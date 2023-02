Tatiana Blatnik dedica unas emocionantes palabras a su 'maravilloso' suegro Constantino de Grecia

La Familia Real griega ultima los preparativos para el funeral y posterior entierro del rey Constantino, hermano de doña Sofía, que falleció el martes a los 82 años. Hombre familiar y entrañable, la huella que ha dejado en los suyos es imborrable y así lo ha querido reflejar una de sus nueras, Tatiana Blatnik, casada con el príncipe Nicolás, que ha compartido un sentido mensaje y unas imágenes de su “maravilloso” suegro.

La Princesa, que se encuentra en Atenas arropando a su esposo y a toda su familia, tenía una relación de lo más cercana y cariñosa con el Rey. De hecho, vestida de riguroso negro se la vio entrar este jueves en el Hotel Grance Bretagne de la capital helena, muy cercano a la conocida plaza Sintagma, con el semblante muy serio.

“Es casi imposible publicar una foto cuando quieres decir tanto y no hay palabras suficientes para describir lo maravilloso hombre que fuiste y lo bendecida y honrada que me siento de ser parte de tu amorosa y unida familia. Pero hay más. En los últimos años he aprendido realmente lo que significa la expresión ‘amor al país’ y he visto cómo se lo transmitiste a tus hijos y a través de Nicolás, a mí. Gracias, Gracias. Tu legado, tu lealtad, tu luz y tu amor vive a través de todos ellos. Ha sido un honor ser tu nuera”, escribe Tatiana en la primera parte de su homenaje.

Además de destacar sus valores familiares, Tatiana Blatnik ha querido subrayar el perfil deportivo del tío de don Felipe: “Medallista olímpico de oro para Grecia a la edad de 20 años. Rey, marido, hermano, padre, abuelo, cinturón negro de karate, amigo, suegro y mucho más. Que descanse en paz Su Majestad. Tío Tino se le extraña mucho y será amado por siempre”, concluye junto con varios iconos de corazones.

La esposa del príncipe Nicolás ha publicado imágenes divertidas de tiempos felices con los reyes de los helenos que dejan patente los vínculos tan cercanos que tenían.

Este tributo público se suma a las condolencias que hace dos días envió la reina Margarita de Dinamarca, cuñada del antiguo jefe de Estado (Constantino estaba casado con la reina Ana María, hermana de la monarca danesa) y al gesto que tuvo al decretar que las banderas de su Palacio de Amalienborg ondearan a media asta en señal de duelo.

El funeral por el último Rey de Grecia tendrá lugar el lunes será a las 12:00 horas (11.00 h españolas) en la Catedral Metropolitana de la capital. Antes, está previsto que entre las 06.00 y las 10.00 horas haya un velatorio en la capilla de Agios Eleftherios, junto a la seo para que todos los que lo deseen puedan mostrar sus respetos. Posteriormente los restos mortales se trasladarán al cementerio de Tatoi, panteón real de la Familia Real helena, donde descansarán para siempre.

