad ha dicho que como regalo por su Confirmación “solo quería ver a mi familia y amigos juntos en el mismo lugar”, unas palabras que cobran significado después de las tensiones que se han vivido entre su padre y su tío por la retirada de títulos de los ahora condes.

El príncipe Joaquín también ha hecho unas declaraciones que muestran el orgullo que siente por el paso que acaba de dar su hijo. "Es un gran día, es la entrada en la edad adulta. Es un placer poder ver lo grande que se ha vuelto, no solo en estatura, sino también en su forma de ser y eso es lo que estamos celebrando hoy", ha dicho el príncipe según ha recogido Billed Bladet. Igual de orgullosa y con los ojos más brillantes que nunca, la princesa Marie dijo que: "Lo significa todo tener la familia unida. Ha sido muy, muy conmovedor. Me he emocionado mucho y, por supuesto, estoy muy orgullosa de Henrik".

La anécdota de la jornada la ha puesto el príncipe Vincent quien ha dicho sentirse encantado de estar en Francia. “Es genial estar en París”, dijo provocando las risas de todos los presentes.

