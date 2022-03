10 consejos para eliminar la ansiedad en época de exámenes

Consejos para gestionar la ansiedad en época de exámenes

Hay que ir descansado a un examen y cumplir con las horas de sueño previas, lo que nos ayudará a una mejor concentración y controlar los pequeños detalles de las pruebas. Intentar relajarse en los momentos previos. “Una infusión relajante la noche anterior o dar un paseo pueden ser dos hábitos perfectos”, nos dice la experta. Si el estado de ansiedad es muy agudo, se pueden aprender técnicas específicas de relajación, como el mindfulness, que nos ayuden a mantener la calma y la confianza antes y durante la prueba. Actuar siempre de forma tranquila, meditando las decisiones y prestando atención. Si te has preparado bien el temario, no tienes motivos para no confiar en tí mismo. El éxito depende, en ocasiones, de saber gestionar la tensión del momento. Siempre positividad. Los pensamientos negativos son siempre y en cualquier caso un fuerte distractor que no te permite afrontar lo que tienes delante de una manera relajada. Hay que relativizar desde el principio la gravedad que tiene suspender un examen. Seguramente, exista una segunda oportunidad y tú ya tienes mucho aprendido, piénsalo así. Evitar hablar con personas que sientan demasiada tensión o ansiedad por una prueba. Ni tienes que tranquilizar a las personas ni tampoco recibir más estímulos de los estrictamente necesarios. No pensar en lo que se sabe y no se sabe antes de entrar al examen. Los conocimientos que ya tienes adquiridos, ahí están, y los que no, no van a aparecer por arte de magia. Así que, lo mejor es no pensar ni hablar de ello con nadie. Nada de preguntas sobre el contenido con tus compañeros. Leer bien las instrucciones del examen. Aunque creas que es tiempo perdido, en realidad, es una inversión en la calidad de tu resultado final. Piensa en lo que eres capaz de hacer y concéntrate en ese pensamiento, para ir más seguro.

¿En qué casos es recomendable acudir a un experto?

Si desde casa no sabemos o no podemos darle la ayuda que nuestro hijo necesita, la experta asegura que es recomendable acudir a un especialista que pueda enseñarnos cómo hacerlo o, incluso, trabajar directamente con él. “Si observamos que nuestro hijo se siente desbordado por la ansiedad, que ésta es excesiva para la situación a la que se enfrenta o que no es capaz de estabilizarse y volver a la tranquilizad una vez que ha cesado, entonces, con total seguridad, es recomendable acudir a un psicólogo”.