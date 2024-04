Adiós 'stilettos', las invitadas de boda más elegantes eligen zapatos cómodos Porque para presumir no hay que sufrir, seleccionamos varios modelos cómodos y muy elegantes que querrás llevar en tu próximo look de invitada

"Obviamente, los taconazos estilizan y son los zapatos que más favorecen, pero hay que saber defenderlos. ¡Caminar subida en 12 centímetros no es fácil!", compartía en una entrevista a FASHION la estilista Támara Vekic. No es fácil, y tampoco cómodo. Y seamos sinceras, no es necesario recurrir a ellos para lograr un look de invitada perfecto. Cada vez existen más firmas que nos permiten elegir unos zapatos (o sandalias) cómodos y elegantes para ir a una boda. La clave está en buscar diseños confeccionados en materiales de alta calidad, con tacones más o menos anchos y, si no estás dispuesta a renunciar a la altura, con varios centímetros de plataforma. ¡Te dejamos algunas ideas!

Tacón alto, pero cómodo

Una de las cualidades para que un zapato con tacón alto sea cómodo es que este no sea excesivamente fino. Eso es algo que saben en Uniqshoes, por eso en su salón cruzado, uno de los modelos más solicitados, han incluído un tacón ancho que está disponible en tres alturas diferentes: 5, 6 y 7,5 centímetros, para que cada una lo adapte a sus gustos y necesidades. Lo mejor es que como todos sus diseños son personalizables es posible cambiar no solo el color, también el material en el que están confeccionados, por eso su precio oscila entre los 170 y los 200 euros. El modelo de la imagen es de ante, combinado con tejido de lino y cintas metalizadas champagne.

En versión sandalia

Siguiendo esa misma máxima, la de sumar un diseño bonito a un tacón alto pero ancho para lograr una mayor comodidad, encontramos opciones como estas sandalias, con tira delantera a contraste (también está disponible en el mismo color) y pulsera al tobillo para asegurar la sujeción. Se trata del modelo Alicante ( 170 euros 119 euros) de Inés Domecq Shoes by Cuplé, y no pueden ser más elegantes.

De tendencia

Aunque un salón con tacón ancho y de un color fácilmente combinable, como negro o beis, puede convertirse en uno de esos básicos que no deben faltar en el armario de ninguna invitada, también puede ser interesante contar con algún diseño de tendencia con el que animar un look sencillo. Esta temporada (y durante los próximos meses) veremos lazos por todas partes y sí, también en los zapatos. La ventaja de este modelo de terciopelo rosa de Coosy (160 euros), con tacón de 10,5 centímetros, es que el lazo se puede poner y quitar fácilmente.

Tacón joya

Cuando imaginamos un zapato cómodo casi siempre imaginamos diseños con un tacón cuadrado más o menos alto. Sin embargo existen otras opciones más originales y especiales. Un ejemplo lo encontramos en esta propuesta de Mascaró. Se trata de sus sandalias Mykonos (299 euros 149,50 euros), con pulsera al tobillo y tacón labrado transparente.

Con plataforma

Si eres de las que no quieren bajarse de unos altísimos tacones, pero buscas comodidad, puedes apostar por el truco que siguen las expertas y apostar por diseños que tengan plataforma delantera, como el modelo Pazin-Te en color latón ( 165 euros 99 euros), de Lodi. De ese modo, pese a que la altura es la misma, la sensación es la de caminar con varios centímetros menos.

De tacón bajo

No es necesario apostar por un tacón con una altura muy elevada para hacerse con un zapato favorecedor y elegante. El diseño de la imagen, el modelo Tilda de Flordeasoka (275 euros) tiene solo cinco centímetros, pero gracias a su escote cruzado y acabado en V, además de su tono rosa cuarzo, hace que las piernas parezcan visiblemente más largas. Lo mejor es que funciona tanto para novias como para invitadas.

Unos mules

Sabemos que elegir un zapato plano para una boda no es la primera opción para la mayoría de invitadas, sin embargo, si apuestas por un diseño bonito y elegante, ¿por qué no hacerlo? Cada vez son más las celebrities que se atreven con este accesorios para la alfombra roja e incluso ha habido novias que han decidido prescindir del tacón en su gran día, como Elizabeth Taylor o Keira Knightley. Eso sí, si te atreves tienes que apostar por un diseño con carácter, como los mules Ella ( 269 euros 161,40 euros) de Pretty Ballerinas, con detalle de lazo.

(Casi)Plano

Otra alternativa al zapato plano son los diseños con muy poquito tacón. Un ejemplo lo encontramos entre las propuestas de Loov Shoes. El de la imagen es el modelo Sofía (75 euros), de cuadros de vichy, con un tacón de dos centímetros y una lazada que permite atarlo al tobillo. Lo mejor es que podrás reutilizarlo también en looks de diario.