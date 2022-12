Cinco tendencias de novia que serán todo un éxito este 2023

Gracias al análisis de tendencias que hacen los grandes buscadores, las empresas dedicadas al estudio de estos fenómenos y, con cierta visión de futuro, diseñadores y estilistas, sabemos, con antelación, aquello que se llevará cada temporada. En moda global y en moda nupcial coincide la convivencia de minimalismo y detalles excesivos en los looks de 2023. Son muchas las firmas y propuestas que, siguiendo el pulso marcado por los expertos y las pasarelas, han creado vestidos de novia con capacidad de hacerse viral. Y en esos diseños tan especiales siempre cuenta con un papel destacado alguna de las cinco tendencias que te descubrimos, todas presentes en las nuevas colecciones y aprobadas por los ateliers españoles de creaciones a medida.

Looks de novia con capa

En 2022 un total de 12 de las novias virales seleccionadas por ¡HOLA! lucieron capa en su gran día. Cuando la tendencia parecía no dar más de sí, se reinventó gracias a nuevos tejidos, bordados y aplicaciones hasta construir toda clase de looks románticos y sofisticados. En 2023 su continuidad está garantizada, tal y como demuestran las principales colecciones ‘made in Spain’. Diseñadores como el sevillano Nicolás Montenegro o Merche Segarra, directora creativa de Jesús Peiró, confirman que será la gran tendencia del año. “Una tendencia que cobra más fuerza, día a día, es el desarrollo de capas y mangas. Estas se combinan con los vestidos en diferentes momentos y situaciones, pero ya forman parte del total look nupcial”, nos contaba ella.

Escote Bardot para novias

En línea con la estética majestuosa y retro de los escotes palabra de honor, el de estilo Bardot también es capaz de estilizar la silueta y aportar, al vestido de novia, un toque muy chic. Quizá por ello tantas firmas nupciales lo han incluido en sus colecciones para la nueva temporada, junto a tejidos vaporosos —de corte romántico— o incluso con propuestas efecto glitter, ideales para bodas de noche. Dentro y fuera de nuestras fronteras, la tendencia ha cautivado a firmas como Milla Nova, Marchesa, Galia Lahav, Rosie Assoulin, Elie Saab, Victoria Colección y Monique Lhuillier.

Lazos como detalle nupcial

Lo hemos visto en las propuestas de Rosa Clará, Amsale, L’Arca Barcelona, Pronovias o Berta para 2023: las novias seguirán llevando lazos en zonas estratégicas de sus looks. Del peinado (alrededor de una coleta) a las espaldas más escotadas, en 2022 hemos visto numerosas fórmulas para incorporar la tendencia y este nuevo año no faltan ideas que convierten estos detalles en joyas, en bordados o en los grandes protagonistas de cuellos muy especiales. La propuesta fascina a prometidas de todas las edades y es una de las más aplaudidas en la red.

Mangas con volumen para novias

Desde Otaduy hasta Aire Barcelona, pasando por Silvia Fernández Atelier, Boüret o Ze García: las firmas españolas han caído rendidas ante las bondades de las mangas voluminosas para las bodas de 2023. Capaces de crear el equilibrio necesario en un look y de potenciar la silueta de una novia, este tipo de detalles especiales pueden convertir el vestido más sencillo en uno tremendamente especial. Prueba de ello es la historia de Paula, una recién casada periodista que nos explicó la importancia de la mangas en su diseño nupcial: “en mi día a día soy bastante básica vistiendo, pero en ocasiones especiales me encanta arriesgar y adoro los juegos de volúmenes, por lo que la intención era reflejar esa dualidad, y creo que lo conseguimos totalmente con un vestido que cuenta con una base muy limpia y sin apenas costuras a la vista, pero de repente agrega unas mangas abullonadas con flores de organza que acaparan todas las miradas".

Vestidos con largo midi

“El corte midi es una opción cada vez más valorada por las novias. Entre sus puntos a favor destaca el aire sofisticado y diferente que transmite la novia que se atreve con esta tendencia. Además, nos permite dar más importancia a los zapatos y, por supuesto, aporta comodidad”. Eran palabras de la fundadora de Aleste Atelier sobre el que es el largo favorito de las chicas más estilosas para dar el ‘sí, quiero’. Esta opción que resulta especialmente favorecedora para mujeres altas o chicas delgadas (al tratarse de una opción que acorta visualmente la silueta), triunfará en 2023 en su versión tobillera y puede emplearse en diseños de todos los estilos.

