Así tienes que lavar y secar tu pelo los meses previos a la boda

En la cuenta atrás para la boda, una novia debe cuidar todos los aspectos, desde cómo será el diseño de su vestido hasta qué accesorios lo acompañarán, pasando por el maquillaje y el peinado, siempre mirando por encontrar su mejor versión. Más allá de la moda, en términos de belleza, todo suma para conseguir sentirse favorecida y el tratamiento adecuado del cabello es uno de esos imprescindibles que toda prometida debe sumar a la lista. Encontrar un protocolo que sea capaz de nutrir la melena de la protagonista del día y lograr que se aprecie luminosa y saludable es algo que debe hacerse meses antes del ‘sí, quiero’. Y, sin duda, tal y como aseguran los expertos, todo empieza por lavarlo correctamente.

"Lo que más apetece a las novias es tener el cabello limpio, bonito y grueso. Por eso les aconsejo prepararse bien la materia prima. Si el cabello tiene las puntas estropeadas, está quebrado, seco, desfilado o descuidado, afectará a la durabilidad del peinado. Debemos optar porque el cabello esté lo más sano posible: las puntas lo más rectas y mejor cortadas que se pueda, para que en la punta no se vaya el peinado. Aunque el corte tenga movimiento, capas o flequillo, la punta debe siempre estar recta. Para ello realizo el corte de engrosamiento, nuestra técnica, o el tratamiento Clandestino (para evitar la rotura capilar), aunque luego pueda suceder que no las peine yo, porque vivan lejos o se casen en otro lugar”, nos explicaba Moncho Moreno.

Precisamente porque el cuidado diario es una pieza clave en el resultado del gran día, hemos consultado al reconocido salón de peluquería andaluz Adonay y a la farmacéutica Clara Fernández, de Farmacia El Globo Córdoba, sobre cómo debemos limpiar el pelo los meses previos al enlace (y siempre).

¿Supone el lavado del cabello un factor esencial para un buen resultado el día de la boda?

Clara Fernández: “Sí, un cabello bonito comienza en el paso de la limpieza. Tenemos que tener en cuenta que el champú lo vamos a elegir según las necesidades del cuero cabelludo. Lo más importante a la hora de elegir nuestro champú es que tenga un buen equilibrio entre limpieza y acondicionado (no queremos que limpie en exceso la fibra capilar)”.

Adonay: “Por supuesto, el resultado parte de una buena higiene capilar. Es esencial tener el cabello suelto, no amechonado por el sebo y con la misma intensidad de brillo de raíz a puntas. Además, tener el cabello sucio nos va a dificultar tanto el dar volumen a la raíz como apreciar bien el color del cabello, ya que cuando la raíz está sucia, da sensación de que el cabello está más oscuro. Por último, también comentar que el cabello absorbe muchos olores y por ello debemos tener una correcta higiene para que siempre huela bien. En nuestra firma recomendamos lavarlo el mismo día de la boda para evitar la suciedad que se pueda generar la noche antes por sudor o exceso de tocarse el cabello”.

¿De qué forma deberíamos lavar el cabello?

Clara Fernández: “La técnica de lavado ideal comienza por impregnar bien el cabello de agua, emulsionar el champú en las palmas de las manos y llevar al cuero cabelludo. Algo que se suele hacer de forma errónea es frotar la fibra capilar, o cabello, con el champú. La fibra se lavará por arrastre del agua. Únicamente vamos a lavar el cuero cabelludo, con la yema de los dedos, realizando movimientos en rastrillo. Es importante que consideremos bien la nuca y detrás de las orejas, zonas más grasas que en ocasiones se quedan en el olvido.Podemos realizar una doble jabonada, especialmente si el champú es de tratamiento, como en el caso de cabello graso o con caspa”.

Adonay: “Antes del lavado, comenzaremos cepillando el cabello para quitar enredos, no sin antes aplicar un sérum que facilite el desenredado para no dañar las puntas. Una vez realizado el paso anterior, lo mojaremos por completo y aplicaremos una dosis de champú en las manos, que repartiremos bien antes de aplicarlo sobre la raíz. Nuestros productos lavan por depósito. Aconsejamos movimientos circulares de forma relajada para no activar en exceso las glándulas sebáceas. El champú debe tener un tiempo de exposición de uno a tres minutos. Este proceso lo repetiremos dos veces para una correcta higiene A continuación, aplicaremos acondicionador o mascarilla (dependiendo de las necesidades del cabello) de medios a puntas, esto nos aportará brillo. Es fundamental una buena hidratación y sellado de cutícula para que el cabello este radiante. Por último, tenemos que prestar atención en aclarar correctamente y con abundante agua, asegurándonos de eliminar restos de producto”.

¿Se trata cada tipo de cabello de una forma diferente?

Clara Fernández: “En este caso, la forma de aplicar el champú es la misma en todos los cabellos, lo que cambia es la naturaleza del mismo. Es crucial tener en cuenta que el champú se elige según la naturaleza del cuero cabelludo (graso, seco, sensible, con caspa…) y la mascarilla o acondicionador, según la fibra capilar (cabello teñido, seco, dañado…) Lo que no se debe hacer es elegir un champú para cabello seco, si necesitas lavar el cabello con frecuencia. En este sentido, hay diferencias en la composición de los champús, según las necesidades. Por ejemplo, en un cuero cabelludo sensible, se suelen utilizar unos agentes limpiadores que se llaman betaínas, que no pican a los ojos, mientras que en un cuero cabelludo graso, recomendamos utilizar sulfatos para retirar bien el sebo. En un cuero cabelludo seco, en ocasiones nos encontramos unos limpiadores que se llaman sarcosinatos, que desengrasan menos, y son muy comunes en los champús dos en uno (limpiadores-acondicionadores)”.

