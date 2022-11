Ya hay fecha para el primer encuentro oficial de Margarita de Dinamarca con sus dos hijos y sus esposas

La monarquía danesa está de celebración, aunque no lo parezca. La reina Margarita celebra 50 años en el trono y si bien, en septiembre la muerte de Isabel II hizo que los festejos se redujesen en señal de respeto, el próximo 12 de noviembre, la soberana tiene previsto retomar los actos conmemorativos. Estará arropada por sus hijos, los príncipes Federico y Joaquín, según ha informado la cadena pública DR, un gesto que no tendría mayor relevancia si no fuera porque supondrá la primera reunión oficial de la familia real al completo desde que estallara la polémica por su decisión de despojar de los títulos de príncipe a los cuatro hijos de Joaquín de Dinamarca.

El encuentro será en un almuerzo oficial que ofrecera la monarca en el ayuntamiento de Copenhague al que acudiran los príncipes herederos Federico y Mary y también los príncipes Joaquín y Marie. Aunque el motivo de la reunión es puramente festivo, sus gestos serán analizados al milímetro justo cuando los rumores sobre una tensa relación entre los hermanos y las cuñadas han cobrado más fuerza que nunca.

Se sabe que Joaquín de Dinamarca viajó a su país diez días después del controvertido anuncio para hablar en privado con su madre, con la que se reunió en el palacio de Fredensborg. Sin embargo, no trascendió nada de lo que sucedió en aquel encuentro ni tampoco si también pudo verse con su hermano. Lo que sí trascendió fue el descontento que el hijo menor de la Reina hizo público al conocer la decisión. "Nunca es agradable ver a tus hijos maltratados así", dijo sin paños calientes. Su mujer, la princesa Marie, así como su exesposa, la condesa Alexandra, y su hijo mayor Nicolás -uno de los afectados- también se mostraron profundamente indignados.

No es frecuente que se cuestione de forma tan vehemente la decisión de una reina dentro de su propia familia y mientras los príncipes herederos cerraron filas en torno a la soberana, ella hizo algo también poco habitual: dar explicaciones en clave muy personal. "He tomado mi decisión como Reina, madre y abuela, pero como madre y abuela he subestimado lo mucho que mi hijo menor y su familia se sienten afectados y lo lamento", expuso Margarita de Dinamarca en un comunicadoi en el que, no obstante, se reafirmaba en lo dispuesto.

Primeras palabras de Federico de Dinamarca sobre la decisión de su madre

En estos momentos, Federico y Mary de Dinamarca se encuentran de viaje oficial en Vietnam, pero tampoco en el sudeste asiático pueden escapar del asunto. La Princesa incluso protagonizó un tenso momento con la prensa al ser preguntada por la polémica. "No tengo nada que añadir a lo que ya he dicho. Espero que no hayas hecho todo el viaje hasta aquí para hacerme esta pregunta. ¿Tienes alguna otra?", le respondió Mary con una sonrisa, pero tajante. El periodista, por su parte, no desistía y le planteó los rumores que apuntan a que la princesa Marie es complicada. "No tengo nada que añadir", zanjó la esposa de príncipe Federico, de nuevo, sin perder la templanza. Cualquier otro interrogante se espera que se despeje en el esperado encuentro dentro de apenas dos semanas.