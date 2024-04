Las novias con abrigo que nos inspiran con sus looks virales para una boda de invierno Diseños especiales para combatir el frío que encajan con vestidos de ensueño

Aunque suele ser la primavera/verano la temporada más popular para celebrar el amor, cada vez resulta más difícil calificar el invierno como estación baja de bodas, pues son muchas las novias que encuentran en los meses más fríos del año la fecha idónea para celebrar la suya. Una época que requiere de tejidos adecuados en los vestidos, como la lana, el terciopelo o el tweed combinado con crepés, organzas o jacquards. Pero también de complementos extra para no pasar frío: son las capas y las chaquetas algunas de las más populares, aunque cada vez ganan más terreno los abrigos. Más gruesos y prácticos en destinos donde el termómetro suele descender, son capaces de darle un toque muy especial al los looks nupciales. Atenta a las propuestas originales de estas novias virales y firmas especializadas.

Abrigos de pelo para novias en diciembre

Es uno de los meses más fríos del año y a la vez uno de los más deseados por quienes desean celebrar una boda de inspiración navideña. Ese fue el caso de María, una valenciana que se casó el 3 de diciembre de 2022 con un precioso vestido al que agregó un espectacular abrigo con detalles de pelo. Un diseño de la firma From Lisa With Love que en principio iba a ser de terciopelo: "Me sugirieron darle un toque diferente agregando los volantes y los puños de pelo blanco, que llevaban además una lazada", nos contaba la novia. Una pieza desmontable que llevó en la ceremonia y el banquete, y que después se quitó para el momento de la fiesta.

Un abrigo ligero con cola

Cuando Macarena se casó en Madrid el pasado 1 de julio, sorprendió su original elección: un vestido sencillo de escote palabra de honor, al que agregó un vistosísimo abrigo de textura ligera. Una excepción que puede inspirar a aquellas novias que celebren una boda de entretiempo. Su look, firmado también por From Lisa With Love, destacaba con este abrigo de amplia cola de gazar de más de tres metros, una sobreprenda con hombros marcados y unas bonitas mangas que terminaban en puños cerrados adornados con gemelos.

Abrigos de 'tweed'

Uno de los tejidos más elegantes del invierno por excelencia, aquel que popularizó Coco Chanel en 1920 y que un siglo después continúa protagonizando las tendencias. Las novias que busquen un look invernal diferente, pueden apostar por abrigos como este, el modelo Ira de Valenzuela Atelier (3.200 euros). Una pieza larga confeccionada en tweed natural, recta y de escote en caja con forro y manga sastre.

Una capa desmontable para protegerse del frío

"Al ser una boda de otoño tenía claro que necesitaría algo de abrigo y es lo único que sabía con seguridad: quería una capa que tuviera la opción de desmontarse y adaptarse según las necesidades", nos contaba Inés, que se casaba en octubre en Madrid. Su boda estuvo acompañada por un lluvioso día que hizo aún más adecuada la elección de su vestido: un diseño exclusivo de Inuñez con manga larga y cuello redondo, que acompañó con una gruesa capa larga de abrigo a la que incorporó un broche vintage de su joyero familiar.

Chaqueta de pelito

Los modelos cortos tipo chaqueta también son una opción acertada para las chicas que se casan en invierno. Desde Rosa Clará proponen este modelo de pelo sintético con cuello amplio y redondo, y mangas tres cuartos. Una pieza fácilmente combinable con vestidos sin mangas o de tirantes, que puede ser perfecta tanto para la ceremonia como para el banquete, y que además, podrás reutilizar después en otros conjuntos de invitada.

Diseños minimalistas

Para las novias que prefieran huir de tejidos más pesados como el pelo o el terciopelo, siempre pueden decantarse por modelos más livianos como el que lució Laura hace un par de años en su boda. Una ceremonia en Burgos a la que llevó un elegante diseño de Sophie et Voilà liso y de corte midi, acompañado con un abrigo sin cierre a juego y sandalias de perlas.

Abrigos de novia que sustituyen al velo

Si no quieres renunciar al efecto kilométrico de un largo velo o el que aporta la cola del vestido, puedes conseguirlo a través de abrigos tan espectaculares como el modelo Agatha de Valenzuela Atelier (2.500 euros). Ideal para lograr ese dramático efecto durante la entrada, pero práctico a la vez pues basta con quitárselo para poder moverte con libertad durante la fiesta. Un abrigo confeccionado en crepé con una larga cola de tres metros que nace desde los hombros y una gran abertura central desde el cuello.

Con volumen

Si tu vestido de novia es recto y ajustado a la figura, puedes jugar con las formas agregando volumen a través de una capa, una chaqueta o, en este caso, un abrigo. Este diseño de inspiración princesa es de Jesús Peiró, un modelo con silueta A de gran amplitud que cuenta con mangas acampanadas con detalle de pinzas.