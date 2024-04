Los príncipes de Brunéi se van de boda tras celebrar la suya: ¿Quién es su multimillonario amigo que se ha casado?

Han pasado dos semanas desde que Abdul Matten de Brunéi y la princesa Anisha Rosnah Isa Kalebic pusieron el broche de oro a su boda real, una celebración por todo lo alto que se prolongó durante de diez días y tuvo como colofón el gran banquete celebrado en El Palacio de Nurul Iman. Con esa unión repleta de lujo y pompa aún reciente en la memoria, el matrimonio acudía este domingo al enlace de un buen amigo donde tampoco se escatimaba en gastos.

"Felicidades a los recién casados", les decía el hijo del Sultán a la pareja que ha pasado por el altar, compartiendo una bonita imagen con ellos y en la que también aparece su elegante esposa, precisamente desde el lugar que acogía el impresionante festejo. El protagonista era el multimillonario tailandés Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de 38 años, que daba el 'sí, quiero' a su prometida Nuntisa Tunyongvej en el Pabellón Srivaree de Bangkok.

Hasta la capital del país asiático habían viajado los príncipes de Brunéi, disfrutando de un evento que los novios denominaron como Viaje al amor para recordar su romántica historia de siete años juntos. En esta especie de película, contaron con la actuación en vivo de la reconocida cantante y estrella del pop británico Ellie Goulding, quien interpretó su éxito mundial Love Me Like You Do de la banda sonora de 50 sombras de Grey.

Una cita ante cientos de invitados donde, entre otros momentos, el ya flamante matrimonio rellenaba de champagne una montaña de copas o cortaba la enorme tarta nupcial. Fiesta a la que también acudió la hija del rey de Tailandia, Sirivannavari Nariratana, tal y como recoge la prensa local. Aiyawatt, a quien todos llaman Top, es CEO del King Power International Group y presidente del Leicester City Football Club.

La citada compañía es la empresa 'duty-free' más grande de Tailandia, cuyo centro comercial libre de impuestos tiene una extensión de 12,000 metros cuadrados, además de tiendas filiales en distintos aeropuertos. En lo deportivo, el magnate es dueño de esta entidad que cuenta con más de un siglo de historia a sus espaldas, y que actualmente milita en la segunda división inglesa pero que van lanzados para subir de nuevo a la Premier League.

El conjunto de los 'Foxes', como se les conoce allí, fue adquirido en 2011 por el multimillonario Vichai Srivaddhanaprabha, el padre de Aiyawatt. La tragedia golpeó a este prolífico hombre de negocios y su familia cuando, en 2018, el helicóptero en el que viajaba y que había despegado desde el propio campo de fútbol acabó estrellándose en un fatal accidente. Fue entonces cuando su hijo, que ahora acaba de casarse, heredó su legado para coger las riendas de su imperio.

