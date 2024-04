Tatiana Blatnik relata su experiencia con la ansiedad: 'Nunca había experimentado nada parecido'

La salud mental es uno de los temas en los que más involucrada está Tatiana Blatnik desde la infancia, cuando perdió a su padre de forma trágica siendo una niña de siete años. La esposa del príncipe Nicolás de Grecia ha hablado en varias ocasiones con naturalidad de los problemas que padece con la finalidad de acabar con este asunto que es, según sus palabras, un estigma para nuestra sociedad. En su último relato personal detalla el episodio de ansiedad que ha sufrido recientemente por primera vez.

VER GALERÍA

- Así es Tatiana, la venezolana que enamoró a Nicolás de Grecia y hoy es la princesa más solidaria

-Tatiana Blatnik dedica unas emocionantes palabras a su 'maravilloso' suegro Constantino de Grecia

"Nunca había experimentado nada parecido", ha comenzado a decir. "Sentía que me ahogaba, no podía respirar y no paraba de jadear. Escribir sobre ese momento todavía me provoca un nudo en la garganta", ha contado la princesa Tatiana. Esta situación le hizo descubrir que necesita "volver a lo básico y trabajar más mi respiración" para controlar su ansiedad. "Si no me concentraba en mi respiración durante el ataque de pánico, no podía detenerlo; la respiración entrecortada volvía a empezar. Era la sensación más aterradora de estar tan fuera de control", ha continuado.

La nuera de los reyes Constantino y Ana María de Grecia, que tiene como aliados el ejercicio, la meditación, el descanso y la escritura de un diario, anima a otras personas que hayan tenido experiencias como la suyas a hablar abiertamente de su situación "antes de que se convierta en algo crónico". Es precisamente este deseo de lograr el bienestar personal y social lo que la llevó a poner en marcha durante la crisis sanitaria una plataforma llamada Breathe orientada a la salud mental. Desde entonces esta iniciativa sigue trabajando a diario para normalizar "que alguien no esté bien".

-¡Un mecánico improvisado! Tatiana Blatnik muestra divertida el último aprieto de Nicolás de Grecia

VER GALERÍA

La posición de Tatiana de Grecia le permite ser un altavoz que llega a diferentes puntos del mapa. Para la Princesa es todo un orgullo poder ayudar en la concienciación de la salud mental y que muchos organismos cuenten con ella. "Desde hablar en la UE hasta reuniones en canchas de voleibol cubiertas. Es un honor reunirme con el Ministro de Deportes y el Ministro de Salud para discutir el trabajo para construir comunidades más saludables", ha contado Blatnik, contenta de que su testimonio haya tenido tanto impacto.

Su tranquila vida en Atenas y el próximo acontecimiento familiar

Al margen del proyecto en el que pone todos sus esfuerzos, Tatiana disfruta de actividades tan simples y cotidianas como ir al supermercado para después meterse entre los fogones. "Cocino, limpio, pelo zanahorias y patatas, saco al perro, paseo por la naturaleza, cuido las cañerías que no funcionan… ¡como todo el mundo!", decía sobre su día a día en Atenas junto al príncipe Nicolás, con el que contrajo matrimonio el 25 de agosto de 2010 en la isla de Spetses. Tras una etapa viviendo en Londres, regresaron al país heleno, que se prepara para acoger este 2024 un importante acontecimiento.

VER GALERÍA

Teodora de Grecia (la hija menor de los últimos Reyes helenos) ha puesto en marcha los preparativos para su boda con Matthew Kumar, con el que se comprometió en 2018 y con el que ha tenido tres intentos fallidos de contraer matrimonio. El próximo otoño finalmente pronunciarán el "sí, quiero" en Atenas, donde reunirá a representantes de diferentes Casas Reales europeas. Cabe recordar que es prima de dos jefes de Estado, Felipe VI y Federico X de Dinamarca, además de tener una gran amistad con otras familias reales como la británica.

Haz click para ver el documental de Tatiana de Grecia, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!