No hay que confundir las contracciones de parto con las contracciones de Braxton-Hicks. Estas últimas son contracciones preparatorias que pueden empezar a sentirse a partir de la semana 20 de embarazo. “Sentir algunas de estas contracciones es normal, pero si estás de menos de 35 semanas de gestación no debes notar seis o más en una hora. Si esto ocurriese, debes consultar con tu ginecólogo para que te valore”, advierte la Dra. Patricia Marín.

Las contracciones de Braxton-Hicks se perciben con una sensación de tensión en el abdomen o como un dolor de regla, duran un minuto o menos y son molestas, pero no dolorosas. A diferencia de ellas, las contracciones de parto activo “generan un dolor que, aunque no dura generalmente más de un minuto, solo se alivia resoplando, adoptando alguna postura concreta, como inclinarse hacia adelante y apoyarse en una silla o una mesa... y durante la contracción el cuerpo no te pide hablar”, explica la experta.

Las contracciones de parto son cada vez más frecuentes y rítmicas, es decir, hay el mismo intervalo de tiempo entre contracción y contracción. Además, tienen igual intensidad y duración. Conforme avance el proceso, habrá entre tres y cinco contracciones cada diez minutos o menos.