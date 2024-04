Los seis vestidos de novia de Anisha Isa Kalebic en su gran boda con el príncipe de Brunéi Diseños tradicionales, vestidos de encaje, ricas joyas y un look rojo

Diez días han durado los festejos que han rodeado la boda del príncipe Abdul Mateen, hijo de Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi, y su flamante esposa, Anisha Isa Kalebic, nieta del consejero especial del sultán. Más de una semana en la que se han sucedido actos como la ceremonia de compromiso, la solemnización de los votos o un gran banquete que ponía el punto y final a los fastos. Y como no podía ser de otra manera, la novia ha lucido vestidos especialmente pensados para una ocasión tan especial. En concreto seis diseños, aunque no ha habido imágenes oficiales de todos ellos.

Los primeros vestidos que pudimos ver

Fue el 7 de enero cuando empezó la primera boda real del año y el primer look nupcial no se hizo esperar. Tal como confirmaba en su perfil de redes sociales la firma local Teh Firdaus, confeccionaron para ella un baju kurung hecho a medida. Se trata de una prenda tradicional, utilizada por mujeres, que en este caso fue creada en un tejido muy intrincado típico de la zona, con detalles de pedrería tanto en las mangas como en el bajo de la prenda superior. En esa ocasión la novia no llevó velo, pero sí hiyab.

Poco después, y de nuevo gracias a las redes sociales, pudimos comprobar que Anisha Isa Kalebic había lucido un segundo vestido. En esa ocasión se trataba de una prenda con notables diferencias respecto a la primera. La entonces todavía futura princesa optaba por un vestido blanco de encaje, con el cuello redondo, manga larga y sin cola. Una prenda que combinó con un velo de longitud media —acababa varios centímetros por debajo de su cadera— también de encaje.

El look más llamativo lo vimos el pasado día 10, durante la llamada 'ceremonia del empolvado'. Se trata de un rito en el que la pareja y sus respectivas familias son rociadas con polvos de jazmín de colores y aceites aromáticos que simbolizan la fertilidad y la riqueza. Y en el que el protocolo marca todos los detalles de la ceremonia, incluido el vestido de la novia. Anisha Isa Kalebic lució un vestido rojo como el que llevó la princesa Azemah cuando se casó el año pasado. Es una prenda hasta los pies, con una especie de péplum, salpicada de múltiples detalles dorados (incluídos unos enormes brazaletes) y culminada por una inmensa corona de varios pisos.

El cuarto vestido no se hizo esperar demasiado. Tras la 'solemnización' del matrimonio en una ceremonia solo para hombres, trascendieron algunas fotografías de la feliz pareja. En ellas pudimos comprobar no solo que el novio lucía un diseño tradicional para este tipo de eventos (un traje blanco con motivos de diamantes y tocado a juego), sino que la novia eligió un vestido blanco con detalles de encaje y hiyab.

Un vestido tipo abrigo, velo bordado y mag níficas joyas para el gran día

Tras una semana de celebraciones, el pasado 14 de enero llegaba uno de los días más importantes para el príncipe de Brunéi y su prometida. Y es que tras la ceremonia de compromiso celebrada en el palacio Istana Nurul Iman, el conocido como rito empolvado y la solemnización de los votos en la mezquita del sultán, se acercaba el punto culminante, la oficialización de su unión. Una espectacular ceremonia emplazada en el Salón Singgahsana Indera Buana del gran palacio real de Brunéi y a la que asistieron 5.000 invitados.

Anisha Isa Kalebic lució para la ocasión un vestido con el cuello ligeramente elevado, con silueta tipo abrigo y manga larga confeccionado en un tejido con brocados geométricos y detalles dorados. Una prenda que combinó con un largo velo con detalles de encaje y pequeñas flores en 3D superpuestas. Pero quizá lo más llamativo de todo el look fueron las ricas joyas con las que decidió adornarlo. Además de una diadema de diamantes que ya lució en enero de 2023 la princesa Azemah, hermana del novio, la nueva princesa llevó un aderezo de diamantes compuesto por pendientes, un collar y un blazalete, todo de gran tamaño.

La elección para el gran banquete

Para poner fin a los 10 días de festejos, tuvo lugar una multitudinaria cena de gala celebrada en el Palacio de Nurul Iman. Una ocasión muy especial para la que la nueva princesa eligió el que ha sido, probablemente, el vestido más rico de todos los que ha llevado. La nieta del consejero especial del sultán sorprendía con un vestido de corte sirena que se ajustaba con suavidad a su figura. Se trataba de una prenda de manga larga, con escote cerrado y cola que aportaba movimiento al diseño. Estaba confeccionada en un tejido muy especial, salpicado de apliques de pedrería. Lo combinó con un velo que parece el mismo que lució el día 14 y, nuevamente, aderezó el look con una tiara y espectaculares joyas. Además, en su mano izquierda, Anisha Isa Kalebic llevó un clutch del mismo material que el vestido.