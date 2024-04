Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik ponen fin a su matrimonio después de 14 años

Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik han puesto fin a su matrimonio. Los príncipes — que se conocieron en Gstaad (Suiza) en 2003 y después de siete años de relación se dieron el 'sí, quiero' en la iglesia de Agios Nikólaos en Spetses (Grecia) — han decidido separarse después de 14 años de matrimonio y más de dos décadas juntos. Ha sido la propia Familia Real Griega quien ha anunciado la decisión de su separación con el siguiente comunicado que reproducimos íntegro:

"El príncipe Nicolás y la princesa Tatiana, tras catorce años de convivencia, han decidido disolver su matrimonio. Ambos expresan la dificultad de esta decisión, el profundo aprecio y respeto que se tienen, pero también el amor con el que han caminado todos estos años. Los mismos valores de respeto y comprensión formarán la base de su relación en el futuro, una relación de amistad profunda y sincera. Seguirán viviendo y trabajando en Grecia, lugar en el que ambos se sienten como en casa. La familia siempre estará a su lado. Muchas gracias por su respeto y discreción".

Tatiana de Grecia y el príncipe Nicolás se conocieron una fiesta de fin de año en Suiza. Desde ese momento, comenzaron una relación sentimental y tras siete años juntos, en diciembre de 2009, el Príncipe Nicolás pidió matrimonio a la joven venezolana con un espectacular anillo de zafiro que perteneció a la reina Ingrid de Dinamarca. Se dieron el 'sí quiero' en agosto de 2010 en un impresionante enlace — anunciado oficialmente el 8 de diciembre de 2009 por la oficina del ex rey Constantino en Londres — que fue todo un acontecimiento social, ya que se trataba de la primera boda real griega en 70 años. Entre los asistentes destacaron Victoria de Borbón Dos-Sicilias, los príncipes Michael de Kent, Lady Gabriella Windsor, la emperatriz Farah Diba, los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, Victoria y Daniel de Suecia, Federico y Mary de Dinamarca, y la reina Margarita, y la Familia Real española al completo. Cabe recordar que doña Sofía es la tía de Nicolás de Grecia.

El tercer hijo de Constantino y Ana María de Grecia dejó su vida en Londres en septiembre de 2013 para volver a la tierra de sus antepasados, ya que a pesar de nacer en Roma durante el exilio de sus padres y criarse en Reino Unido, siempre ha sentido un profundo amor por su tierra. Junto a Tatiana, comenzaron una vida nueva convirtiéndose en los primeros miembros de la Familia Real griega que tiene su residencia en el país, desde 1974 cuando fue abolida la monarquía en el país heleno.

Una mudanza a Grecia que la propia Tatiana (que nació en Venezuela y se crio en Caracas), definió como "una bendición", ya que les permitió a ambos desarrollar esas "pasiones" que tenían en mente. Una vez asentados, Blatnik desarrolló un proyecto solidario con Desmos Foundation de ayuda a los griegos. En marzo de 2021, la princesa lanzó Breathe, un movimiento a favor del mindfulness y la salud mental. Por su parte, el príncipe Nicolás se dedica a su gran pasión, la fotografía e, incluso, el sobrino de la reina Sofía ha expuesto en galerías de Londres y ha tenido la oportunidad de hacer su propia exposición en solitario en el Museo Helénico de Melbourne.

Tatiana Blatnik fue el gran apoyo de su marido tras el fallecimiento de del rey Constantino. De hecho, la última vez que les vimos juntos públicamente fue en el funeral ortodoxo por el rey Constantino en Londres a finales de febrero. Permaneció a su lado en todo momento e, incluso, dedicó al que fuera su suegro unas emotivas palabras: “Es casi imposible publicar una foto cuando quieres decir tanto y no hay palabras suficientes para describir lo maravilloso hombre que fuiste y lo bendecida y honrada que me siento de ser parte de tu amorosa y unida familia. Pero hay más. En los últimos años he aprendido realmente lo que significa la expresión ‘amor al país’ y he visto cómo se lo transmitiste a tus hijos y a través de Nicolás, a mí. Gracias, Gracias. Tu legado, tu lealtad, tu luz y tu amor vive a través de todos ellos. Ha sido un honor ser tu nuera”, escribió en su perfil público.

