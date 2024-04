Ocho peinados de boda muy favorecedores que ya han llevado nuestras novias virales

Para que un look nupcial sea perfecto debe cumplir varias premisas. En primer lugar, tiene que encajar con el estilo y la personalidad de la novia, es la única forma para que lo pueda defender y no sentirse disfrazada. Por otro lado, no solo el vestido debe estar bien elegido, el resto de accesorios que compondrán el estilismo deben guardar una relación entre sí para que el resultado sea armónico y nada llame la atención por encima del resto —salvo que esa sea la intención—. Y lo mismo pasa con el maquillaje o el peinado. Aunque en maquillaje la naturalidad se impone como la tendencia estrella, es fácil fallar con el peinado.

"Debe ser algo coherente con nuestra manera de vernos guapos. Por ejemplo, si no te has recogido nunca el pelo, pues ese día no lo hagas, porque no te vas a ver cómo eres hay que ser fiel a cómo es la persona. Y luego es importante también el tipo de boda que vamos a hacer; el vestido, el estilo, cómo es, si tiene escote, etc.", nos explicaba el reconocido estilista Gabriel Llano en una entrevista. Por eso, aunque nos inspiremos en los looks que han llevado otras prometidas, es importante tener en cuenta que nuestro estilista de confianza nos deberá aconsejar sobre cómo adaptarlo a nosotras. Si aun asi no sabes por dónde empezar, hemos seleccionado ocho peinados bonitos y muy favorecedores que han triunfado entre las novias virales.

Melena suelta con ondas

Hace tiempo que las novias se dieron cuenta que, como apuntaba Gabriel Llano, deben ser fieles a su estilo también en el peinado, y si eso implica llevar la melena suelta, no hay problema. Gabi, una de nuestras novias virales, eligió para su boda un favorecedor vestido con escote palabra de honor de Jesús Peiró que combinó con su cabello peinado con ondas suaves. Un acabado que no la obligó a prescindir del velo y al que tampoco añadió otros complementos.

Media melena suelta

Muchas prometidas se dejan crecer la melena para poder hacerse un peinado especial el día de su boda. Sin embargo, expertos como Elías Pedrosa, Director Creativo de Oculto Hair Club, tienen claro que no es necesario forzar un estilo. "No todo gira en torno a los recogido, y muchas veces tenemos que realzar nuestra belleza natural simplemente, para dar luz a nuestra imagen", apuntaba en una entrevista concedida a HOLA.com. Por eso, si la novia tiene la melena corta o midi, ¿por qué renunciar a ella? Adriana, que eligió un vestido de Jacquemus, tuvo claro que no iba a dejar crecer su cabello.

Semirrecogido con ondas

Cristina eligió un vestido sencillo con detalles de encaje en los puños de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal. Una prenda que no dudó en combinar con uno de los mejores peinados si la novia no quiere recogerse el pelo, pero tampoco llevarlo suelto: un semirrecogido. La novia se decantó por un acabado muy favorecedor, con ondas, que sujetaba en la parte posterior de la cabeza varios mechones delanteros, creando una pequeña coleta en la que sostuvo su velo.

Moño de bailarina

Es uno de los peinados que más gusta a las prometidas españolas, y es que triunfa tanto en bodas celebradas en el norte como en el sur. El moño de inspiración bailarina es un recogido versátil, cómodo y muy favorecedor que se puede adaptar con facilidad a las facciones de cada mujer. Aun así, la mayoría optan por lucirlo más bien pulido, a una altura media, tirando a baja. Lo mejor es que combina con diseños de todo tipo. En la imagen, María, una novia que se casó con un vestido con texturas de Ángel Lecumberri.

Moño bajo

Aunque el minimalismo se impone también en los peinados de las novias, no es necesario recurrir a un moño de bailarina para lucir un recogido bonito y favorecedor. Victoria, que se casó con un vestido confeccionado a medida por Alejandra Oria, se decantó por un moño bajo más o menos trabajado, en el que sujetó una preciosa mantilla familiar. Aunque estos peinados suelen ser muy versátiles, funcionan mucho mejor con diseños con un cierto aire clásico.

Coleta deshecha

El peinado también puede servir para dar un toque desenfadado a un look que, de entrada, parece más clásico. Eso es lo que hizo Andrea al elegir para su boda una coleta deshecha. Ella la combinó con un diseño palabra de honor y con capa de Helena Mareque que lució sin velo. Para darle ese aire más etéreo al recogido, optó por anudar sobre la goma una cinta del mismo vestido que su vestido. El resultado fue de lo más favorecedor.

Coleta con ondas

No es casualidad que cada vez más novias apuesten por este recogido. Una coleta con ondas, además de ser muy favorecedora y funcionar bien con muchos tipos de vestidos, es un peinado que se puede soltar fácilmente, permitiendo a la novia presumir de melena suelta durante el baile. Eso es lo que hizo Irene, que eligió un vestido de novia transformable y sostenible de Inés Lacasa para su boda.

Trenza

Encontrar el equilibrio es otra de las cosas que debe perseguir una novia para que el look nupcial sea un acierto. Laura eligió para su boda un vestido sencillo de Rafael Urquizar, una prenda que bien podía funcionar con accesorios o elementos más llamativos o especiales. Tal vez por eso se decantó, para peinar su larga melena rubia, por una trenza más o menos elaborada. Un diseño que vimos mucho en 2019 y que, desde entonces, nunca nos ha abandonado.