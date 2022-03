Paola de Bélgica sufre una aparatosa caída por la que tendrá que estar ocho semanas de baja

La reina Paola de Bélgica se ha visto obligada a cancelar su agenda oficial de actos, y no ha sido debido al coronavirus como ha ocurrido recientemente en varias casas reales europeas, sino a causa de un accidente en el que se ha roto el hueso del húmero. Así lo anunciaban a través un comunicado oficial desde la Casa Real de Bélgica: "Su Majestad la reina Paola se rompió la cabeza de la parte superior del brazo derecho en una caída y se recuperará en ocho semanas". No está previsto que la Reina, de 84 años, sea operada indicaron en el escueto comunicado, en el que no se dieron detalles sobre las circunstancias de la caída y se limitaron a señalar que la soberana suspende todas sus actividades durante los próximos dos meses.

- La reina Paola de Bélgica se sincera sobre la crisis de diez años que tuvo con su marido: 'No era realmente feliz'

- Las consecuencias que el reconocimiento como princesa de Delphine Boël han provocado en Alberto y Paola de Bélgica

VER GALERÍA

Entre estos compromisos a los que no podrá acudir se encuentran dos conciertos de gala: uno, el tradicional evento de la fundación que lleva su nombre que se iba a celebrar el próximo 10 de marzo; y otro, el programado para el 14 de marzo en la capilla de música Queen Elisabeth. Tampoco podrá acompañar a su marido, Alberto de Bélgica, a un coloquio en el Senado.Todo apunta a que el accidente ha podido tener lugar durante sus vacaciones de invierno en la estación de esquí de Châtel, en Francia.No es la primera vez que la soberana sufre una caída similar, pues en 2017 se fracturó una vértebra y, dos meses después, se rompió la cadera.

Una decisión insólita

Hace solo unos días, la reina Paola saltaba a los titulares a causa del documental Paola, côté jardín, en el que desvela los aspectos más desconocidos de su vida matrimonial. Con naturalidad y sin esconder lo que ha vivido, la monarca se ha sincerado acerca de la crisis que atravesó con el rey Alberto y no solo eso sino que ha confesado una infidelidad. “Mi vida era un completo desastre y me sentía miserable. No sabía a dónde ir. Nuestro divorcio estaba en el aire. Durante diez años me distancié de mi relación”, cuenta. Era infeliz, se encontraba sola y la situación la llevó a tener una relación extramatrimonial con un fotógrafo de Paris Match, Adrien de Munt. "No me siento culpable. Pasó en un momento en el que las cosas no iban bien".

VER GALERÍA

También el rey Alberto de Bélgica fue desleal a su mujer con Sybille de Selys Longchamps, con la que tuvo una hija, la princesa Delphine, finalmente reconocida después de una ardua batalla legal. Aunque no es el primer miembro de la realeza que confiesa una infidelidad (en su momento ya lo hicieron Carlos de Inglaterra y Diana de Gales), el paso que ha dado la reina no tiene precedentes pues es la primera consorte que lo hace. Es quizá un paso más hacia una concepción más abierta de la Monarquía, institución que sigue evolucionando y adaptándose a los cambios, pero que en tiempos de Paola estaba mucho más encorsetada en las tradiciones. De ahí el valor que demuestra con su testimonio.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Paola de Bélgica, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!