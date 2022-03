Con gafas de buceo o en el bosque, los retratos más peculiares de Margarita de Dinamarca

Margarita de Dinamarca cumplió 80 años el pasado 16 de abril y aunque las celebraciones tuvieron que reducirse y adaptarse a las limitaciones de la crisis sanitaria, dos meses después continúa recibiendo homenajes por su aniversario. Esta mañana el castillo de Christianborg se convirtió en un museo para acoger el original obsequio de la Asociación Nacional de Autoridades Locales, que aglutina a los 98 municipios del país. Aunque las galerias y salones de la residencia real están habituadas a acoger todo tipo de obras pictóricas, es posible que nunca hasta ahora hayan rezumado tanta creatividad y tantas dosis de surrealismo.

Niños de tercer curso de cada una de las localidades danesas han pintado un cuadro basándose en dos premisas: la Reina y su municipio. Con estos ingredientes, su imaginación hizo el resto y el mejor de cada ayuntamiento ha llegado a la residencia de la propia monarca, que con un vestido de flores muy acorde con el espíritu artístico del momento, observaba con una gran sonrisa la visión que los más pequeños tienen de ella. Lo difícil, sin duda, será descifrar el mensaje tras los pinceles de los talentosos alumnos. Una reina buceadora, otra con un arlequín en un bosque o un retrato con la corona más original que se haya visto nunca en la que aparecen flores, bailarinas y hasta su propia familia.

Aunque en un principio estaba previsto que dos niños de cada municipio hicieran entrega a la Reina de los retratos el día antes de su cumpleaños, la situación sanitaria obligó a cancelar el acto. Finalmente, dos meses más tarde la Reina ha recibido en el castillo a menos alumnos de los previstos en consonancia con las normas pero el resto de estudiantes podía seguir la jornada desde sus casas de manera virtual a través de la web de la Casa Real. Antes de recorrer maravillada el Salón de los Caballeros que acogía la exposición, los niños interpretaron la canción Dinamarca a través de los años, del compositor Sigurd Barrett, acompañados por un piano de cola.

Un cumpleaños muy diferente

Es habitual que los cumpleaños de Margarita de Dinamarca no ahorren en fastos y para sus ocho décadas estaban previstas celebraciones hasta el verano, que incluían espectáculos de fuegos artificiales, conciertos y hasta un crucero a bordo del barco real Dannebrog. Aunque las circunstancias obligaron a bajar el listón de los festejos, la Reina lo ha asumido con la resignación y la serenidad que se esperaba y así lo explicaba en el discurso que dirigió a la nación el día de su aniversario: “Este año nos ha visitado un peligroso invitado que ha dejado su huella en todo el país. Muchas fiestas, celebraciones y bodas se han visto trastocadas y también mi cumpleaños. ¿Ha sido un día largo y triste entonces? No, para nada. Más bien al contrario, el día me ha traído muchas alegrías y me ha enriquecido más de lo que pueda decir. Me conmueve profundamente que tantas personas hayan querido unirse a mí para celebrarlo. Agradezco de todo corazón los saludos, las canciones y las muchas felicitaciones que han llegado desde todas las partes del reino".

