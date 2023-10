Ocho tocados que convertirán un look de invitada sencillo en uno espectacular Platos, pamelas, sombreros... ¡Hay muchas opciones para elegir!

No es casualidad que muchas invitadas elijan un vestido liso y de un solo color para acudir a las bodas. Son fáciles de llevar y reutilizar, solo es necesario elegir los complementos adecuados en cada ocasión. Aunque siempre que hablamos de accesorios pensamos en joyas, bolsos y zapatos, los tocados entrarían dentro de esta categoría y pueden convertirse en la pieza clave para dar al estilismo el toque definitivo, ese que convierte un look sencillo en un lookazo. ¡Estas son nuestras opciones preferidas!

- Los tocados de invitada que están por todas partes fascinan a las 'influencers'

Sombrero

Si te gustan los tocados, pero no quieres complicarte demasiado en tu elección, un sombrero sencillo puede ser una buena alternativa. Puedes decantarte por un canotier, que tiene la copa baja y el ala no demasiado ancha o por un modelo como el que lleva Jessie Chanes, con el ala ligeramente más ancha. El suyo es de la firma Raceu Hats y nos encanta. Aunque solo son aptos para bodas de día, funcionan igual de bien con vestidos que con pantalón.

Plato

Un vestido sencillo unido a un tocado puede convertirse en un estilismo de lo más especial. Un ejemplo lo encontramos en esta apuesta de Sandra Rosa que combina un diseño de su firma con un tocado tipo plato con ala levantada ondulada de sinamay crudo, raqui curvado y antenas naranjas. Es el modelo Ligia de Mimoki, que se lleva ligeramente ladeado. Lo eligió para la boda de su hermana.

Pamela con flores

Si te gusta estar al día de las últimas novedades de invitadas seguro que visitas el perfil de Sandra Majada. Más conocida en redes sociales como Invitada perfecta compartía con sus seguidores este look en el que la pamela de flores de Marcela & Co se convertía en la pieza principal de su look. Un diseño favorecedor y muy adecuado para los meses más calurosos del año que también puede alargar su vida siempre que haya sol.

Pamela con redecilla

Aunque las flores y las plumas son quizá las opciones más vistas, la redecilla también se puede incorporar en la palema. Para que el resultado sea elegante basta con elegir un diseño en el que la mezcla de tonos funcione bien y resulte favorecedora y fácil de llevar. En el caso de Inés Cuens vemos que se decantó por un modelo que combina el color paja con la rejilla de color negro. ¡Perfecto para bodas de entretiempo!

Diadema con redecilla

Si hubiera que dar con un tocado especial que siente bien a todo tipo de invitadas, sin duda la redecilla sería el elegido. Este accesorio, de inspiración vintage, fascina a jóvenes y mayores y en las influencers ha encontrado su perfecto escaparate. En negro y con una diadema de grosor medio lo escogió Marta Lozano para acudir a la boda de Lucía Pombo.

Diadema escultórica

Ana María Chico de Guzmán, fundadora de Mimoki, es quien mejor lleva sus propios diseños. La creativa sorprendió en una boda de septiembre con el tocado Boreas de su firma, una diadema ancha y de color nude que tiene, en uno de sus laterales, una estructura tipo espiral de plumas en tonos degradé. Un tocado elegante, favorecedor y cómodo de llevar que puede funcionar durante todos los meses del año.

Diadema XL

Las versiones de tamaño XL solo son aptas para las más atrevidas (y las más originales), pero lo cierto es que una diadema más grande de lo normal puede pasar de ser un complemento práctico a convertirse en la pieza central del look o, por lo menos, aportar ese toque diferenciador que buscamos en tantas ocasiones. Este modelo, conocido como casquete summer, es de la firma Rita Von y, además de muy favorecedor, queda fenomenal tanto a rubias como a morenas.

Turbante

Es una de las piezas más originales y, posiblemente, no todo sea apta para todo el mundo. Pero si te gusta y te favorece, un turbante puede convertirse en el mejor aliado de tu estilismo. Este, disponible en dieciséis colores distintos y con una especie de lazada en la parte superior, es el modelo Bandeau Rania de Masario. Solo apto para mujeres con mucho estilo, ¡y sin miedo al riesgo!