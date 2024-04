Siete looks de invitada perfecta con estolas de pelo para bodas de invierno Este complemento elegante es la solución idónea para protegernos del frío con estilo

Seguro que más de una coincidimos en que lo realmente difícil en una boda de invierno, más allá de elegir el look de invitada acertado, es saber hallar la fórmula inequívoca para mantener el frío a raya. ¿A cuántas nos ha pasado que hemos creído que no nos favorecía ninguna pieza de abrigo con nuestra elección final? Sin embargo, siempre existirán complementos capaces de resolver nuestros quebraderos de cabeza, como, por ejemplo, las estolas de pelo, un accesorio que vuelve a perfilarse como el broche de oro preferido de las expertas.

Además de tratarse de un accesorio clave para protegernos de las bajas temperaturas, hablamos de una opción infalible para elevar al máximo nivel nuestros diseños de invitada. Las estolas de pelo son capaces de dar un giro de 180º a tus propuestas al instante, por lo que no es de extrañar que tanto directores creativos como prescriptoras consideren que estamos frente a un objeto de deseo que se erige, año tras año, como un gran aliado durante el periodo otoñal e invernal.

¿Lo mejor? Las estolas de pelo no solamente se pueden llevar en looks de invitada, por lo que si pretendes invertir en un artículo que puedas reciclar y adaptar posteriormente para el día a día, es este. Te descubrimos siete opciones ideales para combinarlo.

Con vestido de efecto 'wrap'

¿Tienes señalada una boda en el calendario justo cuando comienza la comprendida como "transición hacia la primavera"? Lucía Bárcena sabe cuál es el look de invitada ante el que podrás caer rendida cuando las temperaturas empiecen a subir. La influencer conjuga un vestido wrap de sutil estampado con sandalias de pulsera plateadas, estola de pelo en marrón chocolate, maxipendientes dorados y pamela.

A contraste con el vestido

Si buscas darle un toque diferente a un look en tonos neutros, apuesta por una estola de pelo de un color fuerte a contraste. La invitada de la imagen, por ejemplo, luce un vestido con print de lunares y mules con bordados brillantes, conjunto al que suma un modelo granate colocado sobre uno de los hombros. Recordemos que la posición será clave para lograr un aspecto elegante y que no sume años.

En clave monocolor

La influencer Sandra Majada muestra cómo una estola de pelo en un color profundo como el púrpura puede añadir grandes dosis de sofisticación a un atuendo algo atrevido. Si buscas enfundarte en un vestido ceñido con una abertura frontal pronunciada como el suyo, no dudes en sucumbir ante este complemento. Ella aconseja finalizar el look con guantes y tocado con plumas para mayor sofisticacición, una opción perfecta para enlaces de día.

El color de la temporada

La sevillana Aurora Artacho nos invita a copiar su apuesta, combinación que nos conducirá a ser etiquetadas como la invitada perfecta en todo evento. La influencer defiende un conjunto de dos piezas formado por un cuerpo drapeado de mangas abullonadas y cinturón de tela añadido y un pantalón de pernera recta. En lo que a complementos se refiere, opta por sumar un bolso de mano brillante, una estona de pelo marrón y unas sandalias de tacón plateadas.

Con traje sastre

Nos encanta esta propuesta con un traje sastre de color crema -solo apto para invitadas a bautizos, comuniones o eventos que no sean bodas, por supuesto-. Un dos piezas conformado por una blazer de silueta masculina y diseño cruzado con inspiración setentera y un pantalón de corte flare y efecto slim de Bruna. No olvides que nuestro accesorio protagonista trae consigo mucha personalidad, por lo que las entendidas recomiendan no recargar en exceso el resultado final. Para darle un toque original, haz como esta invitada y lleva la estola cruzada por debajo del brazo.

Con un vestido de terciopelo

La influencer Rocío Osorno tiene el look de invitada para bodas de invierno que desearás mantener en el radar a partir de este momento. La creadora de contenido conjuga un vestido largo de manga larga y escote pronunciado en V confeccionado en terciopelo con una estola de pelo con degradado. Ficha como la lleva: dejándola caer por la espalda al más puro estilo Old Hollywood.

El dos piezas más original

¿Prefieres brillar en calidad de invitada con un conjunto de dos piezas en vez de hacerlo enfundada en cualquier vestido? Bruna tiene disponible este set formado por top con manga francesa, cuello caja y diseño de capas cruzadas y pantalón liso recto de cintura alta. ¿Cómo transformar el estilismo? Con una estola de pelo ecológico en tonos verdes.