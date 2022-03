Las consecuencias que el reconocimiento como princesa de Delphine Boël han provocado en Alberto y Paola de Bélgica

Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, la Casa Real belga se ha visto de nuevo en el centro del interés mediático. Después de que Alberto de Bélgica reconociera a Delphine Boël como su hija, tras un duro litigio legal para conseguir tener los apellidos Sajonia-Coburgo y ser nombrada Princesa, estos reconocimientos han provocado un movimiento que no se esperaba en el matrimonio formado por los padres del rey Felipe. Los reyes Alberto y Paola han hecho un importante cambio en su contrato matrimonial, a raíz de la aparición de Delphine y han optado por separar por completo su patrimonio para ser independientes financieramente el uno del otro. El objetivo, según apunta la prensa del país, no sería otro que proteger la herencia de la reina Paola ya que con el nuevo acuerdo, los bienes que le corresponderían a la nueva Princesa serían mucho menores pues solo heredaría la parte correspondiente de su padre. Para el resto de los hijos del exjefe de Estado nada cambia ya que el rey Felipe, la princesa Astrid y el príncipe Laurent son también hijos de Paola.

VER GALERÍA

No es la primera vez que la pareja hace cambios en sus capitulaciones matrimoniales. En 2015, Alberto II y Paola cambiaran su régimen y luego optaron por una división limitada de la propiedad. Sin embargo, cinco años después se ha sabido que han vuelto a cambiarlo a raíz de la aparición en escena de la princesa Delphine. Desde que el 27 de enero Alberto de los belgas la reconociera de manera oficial como hija, tiene derecho a heredar de su padre, al igual que sus medio hermanos, pero no así de la reina Paola.

- Primera aparición oficial de Delphine Boël como princesa de Bélgica

- Alberto de Bélgica y su hijo Laurent tienen algo que decir sobre el encuentro del rey Felipe con Delphine Boël

Este cambio legal contrasta, sin embargo, con la gran sintonía y la buena acogida que la artista ha recibido en Palacio desde que se hizo público su nuevo estatus. El exmonarca se sometió a unas pruebas de ADN que determinaron que era el padre biológico de Delphine Boël. Esto implicó que fuera reconocida como Princesa y que llevara los apellidos de la dinastía. Tras una conferencia de prensa de lo más emotiva, la nueva hermana de Felipe de los belgas tuvo un encuentro privado con él que supuso un acercamiento sin precedentes. Más tarde, Delphine conoció de manera oficial a su padre y a la reina Paola, en un encuentro familiar y cercano que tuvo lugar en el castillo de Belvédère. Palacio informó tras esta reunión que “se ha abierto un nuevo capítulo, lleno de emociones, tranquilidad, comprensión e, igualmente, esperanza”.

VER GALERÍA

Aunque la artista belga se esforzó en el pasado en decir que la reclamación de paternidad no venía motivada por un objetivo económico, no hay duda de que ya tiene una serie de derechos sobre la herencia de su progenitor. Aunque siempre tiene la opción de renunciar a la parte de la fortuna que la pudiera corresponder llegado el caso. La historia de Delphine Boël salió a la luz en el año 1999, cuando se publicó una biografía no autorizada de Paola de Bélgica. En 2013, la belga, ayudada por su madre -que mantenía haber tenido una relación con el entonces soberano del país durante varios años- reclamó una prueba de ADN a Felipe y Astrid de Bélgica. Paralelamente, Jacques Boël se sometió a un test genético para constatar que, efectivamente y tal como reclamaba la artista, él no era el padre biológico. Comenzó entonces un largo litigio en los tribunales que ha durado siete años.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Paola de Bélgica, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!