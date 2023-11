Cuando María pasó de diseñar zapatos para otras novias a crear el modelo que llevaría en su boda

Cuando llega el momento de elegir el vestido y todos los detalles que conforman el look nupcial muchas novias se sienten abrumadas. Hay mucha información (tal vez demasiada) y dar con un diseño que encaje con la personalidad y los gustos de la prometida no siempre es fácil. Si a eso sumamos que la novia es diseñadora, la cosa empieza a complicarse. El interés por su look crece y la presión también. Algo parecido es lo que le pasó a María Fernández, fundadora y CEO de UniqShoes, una firma de calzado personalizado y made in Spain que nació hace doce años, convirtiéndose en pionera en este sector. "Cuando te dedicas al diseño y trabajas en moda, la gente tiene unas expectativas muy altas sobre qué te harás o qué llevarás. Pasé de estar muy agobiada por la presión a disfrutar del proceso y confiar tanto en mí como en los profesionales que había elegido".

María nos explica que no le resultó nada sencillo dar con su vestido de novia. "Mi vestido era pura moda: mezcla de tendencias, colores, tejidos… Pero sin perder lo clásico y mi personalidad. A día de hoy sigo enamorada del trabajazo que hicieron en Valenzuela", nos cuenta. Fue entonces, con el look ya definido, cuando empezó a pensar en los zapatos. "Me gusta hacer zapatos de novia que siempre estén en sintonía con el estilo del vestido. Me encanta hacer lo que llamo 'look redondo', es decir, que el look sea circular que tenga un inicio y un fin, que todos los elementos de la novia estén integrados y empasten. Cuando con Cristina, de Valenzuela, definimos mi vestido en ese momento ya empecé a ver por dónde irían mis zapatos".

Zapatos 'made in Spain' para novias y no novias

Aunque UniqShoes no nació pensando en las novias, María nos asegura que una parte de su clientela son ellas: chicas que se van a casar y buscan un zapato único para su gran día. El resto (la mayoría) son mujeres que adoran este accesorio, buscan un diseño versátil, cómodo, con el que ir perfectas de la mañana a la noche, y con la calidad que caracteriza a las creaciones made in Spain, porque en contra de lo que pueda parecer por el nombre, todos los modelos de la firma, los personalizados y los que forman parte de la colección, se crean íntegramente en España.

Y es que si algo tuvo claro María desde que empezó con su proyecto es que todos sus diseños tenían que estar reunidos bajo el sello made in Spain. Una condición para un proyecto que, aunque fascinante y muy prometedor, no fue sencillo poner en marcha. La creativa nos explica que la forma en que ella quería trabajar iba totalmente en contra del día a día en las fábricas, donde producen X zapatos de un color concreto para después pasar al siguiente modelo. Ella quería que un día se produjera un zapato de una combinación que, tal vez, nadie más volvería a solicitar. Por suerte hubo quien confió en su proyecto y después de mucho trabajar —le costó dos años dar con una fábrica—, UniqShoes, que era en realidad su proyecto de fin de máster, cobró vida.

¿Qué era lo más importante para ti a la hora de elegir tus zapatos?

La comodidad es algo muy importante para mi y por eso es uno de los valores principales de la marca y sobre la que gira todo. No entiendo los zapatos ideales pero que veas las estrellas cada vez que los uses, o que sean zapatos para "un ratito". Con el ritmo de vida que llevamos cada vez aguantamos menos los tacones y usamos más deportivas, hacer un zapato bonito pero que el cliente resalte su comodidad es mi principal trabajo

¿Dónde buscaste la inspiración para tu diseño?

La verdad es que no suelo buscar inspiración en personas físicas. Mi zapato es una mezcla entre tendencias y mi propia forma de expresarme y ver mi concepto de moda. En este caso, como te comentaba, el vestido tuvo mucha importancia en mi proceso creativo. Me encantaba la idea de mezcla de tejidos, texturas, telas rusticas… de ahí vino la inspiración.

¿Cómo fue el proceso creativo?

Pues fue bonito. Me fui sola un domingo a la tienda de Madrid, que estaba cerrada, me senté en el sofá donde a tantísimas novias he atendido y empecé el proceso. Es cierto que yo tengo muy probados mis zapatos, sé que modelos me favorecen más que otros. Una vez elegido el modelo, empecé a ver opciones y al final me decidí por mezclar textura e ir a tono neutro en vez de color.

¿Crees que una novia debe seguir las tendencias a la hora de elegir sus zapatos?

Es relativo, creo que una novia debe ser fiel a ella misma, que es muy complicado. Actualmente hay mucha sobreinformación y mucha gente opinando, pero hay que intentarlo. Las tendencias son las que nos dicen qué se lleva y por dónde ir, pero yo siempre recomiendo que las tengamos en cuenta y las transformemos a nuestros gustos. Por eso nació UniqShoes, para que cada mujer se hiciera el zapato que ella quisiera, dando rienda suelta a su imaginación y siendo fiel a su estilo, sino terminamos todas llevando lo mismo y siendo novias un poco "clones".

¿Qué es lo que más vamos a ver en los próximos meses?

Mucho tejido. La piel deja paso a tejidos ya sean con aspecto textil o metalizado y mezcla de texturas, tonos neutros y dorado

Seguro que después de haber sido novia entienden mejor a parte de tus clientas. ¿Qué consejo les darías a esas chicas que están nerviosas buscando (o creando) el zapato de su boda y no saben por dónde empezar?

Totalmente, ha habido un antes y un después de mi boda en este sentido. Yo dedicándome a esto he tenido mil dudas, me imagino la gente que no está en este sector. Les diría que busquen una marca que les guste, y que comparta sus valores, creo que es muy importante conocer, creer y confiar en las marcas que eliges el día de tu boda. Que se prueben y que elijan un zapato cómodo, porque la comodidad el día de tu boda es importantísimo. Y si estuvieran en alguna tienda nuestra, les diría: "cuéntame todo sobre tu boda y disfruta de la experiencia de diseñar tus propios zapatos de novia".