Tatiana Blatnik habla de la trágica pérdida de su padre, un episodio que ha marcado su vida

Han pasado casi doce años desde que Tatiana Blatnik comenzó a formar parte de la Familia Real helena gracias a su matrimonio con Nicolás de Grecia, al que asistieron la reina Sofía y los reyes Felipe y Letizia, que entonces eran príncipes de Asturias. En este tiempo la princesa venezolana, considerada una de las más elegantes de Europa, siempre ha destacado por su discreción, pero ahora ha mostrado su parte más desconocida. La nuera de los reyes Constantino y Ana María de Grecia se ha sincerado sobre su vida en Atenas, su feliz matrimonio, las iniciativas solidarias en las que está implicada y el capítulo más complicado de su infancia al perder a su padre.

La princesa Tatiana está volcada en la plataforma Breathe, orientada a la salud mental. Esta iniciativa surgió a raíz del confinamiento, cuando la ansiedad y las preocupaciones invadían a la vez los hogares de todo el mundo. "Es un tema que todavía es tabú y nos concierne a todos. Los problemas de salud mental son un estigma para nuestra sociedad, yo y los que me rodean somos muy abiertos sobre este tema. Es normal que alguien no esté bien", ha asegurado. Además, ha hablado de su propia experiencia en este campo relatando el impacto que tuvo el suicidio de su padre cuando ella era solo una niña. "Perdí a mi padre cuando tenía siete años, se suicidó. Por eso es un viaje personal y un compromiso personal", ha reconocido.

La esposa de Nicolás de Grecia ha recordado en su primera entrevista televisiva, concedida al programa Pame Danai, que lo que más le afectó de perder a su padre fue el hermetismo que se generó en torno a las circunstancias de su muerte. "No fue el acto suicida lo que me afectó, sino el silencio. Yo tenía siete años, pero me enteré cuando tenía 14 años, y con 20 logré hablar de eso. El trauma mental fue mayor cuando supe la verdad", ha narrado. Además, explica que muchas personas le han recomendado no hablar del suicidio de su progenitor y dejar ese tema para la más estricta intimidad, pero la Princesa está dispuesta a pronunciarse si con sus palabras ayuda, aunque sea a una sola persona. Las cifras, recalca, avalan esta decisión puesto que "cada año se suicidan 800 mil personas, eso quiere decir que es una persona cada 30 segundos".

Su rutina familiar en Atenas

En su charla con el periodista Aris Kavatziki, con el que ha dicho sentirse muy tranquila en este debut televisivo, Tatiana ha hablado también de la rutina que lleva a cabo en Grecia, país natal de su marido en el que se instalaron tras vivir inicialmente un tiempo en Londres. En Atenas, la Princesa dice que disfruta de cosas tan simples como ir al supermercado para después meterse entre los fogones. "Cocino, limpio, pelo zanahorias y patatas, saco al perro, paseo por la naturaleza, cuido las cañerías que no funcionan… ¡como todo el mundo!", ha explicado, demostrando que su día a día con Nicolás de Grecia es igual que el de cualquier otra familia.

La Princesa se siente muy cómoda en la capital griega, donde el pasado mes de octubre la vimos disfrutar junto a la Familia Real de la boda de Philippos de Grecia y Nina Flohr. Durante su intervención, para la que ha elegido una camisa blanca y pantalones azules acampanados, ha reconocido con gran sentido del humor que al principio, cuando se mudaron, estaba "celosa" del país que vio nacer a su marido porque "Grecia era la otra mujer de la casa y Nicolás estaba enamorado de ella...". Ahora que ha pasado el tiempo "ha entendido el porqué" y es ella la que se siente encantada en este país del que ha hecho su hogar y en el que la han recibido con enorme cariño.

