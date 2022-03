Tatiana Blatnik sorprende a su marido, Nicolás de Grecia, con una gran fiesta de cumpleaños

Han tenido que pasar 13 días, casi dos semanas, para que Nicolás de Grecia celebre sus 50 años por todo lo alto. Ya en la víspera de su cumpleaños, 2 de octubre, Tatiana Blatnik quiso felicitar a su marido, eso sí, sin anticipar lo que estaba por llegar. "Feliz cumpleaños. Otro año más viejo y más sabio. Tu nombre en IG es perfecto para ti: no solo persigues la luz, sino que traes luz a los demás, y en tus fotografías capturas la luz de una manera única e impresionante". Ahora sabemos que la venezolana le tenía preparada una sorpresa aún mayor: una celebración que difícilmente olvidará el hijo de Constantino y Ana María de Grecia.

"¡Qué noche! Gracias a todos los que me ayudaron a mantener en secreto la fiesta de cumpleaños y, por supuesto, un gran agradecimiento a @chrysanthospanas por invitarnos a @islandathensriviera para una noche mágica y memorable y a @philipe_paparsius por el fabuloso pastel. Personalmente no me gustan las sorpresas (en absoluto) pero me encanta organizarlas, esto nunca hubiera sido posible sin un equipo increíble (...). Gracias por hacer que todo suceda, sin esfuerzo y sin fallos, como siempre", escribía orgullosa Tatiana Blatnik junto a una imagen de su marido que lo dice todo.

En ella aparece el hermano de Pablo de Grecia pletórico, con los brazos en cruz y mirando la espectacular tarta que encargó su esposa: una estructura enorme cubierta de chocolate en el que destacan las decenas de velas azules y blancas (claro guiño a su país de origen, Grecia) y el número 50, en referencia a los años que cumple. Asimismo, dos bengalas pequeñas coronan el pastel, al que acompañan otras dos 'obras de arte' más pequeñas, también comestibles: una embarcación (con banderita incluida) y una cámara de fotos. Dos objetos que representan dos de las mayores aficiones del príncipe: navegar y la fotografía.

No hay que olvidar que el año pasado, este príncipe, que creció amando los retratos, presentó su primera exposición en solitario y consiguió que sus instantáneas colgasen del Museo Helénico de Melbourne. El sobrino de la reina Sofía cuenta con su propia página web en la que todo el que lo desee puede ser testigo de lo que capta su objetivo. Pero esta muestra no fue ni mucho menos la primera que expuso. Tres años atrás exhibió parte de su obra con motivo de la Conferencia Internacional de Arte, Tecnología, Creatividad y la Ciudad que se celebró en Doha (Qatar) y en la que Nicolás de Grecia participó. En esta ocasión, como en la otra anteriormente mencionada, también estuvo presente su mujer, Tatiana Blatnik.

