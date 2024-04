Tatiana Blatnik reaparece tras su divorcio con su exsuegra Ana María de Grecia en la Ceremonia de la Llama Olímpica

Este viernes, Tatiana Blatnik ha reaparecido junto a Ana María de Grecia, justo una semana después del anuncio de la Casa real helena de la separación de la Princesa y Nicolás de Grecia. Ambas han acudido como invitadas de honor del Comité Olímpico griego a la ceremonia de entrega de la llama de los Juegos Olímpicos París 2024, celebrada en el Estadio Panatenaico de Atenas. Unas imágenes que evidencian la excelente relación que mantienen a pesar de los últimos acontecimientos.

Su asistencia al acto se produce siete días después de conocerse la decisión de Tatiana y el príncipe Nicolás de poner fin a su relación, tras 14 años de convivencia y más de dos décadas juntos, evidenciando — como especificaban en el comunicado — que la separación ha sido amistosa y que “los mismos valores de respeto y comprensión formarán la base de su relación en el futuro, una relación de amistad profunda y sincera”. También que, al igual que su exmarido, "seguirá viviendo y trabajando en Grecia", un país que adora y en el que está completamente integrada desde que en 2013 los dos dejaron Londres para instalarse en Atenas.

Tatiana Blatnik y su exsuegra siempre han tenido una excelente relación, de hecho la Princesa ha estado al lado de su exmarido y su familia apoyándole en los momentos más complicados. Como vemos en las fotografías, ambas han disfrutado de una jornada muy importante para su país en la que la Llama Olímpica concluyó su recorrido por Grecia con una ceremonia en el estadio Panatenaico de Atenas, donde fue entregada a Francia, país anfitrión de los Juegos Olímpicos de París 2024, a menos de 100 días para la ceremonia de apertura.

Durante el acto — en el que se escenificó el hermanamiento entre el pueblo griego y el francés — ambas se mostraron muy sonrientes y evidenciando su buena sintonía tanto a su llegaba como después, sentadas en las gradas disfrutando del encendido de la llama olímpica. Para la ocasión, Tatiana Blatnik escogió un mono de la exclusiva firma de moda griega Zeus + Dione, de manga larga y perneras amplias teñido en azul Klein. Una pieza texturizada con escote en pico que combinó con joyería –pendientes y gargantilla– geométrica y sandalias de tiras con tacón en marrón. Asimismo, para protegerse del frío, no dudó en decantarse por una prenda de abrigo a tono con el atuendo principal.

Otra de las pruebas que evidencia la buena conexión que mantiene con la familia de Nicolás de Grecia, es que el bolso que escogió para esta ocasión es de la firma Olympia Le-Tan de la princesa Olympia. Por su parte, la reina Ana María de Grecia optó por un vestido a la altura de las rodillas en marrón con estampado de topos blancos a contraste, prenda de carácter fluido que cuenta con una lazada en la zona del cuello. En cuanto a los complementos, se usaron joyas doradas, collar de perlas, abrigo en tono piedra con doble bolsillo y broche, foulard en crudo, bolso de hombro de pelo marrón con cadena metálica plateada y bailarinas con incrustación en 3D.

A pesar de la ruptura, Tatiana Blatnik no ha roto los lazos con su exfamilia política, de hecho la venezolana de raíces eslovenas y alemanas seguirá siendo Princesa, tal y como confirmó la Familia Real griega a HELLO!Grecia. En caso de divorcio de una pareja de la realeza no suele ser habitual que los consortes conserven el título, ya que no forman parte de la Familia Real. Es lo que le pasó a Tessy de Luxemburgo cuando se separó en 2019 del príncipe Luis, que perdió su estatus de alteza real. Sin embargo, el príncipe Pablo, actual jefe de la Casa tras la muerte de su padre el rey Constantino, ha querido tener esta deferencia con su cuñada, quien apoyó a la reina viuda Ana María y a todos sus hijos tras el fallecimiento del hermano de la reina Sofía. La última vez que se les vio juntos en público fue a finales de febrero con motivo del funeral ortodoxo en Londres en recuerdo del rey de los helenos. Que siga siendo princesa pone de manifiesto que es un miembro muy querido por la familia del príncipe Nicolás y que continúa muy vinculada al país.

El comunicado de separación entre Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik

La noticia del divorcio de Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik tras 14 años de convivencia provocó una gran sorpresa. La Casa Real helena informó de la separación a través del siguiente comunicado: "El príncipe Nicolás y la princesa Tatiana, tras catorce años de convivencia, han decidido disolver su matrimonio. Ambos expresan la dificultad de esta decisión, el profundo aprecio y respeto que se tienen, pero también el amor con el que han caminado todos estos años. Los mismos valores de respeto y comprensión formarán la base de su relación en el futuro, una relación de amistad profunda y sincera. Seguirán viviendo y trabajando en Grecia, lugar en el que ambos se sienten como en casa. La familia siempre estará a su lado. Muchas gracias por su respeto y discreción".