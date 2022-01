Alessandra Rinaudo y el nuevo desafío de Pronovias: vestidos de novia con segunda vida

La moda nupcial es cada vez más sostenible. El número de novias que demandan más ética y compromiso ambiental por parte de las firmas crece y grandes nombres de la industria como Pronovias han sabido responder a esa inquietud. La casa comenzó con #Wedoeco, la iniciativa por la que muchos de sus diseños están elaborados con tejidos y elementos responsables, certificados por autoridades de prestigio internacional. Siguió con dos potentes iniciativas: #MyDressxHerFuture, por la que recaudan fondos para programas sociales internacionales volcados en las niñas y la asociación con la plataforma RECOVO, para trabajar por el reciclaje de excedentes y reducir el impacto ambiental. Y ahora su nuevo éxito se llama 'Second Life', un programa para dar segunda vida, tras la boda, a los vestidos de la firma y de Nicole Milano. Sobre ello hablamos con Alessandra Rinaudo, directora artística de Pronovias, que comienza con una potente premisa: "las nuevas generaciones tienen cada vez más conciencia ecológica y social y las marcas tenemos el deber de adquirir un compromiso de sostenibilidad más importante para impulsar el cambio".

VER GALERÍA

- Pronovias Edén 2022: el lujo sencillo y la delicadeza en una colección excepcional

Vestidos versátiles y transformados

La innovación es parte indispensable de la hoja de ruta de Pronovias y este salto a una faceta más ecológica es consecuencia de prestar atención a lo que reclaman las nuevas prometidas. "Esta iniciativa ha nacido para desafiar las prácticas de circularidad de producto en la industria nupcial, queremos poner fin a la idea de que un vestido de novia solo se puede lucir una vez. La intención del programa 'Second Life' es dar a las novias la oportunidad de transformar su vestido de ensueño en un vestido diferente para que lo puedan llevar en otras ocasiones", nos explica Alessandra. Junto a Nicole Cavallo, directora creativa de Nicole Milano, ha dado forma a este programa, por el que ambas han rediseñado un total de 70 vestidos, repartidos entre las dos firmas, cuyo resultado no supondrá un coste adicional para las clientas.

VER GALERÍA

- Georgina Chapman nos presenta la nueva colección de Marchesa para Pronovias

Cada una de estas 70 piezas dispone de su propia propuesta de modificación, sin renunciar a la esencia de cada pieza, con el objetivo de que sean más versátiles y puedan lucirse en situaciones más cotidianas. "Este primer lanzamiento lo conforman alrededor de unos 50 vestidos de las colecciones de Pronovias, seleccionados y rediseñados cuidadosamente por mí y unos 20 modelos de la marca Nicole, que han sido seleccionados por Nicole Cavallo, directora creativa de Nicole Milano. Y la intención es seguir añadiendo más modelos en cada nueva colección", nos desvela. Esta alianza demuestra que la unión de dos casas líderes hace la fuerza, algo que confirma la propia Alessandra: "Cada una ha trabajado en los diseños de la marca por lo que hemos partido de un proyecto y una idea común y lo hemos desarrollado conjuntamente".

VER GALERÍA

- Pronovias Privée Oasis: conoce la colección de vestidos más exóticos y majestuosos

Así se (re)diseña

Transformar un diseño no es tarea fácil y hacerlo manteniendo el concepto y los detalles detrás de cada vestido, aún menos, pero la experiencia, tal y como relata Alessandra, resulta muy enriquecedora y resultado demuestra su talento. "Rediseñar los vestidos para darles una segunda vida ha sido muy divertido y lo he disfrutado muchísimo. Cada vestido tiene una especie de elemento clave que lo hace especial, y al pensar en las alteraciones de 'Second Life' me enfoqué en ese elemento, jugando con él para mostrar una nueva forma de lucirlo. En algunos casos trabajé con el largo del vestido, el volumen de la falda, el escote, las mangas y por supuesto los accesorios", apunta.

