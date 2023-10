¿Tienes muchas bodas este año? Valentina Suárez-Zuloaga nos da sus claves para crear el mejor fondo de armario de invitada

Hablar de Valentina Suárez-Zuloaga es hacerlo de arte y moda. El arte le toca de familia, Valentina es tataranieta del pintor Ignacio Zuloaga y eso no solo se nota en su forma de mirar al mundo, también en la manera tan especial que tiene de acercarse a la moda. Una visión que la llevó a fundar a finales de 2018, junto a su madre, Margarita Ruyra de Andrade, ES Fascinante, una plataforma de venta online de moda lenta y complementos, con espacio para artesanía decorativa, que en realidad es mucho más que una tienda virtual. Y no solo porque cuenten con un espacio físico en la madrileña calle del Conde de Aranda (concretamente en el número 22), en una de cuyas paredes cuelga discretamente un cuadro de su tatarabuelo, sino porque actúa como una comunidad fiel unida bajo las premisas del slow fashion y el made in Spain.

Si hubiera que definir con solo tres adjetivos a Valentina Suárez-Zuloaga esos podrían ser elegancia, cercanía y sencillez. Cuando nos citamos con ella en su espacio antes de empezar la sesión fotográfica que acompaña este texto llega puntual, con la cara lavada y vestida de forma sencilla, pero diferente. Lleva unos pantalones vaqueros de Ynés Suelves, con un característico bordado floral en uno de los laterales, una camisa blanca con un cuello muy especial y unos zuecos con borreguito en su interior que, asegura, son supercómodos. Basta ver este look para hacerse una idea del tipo de prendas que uno va a encontrar en ES Fascinante y el tipo de filosofía que Valentina quiere transmitir. Pero empecemos por el principio.

Hacia una moda más consciente

A finales de 2018, y con cinco firmas españolas de autor como aliadas, nacía este proyecto. En 2019 ya eran 50 y ahora cuentan más de 140. Han pasado cinco años y el balance que hace Valentina es positivo. "Ha sido muy intenso, muy gratificante y una auténtica montaña de emociones. Cinco años no es nada para una empresa, pero es verdad que en ese momento hay un punto de inflexión, un marcador interesante que marca el rumbo. Haber superado esos cinco años y haberlo hecho con los valores, los principios y la filosofía con los que empezamos es algo que no tiene que enorgullecer. Un crecimiento también un poco inesperado", asegura la empresaria.

Pero en estos cinco años que han marcado la vida y el rumbo del proyecto de Valentina y su madre han pasado muchas cosas. Para empezar, una pandemia que incidió directamente en nuestra manera de consumir. "Se incrementó el consumo de proximidad en muchos aspectos. En la moda también tenía sentido que lo hiciera, un poco por la concienciación y el apoyo al vecino al lado. También creo que para mucha gente fue clave el pasar más tiempo en casa; eso nos hizo ver nuestros armarios, hacer orden, hacer limpieza, ver todo lo que estabas acumulando, pensar, 'oye, esto lo necesito, esto no'. Dio tiempo también para pensar si se estaba consumiendo bien e inteligentemente", apunta Valentina.

España es la cuna del fast fashion, pero también cuenta con el sello made in Spain, una denominación que es sinónimo de diseños de calidad y asegura que al menos dos de los procesos de producción deben haberse realizado en nuestro país. Algo que cada vez importa más no solo fuera de nuestras fronteras, también dentro. "Hice una encuesta hace poco con muchísimas clientas y les pregunté qué es lo que más valoraban. En el top estaba la calidad. Buscan mucho la calidad, pero con un buen precio. Nuestro fuerte es que ofrecemos una relación calidad-precio espectacular". Pero Valentina asegura que hay algo más.

El lujo silencioso

De un tiempo a esta parte cada vez más celebrities y expertas en moda apuestan por el llamado lujo silencioso, que no es sino vestir prendas y accesorios de gran calidad que no llaman la atención por su logo o la firma que hay detrás de ellos, sino por su gran calidad. Valentina piensa que muchas de las clientas de ES Fascinante buscan precisamente eso. Diseños que, aunque tengan un precio superior al de la media, no exhiben grandes distintivos y sus precios no son desorbitados, sino que se puede acceder a ellos. Eso sí, cambiando un poco la mentalidad: en lugar de tener tres prendas en el armario solo se puede incluir una, pero es más especial.

