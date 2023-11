Ocho chaquetas de invitada que podrás llevar en una boda de invierno y reutilizar en el trabajo

Los meses de noviembre y diciembre no son los más solicitados, pero cada vez es más frecuente que las parejas los elijan para darse el 'sí, quiero'. Si algunos de tus familiares o amigos se casan en esas fechas, es probable que además de buscar un vestido (o un pantalón) adecuado, hayas pensando que necesitarás una prenda de abrigo para hacer frente a las bajas temperaturas. Por suerte, las opciones son infinitas: hay abrigos, estolas de pelo, capas... Y una gran variedad de chaquetas, como las que te mostramos en este artículo, con las que vestir bien en la temporada de otoño-invierno.

'Blazer'

Si hay una prenda de abrigo que nunca falla en un look de invitada esa es la blazer. La americana más clásica se convierte en la mejor aliada de todo tipo de looks, desde propuestas más sencillas a diseños de tendencia. Lo mejor es que, además de modelos de color liso que forman parte de nuestro fondo de armario, también es posible recurrir a opciones más especiales, ideales para combinar con un vestido liso. El diseño que lleva Sandra Majada en la imagen, de cuadros en verde y blanco, es de The Extreme Collection.

'Blazer' clásica, pero larga

Si no te terminan de convencer los diseños estampados o con color y eres de las que prefiere invertir en un modelo clásico que poder reutilizar en looks que no sean de invitada, te recomendamos que hagas como Rocío Osorno y apuestes por una prenda atemporal, pero con un toque especial. La influencer y diseñadora se ha decantado por una blazer negra, fluida, pero más larga de lo normal y ligeramente asimétrica. Ideal para llevar con vestido en una boda, pero también con pantalones vaqueros en el trabajo.

'Blazer' de terciopelo

Otra opción para apostar por un diseño clásico, pero no caer en los modelos de siempre, es elegir una prenda confeccionada en un tejido especial. Como estamos en la temporada otoño-invierno, el terciopelo puede ser una buena alternativa y si en lugar de escogerla en negro te decantas por otro tono muy combinable, como granate o azul, ¡acertarás seguro! Ana G. Gayoso la eligió en un favorecedor verde oscuro, con solapas y botones combinados. Ideal para una boda o cualquier evento.

Casaca cruzada y hasta los pies

Cuando buscamos un look de invitada casi siempre recurrimos al vestido o a la falda. Sin embargo, tal como demuestran infinidad de firmas de moda y cada vez más invitadas, el pantalón no solo es una buena alternativa, sino una opción muy elegante que en la temporada de otoño-invierno merece la pena no pasar por alto. Inés de Cominges apostó por un dos piezas de Victoria Colección compuesto por una casaca cruzada y larga, hasta los pies, en un favorecedor tono verdoso. La ventaja es que se puede reutilizar con un pantalón negro, creando un look totalmente diferente.

Gabardina

Cuando llega el frío la gabardina es una de las primeras prendas que regresa a nuestro armario. Desde que el británico Thomas Burberry la inventara en 1880 y los actores de Hollywood la pusieran de moda entre 1930 y 1940, este diseño se ha convertido en un imprescindible entre las elecciones de las más estilosas. Y si no falla para planes urbanos, tampoco lo hace en looks de invitada. Solo es cuestión de apostar por el modelo indicado, uno más bien clásico, como este de Loewe que luce Sassa de Osma.

Poncho

No es una chaqueta propiamente dicha, pero sí una buena alternativa para protegerse del frío siendo invitada. Un poncho, del mismo color del look o en un tono que contraste, de un tejido gordito y gustoso, puede convertirse en una buena inversión si estás pensando en una prenda original, cómoda y fácil de reutilizar. La que lleva en la imagen María de la Orden es de La Veste, la firma que comparte con Blanca Miró.

Chaqueta de punto

Probablemente nunca habrías pensado en llevar una chaqueta de punto, similar a las que combinas con tus vaqueros favoritos para ir cualquier día a la oficina, con un vestido de fiesta. A nosotras tampoco, hasta que hemos visto esta combinación tan especial de Laura Corsini y nos hemos preguntado, ¿por qué no llevarlo a tu próxima boda? Ella ha apostado por un diseño de la firma francesa Soeur, en un color de la misma gama cromática que su vestido, de Bimani. Y es que la clave para que el resultado sea perfecto es esa, apostar por un tono que, aunque contraste, resulte armónico.

Larga y con mangas especiales

Si algo tienen de especial los looks que suele lucir Carmen de la Puerta, la diseñadora que está detrás de Vogana, es que, pese a ser minimalistas, están llenos de detalles que los hacen únicos. Un ejemplo muy claro lo encontramos en esta imagen. La creativa lleva un pantalón fluido de color chocolate, una prenda básica que podría formar parte de cualquier armario y, bien combinado, transformarse en el perfecto look de invitada. Ella lo logra al añadir una chaqueta larga, ceñida a la cintura con un cinturón ancho, y con unas bonitas mangas abullonadas. Todo, claro está, de su firma.