Estas creaciones pueden así pasar al fondo de armario de las novias, con un nuevo aspecto, pero con el mismo estilo que las enamoró. Para Alessandra, cada uno de esos diseños transformados pueden convertirse en looks que formen parte del vestidor de una mujer para toda la vida: "una vez que hemos creado algo, realmente creo en usarlo una y otra vez. Personalmente tengo muchos vestidos bonitos de hace muchos años que conservo, y cada uno cuenta una historia y me alegra mucho pensar que el vestido de novia puede seguir creando historias. Así que sí, creo que a través de la creación consciente tenemos la oportunidad de ayudar a salvar el planeta".

VER GALERÍA

- Marchesa for Pronovias 2022: una colección repleta de detalles inspirada en Sevilla

Un estilo para cada novia

Estas propuestas tienen hueco en todos los roperos, de mujeres de muy diversos estilos, porque Pronovias y Nicole Milano han apostado por diseños de cuatro inspiraciones distintas. Cuatro estéticas diferenciadas que encajan en todo tipo de enlaces, marcadas por ese contexto en el que las firmas imaginan el look tras el gran día. "En los vestidos románticos incluimos faldas de tul, de gasa o con cierto volumen y algunos brillos y los imaginamos combinados con jerséis de punto, zapatillas o botas. El boho está formado por vestidos más fluidos y desenfadados, mayoritariamente realizados en gasa y que con una chaqueta vaquera, un sombrero y un bolso étnico puede lucir espectacular en una fiesta de verano, un pícnic o un paseo por la playa. En los elegantes tenemos los de crepe, encajes y transparencias y que combinados con un blazer o incluso una chaqueta de piel, un stiletto o una sandalia de tacón, quedan perfectos para cualquier reunión. Finalmente, los de fiesta, son aquellos con pedrería, lentejuelas, mucho brillo o algún elemento más especial que no necesitan muchos más accesorios para ser el centro de todas las miradas", describe Alessandra.

VER GALERÍA

- Si te casas en 2022, estas son las dos tendencias más fascinantes de la temporada

El objetivo de este programa es, por tanto, mantener la esencia del look original, al mismo tiempo que se añaden o retiran elementos para hacerlo más 'casual'. Los mejores ejemplos de cómo llevar algunos de estos estilismos los encontramos en las seis influencers escogidas para participar en el lanzamiento de este proyecto: Iera González, de España; Arianna Cirrincione y Cristina Musacchio, de Italia; Julia Mateian y Alexandra Zimny, de Francia e Iga Wyzoka, de Reino Unido. Así lo explica Alessandra: "Hemos querido contar con el apoyo de varias influencers internacionales, también con consciencia medioambiental, para que nos hicieran su propuesta de estilismo para mostrar a las novias las posibilidades que tienen los vestidos. Visualizar cómo los combinan ellas y en qué ocasiones los podrían llevar creo que aporta un gran extra".

VER GALERÍA

- Los vestidos de novia del 2022 nos invitan a soñar con bodas aun más preciosas

En tiendas seleccionadas

Después de descubrir 'Second Life' la pregunta es obligada: ¿cuándo, dónde y cómo pueden las novias sumarse a este fenómeno sostenible? La propia Alessandra nos da la respuesta: "El programa está disponible en una selección de tiendas propias de Pronovias, por lo que en cada una les podrán informar y enseñar los vestidos que forman parte del programa. La iniciativa está activa desde el 1 de enero y hemos creado una página web específica ¡Dale una segunda vida a tu vestido! | Pronovias, donde las novias pueden consultar toda la información que necesiten". Información que podría verse ampliada, dado que ambas firmas prometen seguir apostando por la sostenibilidad. "Hemos empezado con 70 vestidos y vamos a seguir ampliando la selección de modelos en cada nueva colección", señala. Porque, como recuerda ella misma, los cambios empiezan con pequeños pasos: "y nosotros estamos en un camino que queremos seguir recorriendo con nuestras novias". Un camino directo hacia bodas más sostenibles.