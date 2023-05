Los cinco peinados de novia que debes conocer si tienes el pelo corto Descubre en nuestra guía ilustrada ideas favorecedoras, sencillas y aptas para combinar con cualquier look nupcial

Es una costumbre más que extendida en nuestro país. En el momento en el que una chica se compromete, comienza un proceso para dejar crecer su melena los meses previos a la boda, para poder llegar a su gran día con suficiente volumen y cantidad de cabello para hacerse el peinado que desea. Sin embargo, esta no ha de ser la única opción de cara al enlace, pues las prometidas que no quieren renunciar a su pelo corto también pueden encontrar soluciones bonitas y elegantes para completar su look nupcial. Basta con recordar las bodas de Anne Hathaway y Victoria Beckham, con un ‘boy cut’ y un ‘pixie’ respectivamente. ¿Cómo conseguir triunfar en este sentido? Fijándose en las propuestas de tendencia, apostando por un cuidado capilar adecuado a sus necesidades (con los tratamientos más punteros) y escuchando a los expertos. Por eso, en nuestra guía ilustrada te mostramos cinco ideas de peinado atemporales, sencillas y perfectas para cortes por encima de los hombros, que te ayudarán a preparar tu cuenta atrás.

Moño mini

Quizá a priori sea difícil imaginar un peinado para novias con pelo corto en el que el cabello esté recogido, pero es posible. Por suerte, los estilistas dan siempre con las opciones que más favorecen al rostro de la protagonista del gran día, con los moños tendencia de la temporada y con las fórmulas para lograrlo cuando la melena no cuenta con gran longitud. El moño mini es una de esas apuestas que resultan especialmente elegantes y que pueden llevarse a modo de ‘top knot’ en versión alta, en forma de recogido bajo o en una altura media. Una elección apropiada para presumir de escote en la espalda.

Melena ‘midi’

Las novias quieren sentirse ellas mismas el día de su boda y por eso cada vez más recurren a looks de belleza y cortes de vestido que les son conocidos, con los que están cómodas. Quizá por eso triunfan conceptos como la naturalidad y la sencillez en materia de moda nupcial y para las amantes de esta corriente, nada mejor que un corte ‘midi’ en su versión más cotidiana. Una melena francesa, cortada a la altura de la mandíbula, resulta una opción muy elegante y juvenil para esas novias que son defensoras del pelo suelto. Y además funciona de maravilla con escotes palabra de honor, Bardot u off-the-shoulders, que enseñan los hombros.

Recogido ‘messy’

De inspiración francesa, el recogido ‘messy’ es una apuesta segura que fascina a las novias con pelo corto más bohemias. Este moño deshecho casa a la perfección con looks frescos, de dos piezas y con detalles preciosistas, que se pueden reutilizar tras el gran día. Propuestas como estas demuestran que hay vida más allá del pelo suelto para quienes dan el ‘sí, quiero’ con melena corta. Con altas dosis de buen gusto y un accesorio que ponga una nota de color (pulseras montadas, tocados florales o complementos de orfebrería), es fácil hacer un bonito moño desenfadado agrupando todas las puntas en el centro.

Ondas ‘glam’

Se las vimos a las influencers María Fernández-Rubíes y Marta Oria el día de sus respectivas bodas y es que las ondas glam causan sensación por sus aires modernos y sofisticados. Las novias con pelo corto no tienen que renunciar a este peinado que sienta bien a todas, pues también es una elección aprobada por los expertos para este tipo de melenas. En su versión sencilla o con algún accesorio, esta propuesta fascina también a las invitadas, las madrinas y las madres de las novias y suele conseguir esos cabellos relucientes (que parecen de cuento) que dejan a todos sin palabras.

Semirrecogido

Elegantes, bohemios, románticos y siempre favorecedores e irresistibles. Así son estos peinados, los preferidos de quienes buscan un look relajado. Los semirrecogidos para pelo corto son esa alternativa para las novias que no se imaginan con un acabado excesivamente pulido, pero tampoco se verían cómodas con la melena al viento. Esta propuesta es una de las más buscadas y aplaudidas en las redes. Con trenzas, con moños deshechos o con la ayuda de accesorios como peinecillos, pasadores, lazos, broches e incluso flores pueden recogerse los mechones delanteros para conseguir un resultado acertado.

