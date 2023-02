Secretos de experto para ser la mejor madrina con mantilla en esa deseada boda

En la moda española hay elementos que están históricamente ligados a las bodas. Uno de esos detalles que perviven en la tradición de aquellas que desean mantenerse fieles a los clásicos es la mantilla. Esta pieza que sustituye al velo para muchas novias, es también un complemento al que algunas madrinas no pueden resistirse. Para acompañar a su hijo, hermano o sobrino al altar, este accesorio no pasa desapercibido, pero ha de ser llevado correctamente, siguiendo una pautas claras y junto a unos diseños concretos. Tres expertos nos desvelan las claves de una joya que trasciende generaciones.

El vestido a juego

La primera de todas las cuestiones a a resolver es casi un imprescindible, un consejo para lucir esta pieza adecuadamente: saber con qué prenda debe llevarse este accesorio. “En realidad, cualquier vestido de madrina puede ir acompañado de mantilla, un complemento tradicional y muy español. Lo importante es que ella se sienta segura y contenta de llevarla. Eso hará que sepa defender esta tradición que se mantiene desde hace muchos años”, nos explica la firma Tita Trillo. Para ir un paso más allá y profundizar en las claves de ese look que suele lucir la madre del novio, desde Poydel definen su perfecto diseño: “el vestido de madrina es generalmente un vestido tobillero o largo, principalmente ideado en tonos lisos. En general, son vestidos sobrios con un toque de elegancia”.

En consecuencia, es fácil reconocer que este complemento, que suele ser habitual en las bodas católicas, no debe llevarse junto a otras piezas que no casan en estética con el mismo. Nos lo cuentan desde la casa jerezana Belúlah: "un vestido corto o bajo la rodilla no es recomendable para usar mantilla, ya que su uso está determinado para la celebración de la Semana Santa. No siempre tiene por qué ser un vestido para el uso de mantilla, sino que puede ser una falda pantalón para las mujeres que se sientan más cómodas”.

Aunque existen multitud de accesorios para decorar el pelo en enlaces religiosos, la mantilla es el más solicitado y señalan desde la firma gaditana que debe llevarse solo en esos casos, es decir, cuando el enlace es por la Iglesia. “También es importante que la madrina se sienta favorecida, que encaje con su estilo y personalidad. Y lo más relevante que debe tener en cuenta es que sea petición de la novia”, recuerdan. A este consejo se suma el que ofrecen desde Tita Trillo, explicando que se puede llevar la mantilla tanto en enlaces de día como en los celebrados por la tarde.

Sus características

La elección dependerá entonces del estilo que la identifique y el efecto que la madrina quiera conseguir con su estilismo. Existen multitud de alternativas a este accesorio tradicional, que pueden ser la mejor opción para aquellas mujeres que no se imaginan con esta estética en esa esperada boda. Desde pamelas a turbantes, pasando por horquillas joya o simplemente melenas a las que se les ha dado un cuidado '"extra" para la ocasión, son muchos los detalles que pueden resultar elegantes para la que es considerada la otra protagonista del gran día.

Pero, una vez que la madrina decide dar el paso y apostar por la mantilla, que puede adquirir para la ocasión o heredar, debe tener en cuenta todos esos detalles que influyen y las normas de etiqueta para acertar. “El color negro siempre para la madre casada y el tono claro para la mujer soltera. El escote no debe ser muy pronunciado y mejor llevar zapato cerrado. No hay problema para lucir joyas cuando se lleva mantilla”, dicen los expertos de Poydel.

A ello se suman detalles que harán que el resultado se perciba como más exquisito. “El bordado puede ser más grueso o más disperso. También pueden ser de distintos tamaños, más largas o más cortas, al igual que la peina que la sujeta, que pueden ser más alta o más baja. En Belúlah siempre asesoramos para que el tamaño de la peina y de la mantilla se adapte a cada madrina según su altura. Aconsejamos que la mantilla elegida sea negra con un chantillí con transparencia, tanto en bodas de día como de tarde-noche”, relata la firma jerezana con todo lujo de detalles.

La colocación

Cuando el objetivo es que la pieza luzca y tenga un papel destacado en el look de un día que hará de la madrina el centro de todas las miradas, es importante que el peinado y el complemento vayan de la mano. “Durante la ceremonia la mantilla tiene que estar bien puesta para que no le moleste y deberá mantenerla por lo menos hasta el inicio de la cena o comida. Además, ¡si baila el vals con ella, mejor que mejor! Siempre quedan más elegantes las fotos”, reconocen en Tita Trillo.

No obstante, señalan los expertos, aquello que marcará verdaderamente la diferencia será la historia que tenga la propia pieza. La antigüedad puede hacer más especial y bonita una mantilla, en palabras de Tita Trillo: “si son piezas vintage de familia se nota y eso las hace más auténticas y elegantes. Si no se tiene esa oportunidad, habría que pedirla prestada o buscar una mantilla de chantilly especial y bonita o de algún encaje antiguo. En Sevilla puedes encontrar piezas preciosas y elegantes, aunque no sean antiguas”. Sea cual sea la situación de esa madre o familiar elegida por el novio, lo importante es disfrutar de la oportunidad de vestir una joya, el broche final al estilismo, que solo puede lucirse en contadas ocasiones. Por eso, conviene retener el mensaje de Poydel, que deja atrás los mitos en torno a las mantillas: “tenemos la costumbre de pensar que la mantilla hace mayor. Pero no siempre es así, la mantilla normalmente estiliza, da verticalidad y favorece mucho a las mujeres”.