"Tenemos unas marcas españolas espectaculares, que no tienen absolutamente nada que envidiar a las italianas y a las francesas. Nos falta creérnoslo más a nosotros mismos, apoyar lo nuestro, porque al igual que lo hemos hecho muy bien a nivel gastronómico y de turismo y somos líderes mundiales, a nivel artesanía, a nivel producción, nuestro producto es realmente fascinante, pero tenemos que abanderarlo nosotros", asegura Valentina.

¿De qué manera seleccionas las marcas que forman parte de ES Fascinante?

Hay muchísimas firmas cada vez más, y no siempre es fácil. Antes sobre todo nos fijábamos en el producto, ahora también, pero desde hace mucho tiempo nos fijamos muchísimo en las personas, y eso es lo que nos ha ayudado a tener un proyecto. Tiene que haber un interés mutuo, que nos vean como sus aliados, que quieran trabajar de la mano, que haya una sintonía, que compartamos unos valores, una manera de trabajar, una educación, porque al final tratamos mucho juntos.

Cada vez nos acercamos más a la moda slow fashion, para hay ciertos momentos en los que quizá somos más reticentes, como en los looks de invitada.

Creo que debemos perder un poco el miedo a repetir. Hay gente que tiene diez o doce bodas en un año, y a lo mejor con la misma gente hiciesen seis o siete, es verdad que por una parte tienes la cosa de cambiar, para no ir siempre igual, pero eligiendo bien y jugando con los complementos se puede acertar. Hay una variedad buenísima de moda lenta de invitada, hay muchísimas marcas que están ofreciendo vestidos de bastante buena calidad y diferentes, de firmas pequeñas y medianas, cuyos precios oscilan entre los 210 y los 170 o entre los 210 y los 300 euros.

Se habla mucho del armario cápsula, ¿piensas que podría replicarse esa idea en invitadas?

Es difícil, pero se puede. Yo apostaría por tener una falda y un top bicolor o monocolor, que puedas utilizar juntos o separados en diferentes ocasiones. También hay que tener un vestizado, un diseño muy bien hecho del color que mejor te siente, sea el que sea, y si es negro, no pasa nada. También un traje de chaqueta, me parece clave. La chaqueta te puede salvar de muchos apuros.

En cuanto a los complementos, ¿piensas que son importantes en este tipo de armario cápsula?

Son fundamentales. Nosotros vendemos muchísimos complementos, muchísimos. Porque es lo que te va a dar juego después y te va a permitir sacar más provecho de tus looks. Ahí sí diría que puedes arriesgar un poco, dependiendo de tu estilo, pero puedes apostar por diseños más especiales. Un buen bolso, unos pendientes llamativos, unos bonitos zapatos… Y te cambia totalmente el look.

Fotografía: Javier Alonso. Estilismo: Pilar Lara. Peluquería y maquillaje: Regina Capdevila.

Look 1: vestido de tweed, de Helena Mareque, pendientes, de M de Paulet disponibles en ES Fascinante, y sandalias de Flordeasoka, en exclusiva para ES Fascinante. Look 2: vestido con lazada, de Devota&Lomba, en exclusiva para ES Fascinante; brazalete de Mikana, pendientes de M de Paulet, ambos disponibles en ES Fascinante; y sandalias de Flordeasoka. Look 3: vestido bicolor, de Miguel Marinero y bolso con flecos, de Laia Allen, ambos disponibles en ES Fascinante; choker, de Joaquín Blanco y sandalias de Flordeasoka, ambos en exclusiva para ES Fascinante. Look 4: vestido con manga desmontable de flores, de Marta Martí; pendientes, de Mikana en ES Fascinante y y sandalias de Flordeasoka, en exclusiva para ES Fascinante.