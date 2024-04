El emotivo homenaje de Marie-Chantal desde Nueva York tras su ausencia en el funeral de su suegro en Grecia

La Familia Real griega regresaba este pasado miércoles a Tatoi para rendir un nuevo homenaje al rey Constantino en el primer aniversario de su muerte, el pasado 10 de enero de 2023 a los 82 años. El lugar elegido para este emotivo y discreto funeral ha sido la iglesia de la Resurrección, en el cementerio real, donde descansan los restos mortales del último monarca de Grecia junto a la tumba de sus padres, los reyes Pablo y Federica de Grecia.

Con el recuerdo aún intacto del que fuera rey de Grecia durante casi una década- del 6 de marzo de 1964 hasta el 29 de junio 1973-, no solo han estado presentes en este memorial la reina viuda Ana María, sino también sus cinco hijos: Pablo de Grecia, actual jefe de la Casa Real, Alexia, Nicolás, Teodora y Felipe, además de sus hermanas, la reina Sofía y la princesa Irene, a las que a pesar de la distancia siempre estuvo tremendamente unido, así como sus sobrinas, las infantas Elena y Cristina, quienes hace unos días ya estuvieron juntas en Abu Dabi con motivo del cumpleaños del rey don Juan Carlos y cuyas imágenes puede ver en la revista ¡HOLA! de esta semana.

La gran ausente en esta fecha tan significativa ha sido la princesa Marie Chantal, y sus cinco hijos, Olympia, Constantino Alexios, Achileas, Odysseas y Arístides. A pesar de la debilidad que la esposa de Pablo de Grecia sentía por su suegro no pudo estar presente en este acto, aunque no se olvidó de rendir su particular homenaje a Constantino compartiendo con sus seguidores una significativa imagen en la que se le puede ver a ella junto a sus dos hijos pequeños en el interior de una iglesia. "En la Archidiócesis de Nueva York, penando en mi suegro y abuelo de mis hijos. Un año ya echándole de menos", escribía la Princesa.

Un bonito mensaje del que también se hizo eco Pablo de Grecia, quien volvió a publicar la la foto en sus perfil de las redes sociales diciendo: "Desde Nueva York... Aman a su abuelo y a su suegro". Quien tampoco se olvidó de recordar a su abuelo en este fecha tan especial fue el príncipe Achileas de Grecia, quien compartía con sus seguidores estas significativas palabras: "Para siempre en nuestro corazones, querido Apapa",revelando así el cariñoso apelativo con el que sus nietos llamaban a Constantino.

Sin embargo, este no será el único homenaje que se haga con motivo del primer aniversario del fallecimiento del rey Constantino, pues está previsto que el próximo 27 de enero se lleve a cabo un funeral en su recuerdo en Londres, donde la Familia Real británica le acogió como a uno de los suyos tras su exilio, o en el Castillo de Windsor y se baraja con la posibilidad de que acudan los reyes Carlos y Camilla, además de otros miembros de la realeza británica como los príncipes de Gales (el rey Constantino era padrino de bautismo del príncipe Guillermo), los duques de Edimburgo, los duques de Gloucester, el duque de Kent, el príncipe Michael de Kent y parte de la familia Mountbatten, entre otros.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Marie-Chantal de Grecia, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!