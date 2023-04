Si celebras una boda íntima, estos vestidos de novia son para ti

El 2021 fue, por necesidad, el año del auge de las bodas íntimas. Un formato con aforo reducido para invitados, cuidadosamente seleccionados, en el que los novios disfrutan sin complejos y apuestan por un estilo natural y más personalizado. Este tipo de enlaces llegaron para quedarse y en 2023 hay quienes los prefieren al clásico evento con cientos de asistentes. En ellos, la novia apuesta por la sencillez en su look, con vestidos que den protagonismo a sus puntos fuertes, pero que le permitan sentirse muy cómoda. En lugar de diseños opulentos, triunfan las propuestas limpias y con personalidad, sin miedo al qué dirán y muy elegantes. Hoy te descubrimos cinco tipo de diseños que enamoran a quienes celebran estas ceremonias.

- Apúntate a los vestidos de novia con manguitos, la tendencia más arriesgada

Desenfadado

En toda boda íntima, como su propio nombre indica, hay más intimidad y, por tanto, los novios suelen tender a un estilo natural, relajado e incluso desenfadado, desde sus looks hasta la decoración. Los diseños nupciales propios de este estilo presentan tejidos ligeros, detalles algo bohemios y suelen servir como prendas de fondo de armario una vez que el gran día ha pasado. Si bien los looks de novia tradicionales son un acierto asegurado para quienes tienen dudas, cada vez más prometidas dejan atrás lo establecido para ser ellas mismas, con propuestas cómodas que van desde los vestidos lenceros hasta los cruzados.

- La primera colección nupcial de Stéphane Rolland enamorará a las novias más detallistas

Con corte recto

Ya sea en una boda religiosa o en un enlace civil, el corte recto es el rey en los looks de novia ‘made in Spain’ actuales. Una propuesta que puede venir acompañada de escotes, espaldas, detalles y accesorios muy espectaculares y que siempre estiliza. Sencillo y atemporal, este estilo no tiene edad y encaja en todo tipo de cuerpos. Con el triunfo de los velos muy transparentes este tipo de vestidos se han convertido en los más buscados, pues se complementan a la perfección con dichos complementos. Su largo suele llegar hasta el suelo, aunque no suelen incorporar cola o, si lo hacen, suele ser corta.

- Ficha estos 12 vestidos con color perfectos para novias poco convencionales

Largo midi

Es, sin duda, el largo rey en las bodas exprés y en los enlaces civiles, el midi no pasa de moda y fascina a las chicas con más estilo. Habitual en las celebraciones de aforo reducido, favorece a numerosas siluetas y puede reutilizarse con facilidad tras el gran día. Además de su largo bajo la rodilla, también triunfa el largo tobillero. Casi cubriendo los pies, pero dejando parte de los zapatos al descubierto, esta opción ha conquistado a quienes no quieren renunciar a un vestido largo (incluidas las influencers), pero buscan evitar pisarse la cola y tampoco se ven mostrando demasiada pierna.

- Los segundos (y terceros) looks de novia de las 'influencers' que causaron sensación

En traje

Es polivalente, favorecedor y muy útil. El traje de chaqueta se impone en las bodas íntimas, ceremonias civiles, prebodas y postbodas o como segundo look del gran día y triunfa en los principales perfiles de moda nupcial de la red. Ahora, con la practicidad como telón de fondo, son numerosas las prometidas que apuestan por estos dos piezas que más tarde pueden llevar al trabajo. Este año el fenómeno se mantiene en sus versiones más románticas y minimal y las firmas del sector han recogido toda esa influencia para incluirla en sus colecciones 2022, con el fin de facilitar el trabajo a todas aquellas que deseen un look con notas masculinas para su enlace.

- Recordamos los vestidos de novia más inspiradores de las 'royals'

Corte al bies

En vestidos de novia de tejido fluido o de estilo lencero, el corte al bies es un acierto seguro. Abriéndose un hueco en las bodas íntimas, este tipo de falda es conocida por costureras y diseñadores como la que mejor sienta a todo tipo de cuerpos, pues es la que está pensada para que cada mujer la moldee con su silueta. Resulta especialmente cómoda, por lo que es habitual en looks nupciales de verano y vestidos de novia relajados. Además, este tipo de corte dota a la prenda de mucho movimiento, permite que la pieza se perciba como ligera y fresca.

- La boda en Marbella de Valle, la novia del look viral con falda y pantalón