Adonay: “Por supuesto, cada cabello tiene que lavarse con productos adecuados a sus necesidades. Ya que no es lo mismo un cabello fino con tendencia a coger poco volumen, que un cabello muy crespo con el que necesitaremos aplicar productos anti-frizz para que con el paso de las horas se mantenga igual. Una mala elección del producto puede tanto dificultar el trabajo del estilista como afectar al resultado o duración del peinado”.

¿Cómo identificar qué tipo de cabello tiene cada novia?

Clara Fernández: “En un primer lugar, debemos plantear cuál es la frecuencia de lavado. Si te lavas el cabello todos los días o un día sí, uno no, tienes el cuero cabelludo graso. Si lo lavas dos o tres veces a la semana, tienes un cuero cabelludo mixto-normal. Si lavas el cabello una vez en semana, tu cuero cabelludo es seco. Además, tendremos que considerar otros factores muy importantes que afectan al cuero cabelludo: la caída capilar y la caspa. En función de estas premisas, seleccionaremos aquel champú que mejor se adapte a nuestras necesidades”.

Adonay: “Aconsejamos buscar un profesional que asesore correctamente, ya que normalmente nuestro cabello suele tener varias necesidades a la vez y es muy importante realizar un buen diagnóstico para determinar cuales son los productos adecuados. En primer lugar, tenemos que observar el grosor de cabello que puede ser grueso, medio o fino. Después, si el cabello es natural, esta coloreado o decolorado. Si es rizado, ondulado o liso. Observaremos, también, si el cabello es mate o si tiene brillo. Veremos tanto el estado de sus puntas como la elasticidad. Más tarde, nos detendremos a ver si tiene tendencia a seco o graso. Y, por último y no menos importante, observaremos el estado del cuero cabelludo. Si tiene algún tipo de alteración; descamación generada por deshidratación de cuero cabelludo, pitiriasis (caspa) o dermatitis, en cuyo caso realizaremos una exfoliación de cuero cabelludo para eliminar esos excesos de piel”.

¿Cuál sería tu paso a paso ideal o rutina para llegar a la boda con un pelo saludable?

Clara Fernández: “Para mí hay cuatro pasos imprescindibles en el cuidado capilar, y más de cara a preparar el cabello de cara al día de la boda. Comenzamos por el champú. Un truco para tener una limpieza equilibrada es alternar el uso de champús más suaves, sin sulfatos, con otros de mayor detergencia, con sulfatos. A continuación, utilizaremos una mascarilla o acondicionador, según las necesidades del cabello. Personalmente, adoro las mascarillas con proteína hidrolizada, especialmente para cabellos largos o dañados, ya que hacen un efecto de relleno. Son capaces de reponer de forma reversible hasta el 50% de los huecos en nuestra fibra. Pueden penetrar hasta el córtex, la parte interna del cabello, rellenando posibles huecos y reemplazando así la queratina perdida. Una vez que salimos de la ducha, idealmente aplicaremos un protector térmico antes del secado, que no dé peso ni apelmace. Con el cabello seco, soy muy fan de usar mezclas de aceites o sérum de puntas, que den sedosidad y brillo al cabello, sin engrasar. Son el toque final para restar encrespamiento y dejar el cabello pulido”.

Adonay: “El cabello tiene varias necesidades, por lo que siempre recomendamos empezar a tratarlo unos seis meses antes del gran evento. Comenzamos controlando la salud capilar (rotura, deshidratación, desnutrición...) dejando el mes antes de la boda para las necesidades referentes al brillo y mantenimiento del color. También asesoramos sobre que, para conseguir un cabello bonito para el día de la boda, hay que evitar al máximo las agresiones externas, como fuertes cepillados, excesos de uso de planchas o de gomillas para recogerse el cabello que sean demasiado fuertes o de un material que pueda romperlo”.

¿Un último consejo imprescindible?

Clara Fernández: “Mi consejo es que tratemos de mimar el cabello y no exponerlo a los principales daños. Secar con delicadeza, peinar y desenredar sin pegar tirones, evitar coletas muy tirantes… Y en cuanto a los principales daños, evitaría la exposición al sol, a aguas saladas y cloradas, altas temperaturas, tintes y mechas frecuentes”.

Adonay: “El mejor consejo que podemos dar es que confiéis vuestro cabello a un buen profesional, el mundo del cabello es muy amplio, y él sabrá asesorar sobre las necesidades concretas que se tengan y no dar pasos en falso en cuanto a color o mechas, ya que, si no se trata el cabello de forma adecuada, se podrá sufrir daños que requieran bastante tiempo de recuperación. De cara a la boda, el cabello es algo de lo que debes disfrutar y no estar en tensión por un mal trabajo realizado. Finalmente, recomendamos, 15 días antes de la boda, una visita al salón para realizar una matización en caso de que lleves color o mechas, o si tienes cabello natural un gloss para potenciar el brillo. Cabe destacar incluir un ritual específico y nutritivo para tu cabello que actué de forma intensa, el más utilizado en nuestro salón, antes de la boda, es LUXE OIL de SYSTEM PROFESSIONAL".