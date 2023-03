Todos los peinados de novia que puedes hacerte si eres una amante de los lazos

La fiebre de la moda nupcial por los lazos parece no tener fin. Este espectacular detalle es el remate definitivo que firmas como Pronovias, Amsale, L’Arca Barcelona, Berta o Rosa Clará han añadido a algunos de los vestidos más sonados de sus colecciones 2023, piezas de todos los estilos que tienen como denominador común este elemento naíf. Protagonistas sobre las capas, en las mangas, en cinturones, en sobrefaldas, en escotes en la espalda o en el cuello, las lazadas no defraudan y han sabido abrirse un hueco destacado entre las novias más románticas. Quienes no las incluyen en sus diseños, optan por darles protagonismo en el pelo, como parte de diferentes peinados. Si te fascina esta posibilidad, debes saber que existen al menos siete propuestas que atraerán todas las miradas.

Coleta

María, una de las novias virales que nos contaba recientemente la historia de su gran día, es una de las últimas chicas con estilo que se ha apuntado a la coleta con lazada para completar su look. “El tema del lazo es otra de las cosas que tenía clarísima. Desde pequeña me encanta llevar lazos en el pelo o algún adorno como pañuelos o coleteros grandes. Pero el lazo siempre me recuerda a una foto que tiene mi madre en el salón de cuando hice la Primera Comunión”, nos explicaba. Y es que la coleta, con unas ondas suaves, permite a la protagonista de la boda apuntarse a esta tendencia de una manera fresca y juvenil y cambiar de peinado con mayor facilidad que con cualquier otro recogido más pulido.

Moño

Del popular recogido de bailarina a la ‘coca’ más tradicional, cada uno de los moños que triunfan entre las novias pueden resultar aún más bonitos y detallistas si incorporan un lazo. Propuestas que van desde la versión más discreta, en forma de pasador u horquilla, hasta los velos en forma de lazo enganchados al moño, pasando por el habitual diseño de terciopelo, capaces de conseguir que un estilismo nupcial sencillo resulte mucho más inspirador. Eso sí, si recurres a la magia de las lazadas, deberás renunciar a lucir velo en su versión clásica.

Semirrecogido

Con o sin trenzas, con ondas naturales o más marcadas, las posibilidades para dar forma al semirrecogido de novia que más se adapte a tus gustos son casi infinitas, basta con encontrar el resultado con el que la protagonista del día se sienta más cómoda. Y es que este peinado es el preferido de las prometidas indecisas, pues les permite ubicarse a medio camino entre el cabello recogido y la melena al viento, sin renunciar a añadir complementos como los lazos, de raso o terciopelo, con los que conseguir un look de ensueño.

Recogido romántico

En lo que a recogidos para llevar lazos se refiere, las novias encuentran multitud de inspiración entre las propuestas de las firmas nupciales más bohemias. Aquellas casas que apuestan por el romanticismo acompañan su vestidos más especiales con moños muy elaborados, en los que las trenzas son protagonistas y que están repletos de horquillas, pasadores y detalles que completan el look con muy buen gusto. El lazo puede colocarse a modo de diadema o entrelazado entre el recogido, dos elecciones que consiguen un resultado con un punto histórico y teatral.

Trenza

Aunque no es apta para melenas excesivamente rizadas ni para cabellos cortos, las trenzas siguen ganando ‘me gustas’ en las redes porque permiten obtener, mediante un peinado, resultados muy vistosos y espectaculares. La que es una de las elecciones más recomendadas para conducir todas las miradas a la espalda del look nupcial, permite jugar de muchas maneras con los lazos, que pueden situarse al comienzo de la trenza, al final de la misma o incluso introducirse en ella.

‘Top bun’

Conocido como ‘top bun’ o ‘top knot’ en el inglés, el moño alto es otra de las opciones exitosas para apostar por un lazo. Las francesas y las australianas son verdaderas expertas en este peinado que convence a las que buscan una propuesta que aporte luz al rostro, lo despeje y les permita dar importancia a su maquillaje. Las novias amantes de los vestidos diferentes suelen decantarse por este recogido original y relajado. ¿La última versión tendencia? Una que ha conquistado a las celebrities e influencers: el mismo peinado pero con notas de inspiración oriental.

‘Bubble ponytail’

Desde que la Reina Letizia se arriesgara con él en 2017 y María Pombo se decantara por una de las versiones más creativas de este peinado en su boda, las novias con melenas XL han querido probar sus bondades para el gran día. Hablamos de la conocida como bubble ponytail o coleta de burbujas, una opción que convence a las veinteañeras por huir de los clásicos y a la que cada vez es más habitual sumar un bonito lazo. Aunque no es de las opciones más populares, cuentan los expertos que aún triunfa entre aquellas quieren hacer de su peinado el mejor complemento del look nupcial.

