Trucos y consejos para presumir de melena bonita el día de tu boda (y siempre)

La elección del vestido, o su proceso de creación si se trata de un diseño a medida, ocupan buena parte del tiempo de la novia. Pero hay otros detalles que conviene cuidar para que, el día de la boda, todo el look sea armonioso. Y no solo nos referimos a la búsqueda de los complementos, también a detalles como el maquillaje o el peinado. Aunque el saber hacer del peluquero tiene una gran importancia para que el resultado sea el esperado, contar con una melena bonita y cuidada es fundamental. "Es importantísimo preparar la melena para la boda. Y la mejor forma de hacerlo es ponerse en mano de un profesional que vea las necesidades que pueda tener el cabello y un poco también hacía dónde queremos ir en función del peinado que queramos conseguir para ese día", explica el reconocido estilista Gabriel Llano.

Él es el responsable del favorecedor tono rubio de Ana Fernández, de los preciosos peinados que Juana Acosta luce en la alfombra roja y de los looks de algunas de las novias más estilosas del momento, además de director de un exclusivo salón situado en el centro de Madrid, en la calle Velázquez 71. Por eso, porque él es un experto y queremos que tú tengas claro todo lo que debes tener en cuenta para el gran día (en cuestión capilar), te lo contamos.

¿Con cuánta antelación es importante empezar con estos preparativos?

Hay que empezar con varios meses de antelación porque habrá que ajustar el color y el estado del cabello. Unos seis meses antes estaría bien.

Cortar la melena antes de la boda, ¿sí o no?

Yo soy muy partidario de cortar poco a poco las puntas para ir dándole forma a la melena poco a poco y conseguir que la melena de esa manera esté bonita y perfecta, y que no se vea la punta fea para ese día.

Siempre pensamos en el corte o en la hidratación pero, ¿cómo de importante es el color?

El color es muy importante porque nos va a ayudar a conseguir relieve en el cabello, como también darnos luz como es una parte muy importante para ver la melena bonita.

¿Qué debe tener en cuenta una novia antes de elegir su peinado?

Debe ser algo coherente con nuestra manera de vernos guapos. Por ejemplo, si no te has recogido nunca el pelo, pues ese día no lo hagas, porque no te vas a ver cómo eres. Ser fiel a como es la persona, y luego importante también el tipo de boda que vamos a hacer. Y luego el tema del vestido, el estilo, como es, si tiene escote, etc,,,,

Las chicas que acuden a tu salón, ¿saben lo que quieren para el día de su boda o buscan el consejo de un experto?

Normalmente le pido algo de referencia para ver un poco lo que les gusta. Y de esa manera tener alguna guía. Y luego en función de lo que veo que les gusta o lo que no, después de tener una charla con ellas, suelo aconsejarles un poco lo que veo para ellas. En resumen, busco que sea fiel a su estilo y se vea identificada con él

¿Cuáles son los peinados que serán tendencia en 2023?

Cada vez las novias se recogen menos el pelo. Digamos que no les gustan mucho los recogidos muy sofisticados o elaborados pero más bien hay una tendencia a la naturalidad, es algo muy importante cara a las novias hoy en día sobre todo las jóvenes.

Qué peinado aconsejarías para...

Una novia que lleve un vestido con escote en la espalda : un recogido ya que si llevas un escote en la espalda es para lucirlo.

: un recogido ya que si llevas un escote en la espalda es para lucirlo. Una novia que lleve un vestido muy sencillo : algo acorde con el vestido, tipo una melena ondulada o algo que te de este punto fresh y natural.

: algo acorde con el vestido, tipo una melena ondulada o algo que te de este punto fresh y natural. Una novia que lleve un vestido palabra de honor : lo bonito es la zona del escote y de la clavícula o sea que algo un poco retirado para que se luzca.

: lo bonito es la zona del escote y de la clavícula o sea que algo un poco retirado para que se luzca. Una novia que lleve un vestido con escote halter : sin duda un recogido porque hay que lucir esta parte del cuello. O sea que coleta o recogido con moño o lo que sea pero recogido cien por cien.

: sin duda un recogido porque hay que lucir esta parte del cuello. O sea que coleta o recogido con moño o lo que sea pero recogido cien por cien. Una novia que lleve un vestido con mangas voluminosas: retirado para que no se nos hiciera bola y se nos junte el pelo con las mangas y demás.

