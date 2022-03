Atención novias: Si te casas en 2022, estas son las dos tendencias más fascinantes de la temporada

Después de muchas bodas canceladas en 2020 y 2021, el próximo año promete dar el pistoletazo de salida a las celebraciones por todo lo alto, sin restricciones ni aforos limitados. Si eres de las novias que tuvieron que posponer su enlace, seguramente ahora te encuentres inmersa en la búsqueda del vestido para el día más especial de tu vida. La silueta y la forma del cuerpo, el estilo y personalidad de cada una de nosotras, así como el espacio elegido para la celebración son los condicionantes estéticos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro vestido de novia.

Como en la moda, en el territorio de las novias también existen unas tendencias que definen cada temporada, en cuanto a tejidos, tipo de escote, largo del vestido, volúmenes… y es por eso que hemos recurrido a la firma líder en el sector nupcial en España y el mundo, Pronovias, y a su directora artística Alessandra Rinaudo, para que nos ayuden a seleccionar qué van a llevar las novias en 2022, esos estilismos que irán en sintonía con el espíritu festivo reinante que veremos en las bodas del año que viene.

La magia de la ópera

Con el arte y la cultura como punto de partida, la colección Opera de Atelier Pronovias, diseñada por Alessandra Rinaudo, directora artística de la firma, se ha inspirado en la magia de la música, concretamente en la ópera Carmen y también incluye referencias al ballet de El lago de los cisnes. Vestidos que son un espectáculo en sí mismos, realizados a mano de manera artesanal, con complejos patrones de alta costura artesanal, delicados tejidos de seda y llamativos detalles de pedrería y encaje en las magas, escote y espalda. Unos diseños hechos a medida de la novia, especiales y con personalizaciones únicas para la mejor actuación de su vida. La teatralidad de la colección también se refleja en la campaña, con fotografías en las que destacan unas cortinas a modo de escenario realizadas en rosas rojas.

Con esta nueva colección de Atelier Pronovias, la línea haute couture de la marca, la directora artística de Pronovias quiere despertar la emoción y el entusiasmo que se siente en una noche en la ópera, cuando la orquesta comienza a tocar sus acordes y el telón se sube para revelar una escenografía repleta de arte, moda y belleza. «Es la primera colección después de la pandemia que tanto nos ha afectado en nuestras vidas. El arte y la cultura son extremadamente importantes para mí, y durante el último año los he echado mucho de menos. Para mí, la ópera es la máxima expresión de la belleza y el arte en todas sus formas”, señala la diseñadora.

Vestidos que son arte

Tres detalles son los protagonistas de la colección Opera de Atelier Pronovias 2022. El primero, los emblemáticos tejidos, como el mikado o el crepé de seda, que ahora se tornan más lujosos y sedosos. Como novedad, se incluye el tejido jersey, acabado a mano, y la organza de seda. El segundo, los volúmenes artísticos de los vestidos, donde las siluetas clásicas de corte en A y sirena se reinventan con transparencias muy femeninas, y con mangas y volantes estructurados, que añaden un plus de fuerza al estilismo nupcial. Y, por último, la ornamentación exquisita que decora vestidos a través de lentejuelas brillantes, flores en 3D y piedras preciosas. Una colección que, además, está disponible en tallas grandes, aptas para todo tipo de cuerpos.

Del arte a la naturaleza

Y de la belleza de la música pasamos a la belleza de un continente, África. La sencillez y la armonía que transmiten su exuberante naturaleza se plasman en la colección Eden 2022 de Pronovias, diseñada también por su directora artística, Alessandra Rinaudo. "Se trata de una colección muy emocionante y personal para mí", confiesa Alessandra Rinaudo. "Hace algún tiempo, viajé por África con mi familia, y allí descubrí lugares vírgenes repletos de belleza. Durante el último año, he vuelto a esos lugares con el pensamiento, y he recordado los paseos por los bosques y las noches estrelladas. Me di cuenta de cuánto significa para mí la naturaleza y cuánto inspira mis diseños".

Entre los parajes vírgenes y las dunas del desierto

Dentro la colección Eden, podemos encontrar las siluetas características de Pronovias, como los vestidos estilo sirena o princesa, disponibles también en tallas grandes. Unos diseños en los que destaca una nueva silueta, más limpia, que se inspira en las dunas del desierto y los parajes vírgenes de África. Los tejidos, suaves y sedosos, como el satén, el chifón y la organza, se trabajan en preciosos drapeados que esculpen el cuerpo, para un resultado muy glamuroso y extremadamente femenino. Además, se incluyen nuevos accesorios para crear el look nupcial perfecto o adaptar el vestido a cada momento del día, como sobrefaldas, mangas voluminosas extraíbles, capas fluidas y elegantes, y velos que contribuyen a la elegancia integral de la novia.

Vestidos con conciencia

En su compromiso con el medioambiente, ambas colecciones Opera y Eden presentan un número mayor de vestidos de la línea #WeDoEco, que refuerzan la iniciativa de moda nupcial sostenible lanzada por el Grupo Pronovias en 2021. Los vestidos, confeccionados con tejidos y componentes de certificación eco, en los que destacan la calidad de los materiales, representan un paso más hacia el objetivo de la compañía a largo plazo de llevar a la industria nupcial hacia unos mejores estándares de sostenibilidad.