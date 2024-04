Nueve abrigos de invitada para vestir elegante sin pasar frío en una boda de invierno

La temporada de primavera/verano suele la favorita para celebrar una boda, pero los meses más fríos del año cautivan a cada vez más parejas que encuentran en esta época la opción más adecuada para su día especial. Y, aunque es indudable el encanto de estas ceremonias de invierno, también hay que admitir que el momento de escoger un look acertado se complica un poco. Las chaquetas, gabardinas o casacas pueden solucionar algunas elecciones, ¿pero qué ocurre cuando el clima es especialmente gélido? Los abrigos de invitada se alzan entonces como una opción imprescindible: en un principio pueden resultar complicados de combinar, pero lo cierto es que, si se escoge el modelo correcto, esta prenda puede ser el toque que complete un estilismo de lo más sofisticado. Te mostramos en este artículo algunos de los diseños clave de esta temporada en los que podrás invertir y reutilizar durante los próximos años.

Estilo capa

Estos abrigos han ganado fuerza gracias a su versatilidad, pues sientan especialmente bien cerrados gracias a su diseño con citurón y detalle de capa sobre los hombros. Un modelo romántico que encontramos en firmas como Vogana, con este abrigo de terciopelo midi de cuello mao y botones delanteros forrados ( 189 149 euros). Una pieza para lograr un look fácil y sofisticado en cuestión de segundos y que se puede lucir sobre un vestido tanto liso como estampado.

De pelo

Desde hace unos años es frecuente encontrarnos con el color negro como protagonista en las elecciones de las invitadas. El tono más oscuro que popularizó Coco Chanel continúa siendo tan sobrio como elegante, tanto que ya sí está permitido llevarlo incluso a las bodas. Convertido en una de las opciones favoritas de las veinteañeras, con él se pueden crear total looks como este de Celia Fernandez-Román: un vestido lencero junto a un abrigo corto de pelo de Mango ( 359,99 329,99 euros).

Un diseño tipo levita

Estos diseños rectos inspirados en el armario masculino se posicionan como una de las soluciones favoritas de las expertas. Algo más ligeros que los abrigos tradicionales y con un patrón entallado muy favorecedor, son especialmente los diseños lisos y en texturas como el terciopelo los que suelen protagonizar los estilismos de las invitadas virales. Desde The IQ Collection proponen esta levita con maxibotones dorados para acompañar un conjunto de falda midi y top de manga larga, el modelo Kenneth de la firma española. A tono, la pamela Lucía de Masario Hats.

Monocolor

No hay invitada de rojo que no destaque. Y es que el tono más vibrante de la paleta es capaz de potenciar el bronceado en verano e iluminar el rostro en invierno, siempre que se escoja en la versión más apropiadas para cada tipo de piel. Hay quien apuesta por total looks en este color que pueden sentar así de bien, combinando un abrigo largo de paño con un traje de chaqueta. Esta era la opción que elegía Laura Vecino, con conjunto de Maje y salones de tacón de Aquazzura.

Estampado

Aquellas chicas que priorizan la comodidad eligen también prendas capaces de vivir una segunda oportunidad después de la boda, como el traje de pantalón y chaqueta, un auténtico aliado. La influencer Yoanna Hanbury optaba por un dos piezas de estampado tartán combinado con una blusa blanca de lazada. Nos daba una idea genial al conjuntar su elección con un abrigo largo a tono con bolsillos, un elegante modelo con solapas de la firma Holland Cooper (1.099 euros).

De punto

Muy diferente era el abrigo que Sandra Majada de 'Invitada perfecta' incorporaba a este conjunto con vestido satinado de Zara. Ni de paño, ni abotonado: la influencer escogía este modelo tipo cárdigan largo de la firma Extremme, el modelo Dauphine (290 euros). Una prenda oversize de lana orgánica con textura relieve y mangas abullonadas, perfecta para mantener el frío a raya en una boda de invierno.

Batín

Una pieza que ofrece una doble función, pues se puede utilizar tanto como prenda de abrigo sobre los conjuntos de invitada, como a modo de vestido cruzado gracias a su diseño con cinturón. Es el caso de este modelo de Inés Martín Alcalde (465 euros), un abrigo dos en uno confeccionado en terciopelo de seda, de manga larga y con capucha desmontable. Esta invitada optó por desprenderse de ella para llevarlo abierto sobre un vestido a todo color de la firma.

Capas

Hace un par de años que llegaron para quedarse entre las tendencias de invitada. Las capas se han convertido en un complementos atemporal, con diseños fluidos en verano y otros más gruesos confeccionados en piel o pelo sintético para el invierno. Encaja tanto en bodas de mañana como de tarde y cumplen con la misma función que la del abrigo, pero además resultan muy prácticas gracias a su diseño sin mangas. Este modelo corto en color negro y ribetes de pelo es de la firma Aryentto, el modelo Carroza que actualmente se encuentra rebajado ( 45 40,50 euros).

Una estola de pelo

Y, si tienes claro que quieres prescindir del abrigo en su forma más clásica, hay prendas menos pesadas pero también calentitas que pueden salvar tu conjunto. Las estolas de pelo son una de ellas, ideales para completar especialmente aquellos looks con manga larga. Además de su función práctica, también juegan un papel clave en aquellos diseños lisos, aportando un toque diferente. Así lo demostraba la influencer Rocío Millán Hernández con esta apuesta de invitada de invierno, con un elegante vestido midi de Coosy en color berenjena y una gruesa estola sobre los hombros.

