La reina Margarita de Dinamarca, escenógrafa de una nueva película para Netflix

Margarita de Dinamarca no es una reina al uso. Con su simpatía, naturalidad y talento artístico se ha ganado el corazón de los daneses a los que ha sorprendido bailando sobre un escenario, protagonizando us propios podcast, pintando y subastando sus propios cuadros o incluso creando vestuarios y escenografías para montajes teatrales. Esta última habilidad como diseñadora le ha hecho ser merecedora de convertirse en el nuevo fichaje estrella de Netflix. A sus 81 años, la madre de los príncipes Federico y Joaquín de Dinamarca ha sido contratada para diseñar escenarios y el vestuario para la película Ehrengard, una cinta de fantasía dirigida por el laureado cineasta danés Bille August y cuya fecha de estreno está prevista para el año 2023.

El filme es una adaptación de una de las novelas más aclamadas de Karen Blixen, autora de Memorias de África, que cuenta la historia del príncipe Lothar, perteneciente al ducado de Babenhausen. En la novela, un joven experto en el amor, Cazotte, es contratado por la Gran Duquesa para enseñar las artes de la seducción al introvertido príncipe heredero.

La propia Reina ha expresado lo contenta que está de haber podido sumarse al equipo de esta película: "Las historias de Karen Blixen siempre me han fascinado por su cualidades estéticas, imaginación y mundos que podías palpar. Me alegra poder ser parte de este proyecto", señaló a través de un comunicado. "He intentado interpretar el universo fantástico de Blixen en la creación de los decoupage y el vestuario, y estoy deseando ver cómo la historia de Ehrengard cobra vida en esta película", añadió. El director Bille August también comentó el papel de la reina en el filme, tal y como ha podido recoger The Hollywood Reporter: "La reina ha creado unos decoupages fantásticos para la ocasión y serán una parte importante en el estilo escenográfico de la película". August es responsable de películas como la ganadora del Oscar Pelle el conquistador, así como otras adaptaciones al cine como La casa de los espíritus o Los miserables.

No es su primer trabajo en el cine

Desde principios de la década de 1990 la reina Margarita se interesó por la técnica del découpage, que consisten desglosar las secuencias de un filme en planos para, posteriormente, poder analizarlos con más detalle. El método ha sido utilizado por la Reina en la adaptación cinematográfica de algunas de varias obras de Hans Christian Andersen. En el año 2000 la reina Margarita debutó como diseñadora de producción en un corto basado en el cuento de La reina de las nieves de Andersen, así como en 2009 en una película titulada Los cisnes salvajes en 2009. Célebres también son los dibujos que se utilizaron en las ediciones de El señor de los anillos, publicadas en Dinamarca, realizados por la reina bajo el pseudónimo de Ingahild Grathmer.

Basándose en su amplia trayectoría como diseñadora de escenarios en el cine, la televisión y el teatro daneses, la Reina es miembro honorario de la Asociación de Escenógrafos Daneses y desde 1970 Margarita de Dinamarca ha estado involucrada activamente en diversos trabajos de expresión artística: pintura, textiles de iglesia, acuarelas, grabados, ilustraciones de libros, trabajos de découpage, escenografía y bordado.

