¿Quién es quién en la foto de familia por el 75 cumpleaños de Ana María de Grecia?

El 30 de enero es una fecha muy señalada en la Familia Real griega. Ana María de Grecia celebró su 75 cumpleaños en su hogar de Porto Jeli, en la región griega del Peloponeso, y compartió varias imagenes de la feliz celebración. A esta reunión asistió buena parte de su familia, entre los que no faltaron su esposo, el rey Constantino de Grecia, su hermana, la princesa Benedicta de Dinamarca, así como tres de sus cinco hijos, los príncipes Nicolás, Philippos y Teodora, junto a sus respectivas parejas.

Ana María de Grecia, junto a su hermana la princesa Benedicta de Dinamarca

Destacadas ausencias en la celebración familiar

La Reina del país heleno estuvo arropada en el día de su aniversario por gran parte de sus seres queridos, aunque notable fue la ausencia de sus hijos mayores, los príncipes Alexia y Pablo de Grecia, así como la de su hermana, la reina Margarita de Dinamarca, que no pudo viajar debido a su agenda oficial. Hasta su boda con el entonces príncipe Constantino, Ana María de Grecia fue miembro de la Casa Real danesa como hija menor del rey Federico IX de Dinamarca y de la reina Ingrid, de ahí que haya sido la Casa Real danesa quien ha compartido las entrañables fotos de la celebración.

En la gran foto de familia, Ana María posa con su esposo Constantino y tres de sus cinco hijos, el príncipe Nicolás, el príncipe Philippos acompañado de su esposa, Nina Flohr, con quien contrajo matrimonio en diciembre del año pasado; y la princesa Teodora junto a su prometido, el abogado estadounidense Matthew Kumar, con quien tenía planeado celebrar su boda en mayo de 2020 pero tuvo que ser cancelada debido a la pandemia sin nueva fecha prevista. En la imagen falta la princesa Tatiana Blatnik, esposa de Nicolas de Grecia, que como apunta la publicación de la Casa Real danesa fue la encargada de hacer la fotografía, mientras que su marido Nicolás, fotógrafo de profesión, es el autor del retrato de Ana María con su hermana Benedicta.

Aunque no aparecen en la foto, la reina doña Sofía, así como la princesa Irene de Grecia, muy unidas a su hermano Constantino y que siempre ha mantenido una excelente relación con su cuñada a lo largo de estos años, viajaron a Grecia para asistir al cumpleaños de la soberana griega.

De izquierda a derecha: Nina Flohr, junto a su esposo, el príncipe Philippos, Benedicta de Dinamarca, el príncipe Nicolás, Ana María de Grecia, la princesa Teodora y su prometido, Matthew Kumar, y en el centro de la imagen, el rey Constantino

En la imagen podemos ver al rey Constantino, muy sonriente y sentado en una silla debido a sus problemas de movilidad. El soberano griego cumplió el pasado 2 de junio 81 años, un aniversario que celebró junto a sus dos hermanas, la reina doña Sofía e Irene de Grecia, en esta misma residencia de Porto Jeli, una localidad costera en la región de Argólida, en el Peloponeso. El matrimonio se mudó a esta paradisíaca localización en 2013 cuando pudieron volver su país después de casi medio siglo de exilio, primero en Roma y después se marcharon con su familia a Londres. El pasado verano en la revista HOLA! abrieron las puertas de esta magnífica vivienda frente al mar, donde Constantino reconocía que llevaba "una vida feliz con mi esposa y nuestros hijos y me siento contento ahora que he vuelto a la patria" y añadía: "He vivido ochenta felices años. Por supuesto que ha habido decepciones, pero las he superado con el apoyo y el amor de mi familia".