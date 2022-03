Con el fin de curso en apenas un mes y la llegada del mes de junio, los niños dicen adiós a los equipos del colegio, a los partidos de los fines de semana y a una práctica deportiva regular. Sin embargo, no podemos dejar de invitarles a que mantengan una vida activa, en la que el movimiento esté presente a diario y que les permita mantenerse sanos, con una autoestima alta y no olviden los valores aprendidos.

Por eso, hemos preparado una selección de libros para todos los públicos que te ayudarán a fomentar el deporte, porque no nos podemos olvidar tampoco de los más pequeños de la casa. Hay libros que buscan una primera gimnasia, otros que invitarán a tus hijos a compartir la práctica de yoga por imitación o posturas sencillas (porque, si nos ven a los padres hacer yoga, ellos también querrán), algunos enfocados a los valores de igualdad y superación dirigidos a un público infantil que ya les gusta o saben que les gusta practicar deporte y, cómo no, responder todas sus preguntas sobre los Juegos Olímpicos que debería (aún no es seguro) celebrarse este verano.