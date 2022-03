El apodo con el que Federico de Dinamarca llama a su mujer

Lejos de sus títulos y de los tratamientos que protocolariamente les corresponden, los miembros de las Familias Reales tienen, como ocurre en muchos hogares, formas cariñosas de llamarse entre ellos, que dan muestras de su cercanía. Así por ejemplo el príncipe Federico de Dinamarca llama a su esposa Mary con el apodo de Maz. El heredero a la Corona danesa no es el único que usa una forma especial de llamar a su esposa. Meghan Markle también tiene una original manera de referirse al príncipe Harry, la realeza europea llama a la reina Margarita coloquialmente como Daisy y los Windsor tienen unos motes de lo más simpáticos.

El apelativo de Maz para referirse a la princesa Mary se remonta al año 2013 cuando un periodista australiano entrevisto a la pareja principesca en el Palacio de Frederik VIII en Amalienborg. Aunque en público no estamos acostumbrados a que el Príncipe llame así a su esposa, dentro de los muros de Palacio la cosa cambia. De hecho, la madre del príncipe, la reina Margarita, es conocida entre la realeza y sus círculos más privados como Daisy. La jefa del Estado danesa fue bautizada como Margarita por su abuela materna, Margarita de Connaught, princesa heredera de Suecia; Alejandra, por su abuela paterna, la reina Alejandra, e Ingrid, por su madre. Cuando Margarita de Connaught, nacida en Gran Bretaña, llegó a Suecia se hizo muy popular en Escandinava. Su nombre sonaba en sueco muy similar a la flor con pétalos blancos que todos conocemos, que en inglés se denomina Leucanthemum. Como el nombre de esta planta resultaba bastante complicado de pronunciar, los británicos comenzaron a llamar a esta flor margarita. Cuando los suecos se enteraron de esto, pensaron que era un nombre gracioso y comenzaron a llamar a su princesa Daisy, en lugar de Magarita. La querida princesa heredera, que también era abuela de Carlos Gustavo de Suecia, murió en 1920 con 38 años y causó una honda pena en su pueblo. Por eso cuando años más tarde llegó otra princesa Margarita al mundo, muchos recordaron a Daisy y comenzaron a llamar desde niña a la futura Reina danesa con este apelativo. Su uso se popularizó tanto que el apodo ha permanecido a lo largo de los 80 años de la soberana y es utilizado por la Familia Real y los amigos desde entonces.

También fue en el famoso documental de la televisión de la cadena ITV titulado Harry Y Meghan: un viaje africano, cuando Megan Markle, además de hablar sin tapujos sobre la maternidad, nombró al príncipe Harry simplemente como “H”. “Con toda honestidad, le he dicho durante mucho tiempo a H, así lo llamo, que no es suficiente sobrevivir a algo, eso no es vida. Debes prosperar. Debes sentirte feliz y creo que realmente intenté adoptar esa sensibilidad británica de no mostrar ninguna emoción (…) Lo bueno es que tengo a mi bebé, el principito Archie, y a mi esposo, y ellos son los mejores”, dijo en el documental que vio la luz en el otoño de 2019. Los amigos del Príncipe suelen referirse a él como Spike , mientras que el duque de Sussex llama a su esposa simplemente Meg.

El duque de Sussex no es el único miembro de los Windsor que tiene apodos. De pequeña y en su entorno más íntimo, la reina Isabel se refería a sí misma como Tillabet. Cuando creció su familia comenzó a llamarla Lilibet y así siguen haciéndolo a día de hoy. El príncipe Guillermo reveló que su madre, la princesa Diana, solía llamarlo Wombat. En una entrevista en 2007 con Matt Lauer, de la NBC explicó que “empezó a llamármelo cuando tenía dos años. Me lo tuvieron que decir porque no tengo tanta memoria. Fue cuando fuimos a Australia con nuestros padres y el wombat, ya sabes, es el animal local. Así que básicamente me llamaron así. No porque parezca un wombat o quizá sí”. Años más tarde fue conocido con el sobrenombre de Steve, para manter un perfil bajo y evitar llamar la atención. La duquesa de Cambridge por su parte fue apodada Squeak, como su conejillo de indias, cuando era alumna de St Andrews en Berkshire. En la escuela secundaria era conocida como la Princesa en espera por sus compañeros de Marlborough College. Las princesas Beatriz y Eugenia de York son llamadas en familia Bea y Euge.

