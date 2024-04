Hablamos con la diseñadora Lorena Formoso: 'Cada vez la novia es más exigente y busca ser diferente'

Tenía 38 años cuando decidió cambiar el mundo financiero por el de las novias. Lorena Formoso dejó el despacho en el que trabajaba para aventurarse a confeccionar vestidos que marcasen las vidas de cientos de mujeres. "Sentí la necesidad de cerrar un ciclo y hacer algo que de verdad me interesaba y hacía feliz", nos cuenta. Aunque siempre le había fascinado la moda, nunca pensó que acabaría en el sector nupcial. Lo en principio era "casi como un pasatiempo" se convirtió en su nuevo propósito: esta gallega afincada en Madrid figura entre las diseñadoras más solicitadas a nivel nacional. Estuvimos hablando con ella sobre sus orígenes, las últimas tendencias para la temporada Otoño/Invierno 2024y qué consejo le daría a las nuevas prometidas.

El crecimiento de Lorena Formoso como casa de moda nupcial es meteórico. Desde 2018, en solo seis años, ha conseguido posicionarse con seis puntos de venta en España y tres en Italia, y también tiene presencia en Alemania, China y México. "Nunca busqué convertirme en lo que somos hoy", confiesa. Cuando era apenas una niña, le pedía sobrantes de tela a su abuela para vestir a la muñecas, sin saber que décadas más tarde se dedicaría a ello cada día. La vocación viene de casa, así que era lógico que allí comenzara su camino como diseñadora. Su primer encargo oficial para novias fue el vestido de su hermana, aunque ha llegado a firmar los looks nupciales de mujeres conocidas; entre ellas, la medallista olímpica Ana Peleteiro o la cantante Soraya.

La colección Otoño/Invierno 2024 de Lorena Formoso lleva el nombre de Opulence, una palabra que asociamos con la abundancia, el derroche o la riqueza excesiva, pero sus nuevas propuestas no reflejan ostentación sino lujo de detalle. La riqueza de los tejidos, algunos atípicos como el mohair, se adapta a siluetas clásicas con cortes simétricos e hiperfemeninos, que en ocasiones van adornadas con bordados de cristal o lentejuelas.

¿Qué vamos a encontrar en tu propuesta para este 2024?

En Opulence encontraremos una gran variedad de tejidos y mezcla de texturas poco convencionales en el mundo novia.

La sencillez y las tendencias se unen para crear diseños únicos, diferentes y que responden a las necesidades de las novias. ¿Podemos decir que en la actualidad hay más tipos de novias que antes?

¡Mucho más! Cada vez la novia es más exigente y busca ser diferente y única en ese día tan especial.

¿Cómo definirías a la novia de 2024?

Sería bastante difícil para mí definir a una novia en rasgos generales. Nuestras colecciones siempre están enfocadas y pensadas para diferentes tipos de mujeres, pero si hay algo que las une es la fuerza y la seguridad a la hora de vestir un Lorena Formoso.

¿Te gusta seguir las tendencias o prefieres acercarte a diseños atemporales?

Sigo tendencias, no te voy a engañar, pero me dejo guiar más por lo que me va sugiriendo cada uno de los tejidos que elijo y por lo que la novia busque.

¿Es fácil hacerse un hueco en un sector cada vez más competido como es el mundo nupcial?

Bueno, creo que depende de cómo se lo tome cada uno, en mi caso no te voy a decir que haya sido fácil pero me he dejado llevar un poco por la corriente y disfruto de lo que hago cada día. Me parece mucho más complicado mantenerse y combinarlo con tu vida familiar debido al ritmo diario que conlleva este trabajo.

¿Y encontrar una identidad que te diferencie del resto?

Si te dejas llevar por tu intuición y haces lo que de verdad tu corazón siente no es difícil.

Además de colecciones nupciales, creas a medida vestidos de novia y de fiesta. ¿Por qué quisiste abrazar estas dos realidades?

Mantener y escuchar cada día las ideas de otras personas es maravilloso, las personas te aportan y te hacen aprender cada día. Son muchas horas las que pasamos con la novia y sus acompañantes, así que cuando una madre, una hermana o una amiga te piden que les hagas el vestido a ellas también, no puedes resistirte. O cuando simplemente acuden a ti porque les gusta tu trabajo y te piden que les hagas el vestido para un evento… es algo que te emociona y te hace inmensamente feliz. ¡Un 'no', no es la respuesta!

¿Cuáles son las tendencias que dejaremos de ver en la próxima temporada? ¿Y las que llegan con más fuerza?

Creo que el brillo pasará a un segundo plano y veremos una tendencia más romántica y bucólica.

¿Podríamos decir que las tendencias de moda influyen cada vez más en el sector nupcial?

Pienso que sí, así es. Antiguamente, tenías que comprarte una revista o recurrir a libros especializados en moda para poder empaparte de las tendencias de moda, pero hoy en día todos tenemos un dispositivo en la mano a través del cual podemos seguirlas más fácilmente, así que supongo que eso tiene mucho que ver.

¿Qué es lo más importante a la hora de imaginar ese vestido soñado?

Entender las necesidades de la novia y darle seguridad, que se sienta como en casa, respaldada y comprendida. Nos ayuda mucho a nosotros también a la hora de diseñar.

¿Hacia dónde va la moda nupcial? ¿Cómo ha evolucionado en estos años?

Creo que cada vez las novias buscan más, no solo hacerse un vestido a medida y único para ellas, sino también vivir la experiencia de crear ese vestido soñado para un día tan especial.

Cada vez más firmas nupciales apuestan por la sostenibilidad a la hora de crear sus diseños. ¿Qué dificultades encuentras en este sentido?

Obviamente en Formoso apostamos por la sostenibilidad, pero ser sostenible implica tener como prioridades la disminución de los impactos medioambientales en toda la cadena de producción, utilizando materiales más ecológicos y reduciendo la contaminación y la huella de carbono de los productos. Lo cierto es que nuestras producciones están muy controladas, ya que solo producimos el vestido si tiene nombre y apellido. Es decir, no tenemos nada producido en stock.

¿Qué consejo le darías a esas chicas que se casan el año que viene y tienen que elegir su vestido?

Que no lo dejen para última hora, que disfruten de la búsqueda y la creación, y que confíen en el profesional que ha elegido. Él es el más interesado en que todo salga bien. Así que estará en buenas manos.