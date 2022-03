La polémica propuesta de Japón para solucionar la crisis sucesoria en la Familia Imperial

Los cimientos de la milenaria casa imperial japonesa se tambalean. La falta de varones herederos (solo hay dos aparte del emperador) pone en peligro la continuidad de la dinastía que lleva dos mil años en el trono por lo que el debate sobre la reforma del sistema de sucesión está más vivo que nunca. El Gobierno trata de encontrar fórmulas que garanticen la pervivencia de sus tradiciones, pero descartan abolir la ley sálica, lo que permitiría a la mujer acceder al trono y gobernar. Los expertos han valorado la situación y han tenido dos ideas, un tanto polémicas según los sectores más progresistas que ven precisamente en la desaparición de la ley sálica la solución más lógica.

Una de las cuestiones que se plantea, según la agencia de noticias Kyodo, sí tiene que ver con las mujeres de la Familia Imperial a quienes se plantea permitir que conserven su posición real aunque se casen con un plebeyo. Así sus hijos entrarían en la línea de sucesión, algo que no ocurre desde 1947. Hace solo unos días The Japan Times asegurara que la princesa Mako, sobrina del emperador Naruhito y la hija mayor del príncipe heredero Akishino, contraerá matrimonio con su novio, el abogado Kei Komuro, a finales de este año. Esto supone que perderá su puesto en la familia real y las funciones de representación al contraer matrimonio con un hombre que no pertenece a la familia imperial.

“Si no aseguramos un cierto número de miembros de la familia imperial de esta manera, no habrá suficientes personas de la realeza con derecho a apoyar al príncipe Hisahito en sus labores”, explican fuentes cercanas al Gobierno (declaraciones recogidas por la agencia Kyodo). Esta opción permitiría a Mako, que está a punto de cumplir 30 años, mantener sus títulos, igual que harían su hermana Kako, de 26, y su prima Aiko, de 19 años e hija del emperador Naruhito, cuando se casaran. Se estaría planteando además abrir la puerta a la adopción, pero con condiciones. Solo se podría adoptar a un varón descendiente de alguna de las once ramas de la familia imperial que en 1947 fueron despojadas de sus títulos. Se garantizaría así la continuidad de la línea de sangre. La idea sería que el tío del emperador Naruhito, el príncipe Masahito de Hakachi, de 85 años, adopte un heredero con su esposa, Hanako de Hitachi, con quien no ha tenido descendencia.

El debate comenzó hace más de una década

Los expertos trabajan en una crisis de la que comenzó a hablarse públicamente en 2006 cuando el entonces heredero Naruhito solo tenía una hija. El problema quedó aparcado cuando su hermano Akishino, ahora el heredero, se convirtió en padre de un niño Hisahito. El primer ministro, Yoshihide Suga, se mantiene fiel a su idea de que tan solo los hombres pueden ocupar un puesto en la línea de sucesión al trono puesto que así lo establece la ley sálica que sigue en vigor.

A pesar de que el Gobierno no baraja esta modificación legal, en 2017 sí hizo otra que marcó un nuevo capítulo en la historia de la Familia Imperial al permitir que Akihito abdicara, convirtiéndose en el primer emperador en renunciar al trono en 200 años. Actualmente, el príncipe Akishino, de 55 años, y su hijo, Hisahito, de 15 años, encabezan la línea sucesoria nipona ocupando el primer y segundo puesto respectivamente. Algún día se convertirán en emperadores de Japón y se espera, en el caso del segundo, que asegure la sucesión teniendo a su vez descendencia masculina.

