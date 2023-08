Nueve sombreros sólo aptos para las novias más estilosas y atrevidas

El día de su boda todas las novias quieren ser únicas, por eso es cada vez más habitual que busquen diseños que puedan personalizar o complementos con los que dar un aire totalmente diferente a su look. Aunque muchas apuestan por aportar ese toque con una capa colocada de forma original o unas mangas especiales, cada vez son más las que eligen un tocado o un sombrero para su gran día, independientemente de en qué momento se celebre la boda. Eso sí, Ana María Chico de Guzman, fundadora de Mimoki, firma de referencia en este sector tanto en nuestro país como a nivel internacional, advierte. "Hay un protocolo de tocados donde todos los sombreros alados y las pamelas son solo para bodas de mañana, entonces una novia, aunque sea la novia, no podría llevar una pamela ni un sombrero alado en una boda de tarde. Las novias tienen sus licencias, pero también tienen su protocolo".

Lo que no importa es que elijas antes el vestido y el tocado funcione como acompañamiento o que crees el look alrededor del sombrero; tampoco que quieras lucirlo junto a un velo (es un dúo que funciona fenomenal) o prescindir de él. Por eso, porque hay muchas opciones elegantes y muy originales, hemos seleccionado para ti nueve sombreros que ya han llevado novias reales y que te podrán inspirar a la hora de construir tu look nupcial.

Pamela

Ana, una de nuestras novias virales, se casó en Gijón con una pamela diseñada por Betto García. "Me encantan los complementos en la cabeza, así que el día de mi boda no podía ser menos, además mi madre se casó con una de ellas", nos explicaba. Aunque las novias están exentas de seguir el protocolo porque son ellas las que lo marcan, lo ideal es llevarlas en bodas de mañana para que cumplan así con su función principal: proteger del sol.

Pamela con velo

Elegir este tipo de sombrero no implica, necesariamente, prescindir del velo. Hay muchas formas de llevarlo: anudado alrededor de la pamela, cubriéndola, como hizo Bianca Jagger en su boda con Mick Jagger en mayo de 1971, o como vemos en la imagen, también puede nacer de la parte inferior. La ventaja es que así la novia puede quitarse este accesorio en la iglesia y volver a colocarlo para la celebración.

Pamela bicolor

Aunque el tono pajizo suele ser el preferido de las novias para este complemento, hay quienes prefieren diseños con los que dar una nota de color a su look nupcial. Ese es el caso de Marta, que para su gran día apostó por combinar un sencillo vestido de Saint Laurent con una pamela muy original.

Pamela con redecilla

Para su boda civil, María de la Orden eligió un vestido de largo midi de Camille de Dampierre que combinó con una pamela con redecilla diseñada por Ana María Chico de Guzmán, creadora de Mimoki. Se trata de un diseño elegante, sencillo y atemporal, ideal para llevar en bodas que no son religiosas o para reemplazar el velo durante la celebración.

Tocado

Beatriz, una de nuestras novias virales, se casó en Madrid con un diseño de Luis Infantes que combinó con un tocado desmontable de Balel. "La pamela se apoya en una base, que al quitarla queda muy bonita e Isabel la moldeó para que quedase como segundo tocado", nos explicaba. Un complemento desmontable como el suyo puede ser una buena alternativa para aquellas novias que no se decidan entre llevar una pamela o un tocado.

Tocado especial con velo

A medio camino entre una diadema, una tiara y un sombrero se encuentra este tocado de Balel, una firma de sombrerería exclusiva creada por Isabel Terroso. Este diseño es un claro ejemplo, igual que hemos visto antes, de que elegir este tipo de accesorios no implica que la novia deba renunciar a llevar velo. No solo funcionan de maravilla juntos, sino que se complementan perfectamente, creando un look muy especial.

Casquete con lazada

El pasado mes de mayo Paula Fernández, más conocida como Paula Basset, se casó en la localidad toledana de Orgaz, en la iglesia Santo Tomás Apóstol. Eligió un maravilloso vestido transformable, obra de Jorge Vázquez, que combinó con un casquete de estilo rústico con lazada diseñado por Conchitta que la acompañó durante la ceremonia. Favorecedor, elegante y muy original.

Sombrero con lazada

Cuando pensamos en novias con sombrero casi siempre vienen a nuestra mente grandes pamelas, pero también hay opciones de menor tamaño, como este diseño de inspiración vintage que lució Raquel. "Raquel es una amazona de principios del siglo XXI que por un día se ha transformado en una amazona de principios del siglo XX", explicaba Isabel Terroso, de Balel, al compartir la imagen de esta elegante novia. Ideal para mujeres con mucha personalidad.

Montera

No es casualidad que Blanca, una novia valenciana que eligió a Helena Mareque para su gran día, se hiciera viral. No solo fue por su vestido asimétrico, también por la original montera con la que culminó el look. Se trata de una montera arty de la firma Balel que ella llevó bajo un velo de tul. Un complemento muy especial solo apto para las que verdaderamente son atrevidas.

