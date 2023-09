Sencillos y atemporales: así son los looks de las madrinas más elegantes Hacemos un repaso por los diseños más especiales

Los expertos lo tienen claro: una madrina que quiera ir elegante en la boda de su hijo (y no arriesgarse a fallar) debe seguir el protocolo. Es decir, lo ideal sería que apostara por un diseño con un buen corte, confeccionado en tejidos de calidad, con colores que favorezcan su tono de piel y su cabello (si son lisos, mejor) y, ante la duda, optar por una prenda sobria que animar después con accesorios. Y aunque el uso o no de la mantilla depende del tipo de boda y, en muchos casos, de los gustos de la novia, es un complemento que merece la pena valorar. Para que puedan servirte como referente, analizamos algunos de los looks de madrina que nos han conquistado a lo largo de los años.

Myriam Lapique

En septiembre de 2021 la mujer del ya fallecido Alfonso Cortina ejerció como madrina en la boda de su hijo Carlos con Carla Vega-Penichet. Para el enlace, celebrado en Jerez de la Frontera, Myriam Lapique eligió un favorecedor vestido rojo, con escote Bardot, falda cruzada y detalles de flores en 3D en la zona del abdomen. Se trataba de un diseño firmado por Jorge Vázquez que combinó con zapatos del mismo tono y una elegante mantilla de encaje de color marfil.

Rosa Clará

Daniel Clará, el único hijo de la diseñadora nupcial, se casó el pasado 3 de junio con Anne-Marie Colling. Como no podía ser de otra manera, la novia lució un vestido firmado por la creativa catalana que también diseñó su propio vestido de madrina. Rosa Clará eligió para un día tan especial una prenda confeccionada en crepe de seda de color magenta con maravillosos bordados de piedras preciosas, ágatas de diferentes colores, como fucsia, lila, amarillo, naranja, azul… entrelazadas con cristales de bohemia en el cuello.

Carolina Molas

Lorenzo Caprile fue el encargado de firmar el vestido de madrina que Carolina Molas llevó en la boda de su hijo, Íñigo Onieva, con Tamara Falcó. Se trataba de un diseño confeccionado en gasa de seda azul marino plisada, un tejido ligero y lleno de movimiento, perfecto para una boda de verano. Aunque sencilla, la prenda tenía dos detalles que la hacían única. Por un lado, sus mangas ligeramente abullonadas, culminadas en un sencillo puño; por otro, el plisado en la zona central del vestido, decorado con una delicada pedrería, que ayudaba a estilizar aún más la silueta.

Rania de Jordania

No es habitual que una madrina elija el negro para la boda de su hijo, pero con este tono sorprendió Rania de Jordania en el enlace del príncipe heredero Hussein de Jordania y la arquitecta Rajwa Alseif que tuvo lugar el pasado 1 de junio. Eso sí, lo hizo con un diseño salpicado de ricos bordados que definían puños, el cuello y adornaban la espalda y estaban inspirados en el concepto de el árbol de la vida.

Matilde Solís

Ha sido dos veces madrina y en ambas ocasiones Matilde Solís ha confiado en Lorenzo Caprile. Pero el look que hoy vamos a analizar es el que llevó en la boda de Fernando Fit-James Stuart con Sofía Palazuelo. En aquella ocasión eligió una prenda de aspecto muy regio confeccionada por el modista. Un diseño de color azul persa que incorporaba un detalle muy especial: a modo de collar, Matilde lució una tiara de su bisabuela. Culminó el look con una mantilla en encaje de Chantilly de color negro.

Cayetana Rivera

En julio de 2014, Francisco Rivera y Lourdes Montes se dieron el 'sí, quiero' y Cayetana Rivera, la primogénita del torero, fue la madrina. La joven, que en aquel momento era menor de edad, eligió un maravilloso vestido asimétrico de Roberto Diz. Un vestido tipo túnica, de un favorecedor tono rojo, que dejaba uno de sus hombros al descubierto. Lo combinó con unos favorecedores pendientes largos.

Carmen Ordoñez

Muy llamativo (y comentado) fue el look que Carmen Ordoñez eligió para la boda de su hijo, Francisco Rivera con Eugenia Martínez de Irujo. Se decantó por un vestido que realzaba su figura, de un elegante azul Klein con mangas de encaje. Pero lo más sorprendente es que lo combinó con una mantilla teñida del mismo tono, una decisión con la que rompió el protocolo ya que esta pieza, según los más ortodoxos, solo puede ser blanca o negra.

No podemos dejar de mencionar tampoco el look que Carmen Ordoñez eligió para la boda de Cayetano Rivera con Blanca Romero. En esa ocasión apostó por un vistoso diseño, obra de Valentino, compuesto por unos pantalones bombachos con sobrefalda, un top y una americana, en dos tonalidades de fucsia. Un original conjunto que combinó con un llamativo tocado.

Carmen Tello

Un vestido rojo diseñado por Victorio & Lucchino que reflejaba el 'icono de la mujer andaluza'. Esa fue la elegante elección que Carmen Tello, mujer de Curro Romero, llevó el día de la boda de la duquesa de Alba y Alfonso Diez, en la que ejerció de madrina. Un favorecedor look que combinó con la clásica mantilla de color marfil, un original tocado floral en morado y rosa, una cartera de mano en malva y guantes largos blancos.

