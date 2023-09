Estas son las firmas de zapatos 'made in Spain' que conquistan a las novias más elegantes No solo son bonitos, también comodísimos

Una vez que la novia tiene decidido cómo será su vestido, llega el momento de elegir uno de los complementos más importantes: los zapatos. Hay quien no le da mucha importancia a este accesorio porque, al llevar un diseño largo, suele pasar muy desapercibido. Pero es un error. No solo tienen la función de completar el look, también deben resultar lo suficientemente cómodos para que la prometida se sienta ligera con ellos, pueda moverse con soltura y disfrutar de su gran día como se merece, ¡y sin necesidad de cambiarse! Lo bueno es que existen muchas firmas made in Spain que ofrecen este combo perfecto. ¡Te las presentamos!

Flordeasoka

Tina, Elena e Inés (una madre y sus dos hijas) son las tres mujeres que están detrás de Flordeasoka, una de las firmas de calzado más elegidas por las novias españolas. Y, como muchas, nació de una necesidad: la de ofrecer a las prometidas zapatos bonitos, pero también muy cómodos. Empezaron en 2018 lanzando tres modelos (uno de ellos todavía lo comercializan) y lo que más llamó la atención, por encima de su diseño, es que ofrecían zapatos nupciales con colores. Ahora cuentan con una colección que sirve igual para novias que para invitadas y permiten personalizar sus modelos, siempre dentro de unos estándares que garanticen que el zapatos siga teniendo su sello. Y es que sus diseños, como ellas mismas explican, están "concebidos para permanecer en el tiempo, fabricados cien por cien en España por nuestros artesanos, que en su hacer aúnan tradiciones centenarias y tecnología puntera".

- 10 alpargatas para novia ideales y comodísimas que además son 'made in Spain'

Fígara

Marta Echávarri, Ana Botella y Beatriz Iraburu fundaron en 2016 Fígara, una firma de zapatos y complementos que apuesta, desde sus inicios, por la fabricación artesanal. Ubrique, Alicante y La Rioja son las zonas en las que han centrado su producción, y donde dan vida a sus diseños clásicos, atemporales y de colores casi siempre neutros con los que dar el toque definitivo a cualquier look. Lo mejor es que, como ellas mismas explican, son una apuesta duradera, una inversión que no solo te servirá para tu boda, también podrás reutilizarla después.

Just-Ene

Cuando Irene Gil fundó Just-Ene en 2014 su intención era ofrecer zapatos totalmente personalizables, diseños que cada mujer pudiera adaptar a sus gustos y circunstancias. "En Just-Ene creemos que tener un zapato de diseño y calidad no tiene que significar renunciar a tu personalidad o a tu estilo, por ello tratamos de conciliar el diseño y el cuidado de los acabados con la adaptación de la moda a tu gusto. Para ello, a la hora de diseñar nuestros zapatos nos centramos en tres pilares: diseño, calidad y comodidad", explican. Desde la firma también proponen una colección (que también se puede comprar sin personalizar) que sirve como base al resto de creaciones.

Mascaró

Más de 60 manos intervienen en la creación de cada par de zapatos Mascaró. Son las manos de artesanos que como Biel, Nina o Ana (por nombrar solo unos pocos de los que ellos presentan en su web) se encargan de coser y ensamblar cada pieza. Lo hacen con el mimo, el cuidado y el saber hacer de una empresa familiar situada en Menorca que lleva más de cien años dedicada al mundo del calzado. "Cuando eliges Mascaró estás apoyando la economía circular de nuestra isla y a una compañía que cuida a sus empleados, proveedores y clientes y es respetuosa con el medio ambiente", asegura.

Magrit

Más de 90 años en el sector del calzado avalan a Magrit como una de las firmas con más solera y tradición de nuestro país. Están afincados en Elda, Alicante, desde donde crean sus diseños, que mezclan tradición y vanguardia. Quizá lo más llamativo es que, a lo largo de cuatro generaciones, han sabido hacerse un hueco en el sector del lujo y ofrecer a sus clientas zapatos cómodos con una estética muy especial. Y es que si algo tiene claro Pepe Amat, actual director creativo de la firma, es que la comodidad es la base de un buen diseño. "Un diseñador de zapatos debe ser un poco arquitecto e ingeniero cuando crea zapatos. He aprendido de mi familia que si un zapato, independientemente de la altura del talón, no es cómodo, no es un zapato digno", explica.

Salo Madrid

Hay firmas que nacen de una necesidad, otras de una pasión y luego están las que son una mezcla de ambas. Salomé López decidió crear en 2008 su propia firma de zapatos, Salo Madrid, con la que quería no solo vestir los pies de las clientas, sino dar vida junto a ellas a los zapatos de sus sueños. ¿Y qué mejor momento que hacerlo para el día de la boda? "Al igual que el vestido ha sido meticulosamente elegido y creado para ti, el zapato ahora también puede ser especialmente elegido y creado para ti. No dependerás diseños ya hechos, crearas tus zapatos. Los inicios de Salo Madrid están ligados a la creación de zapatos de novia, por ello, sabemos mejor que nadie que este día requiere un zapato especial y único", explica.

Silvia Lago

Nació en 2022 con la intención de ofrecer a las novias más modernas un calzado cómodo que se adecuara a sus necesidades. Y es que tal como explican desde la firma, su fundadora, Silvia Lago, "se sentía muy frustrada cuando constantemente no podía encontrar zapatos que fueran a la vez femeninos y realmente cómodos, por lo que viajó a Alicante (España), una de las principales regiones del mundo en fabricación de lujo, para encontrar una solución". Y la encontró. Sus diseños se fabrican bajo demanda o en cantidades muy limitadas para no generar stock y ser respetuosos con el medio ambiente.

Javier Gonzalo

Javier y Sofía son las dos mitades de Javier Gonzalo, una firma de calzado artesano de novia e invitada. Él es el encargado de poner su creatividad al servicio de las clientas y ofrecer diseños especiales, llenos de personalidad, que todas quieran poner en sus pies; ella se encarga de gestionar y organizar todos los detalles necesarios para lograr que el producto final sea exitoso. La mayoría de sus diseños ofrecen la posibilidad de modificar el estilo del tacón y también elegir entre diferentes alturas y plataformas.

Loma Shoes

Hace 35 años, cuando nació Lomas Shoes, no solo vendían diseños propios, también creaciones de otras firmas. Pero hace unos años, movidos por la pasión por los zapatos, decidieron crear Lomas Shoes Bridal, una iniciativa con la que daban a las novias la posibilidad de crear su calzado soñado para el gran día. "Cada par que sale del taller es una pieza única, personalizada y fabricada bajo pedido uno a uno para cada una de vosotras", explican. Los realizan todos de manera artesanal y, como no podía ser de otra forma, en España.

- Sandalias muy especiales que estilizan los pies de novias e invitadas