Organiza la boda de tus sueños con las ideas del nuevo número de ¡HOLA! Novias

Ya está a la venta en los quioscos el nuevo número de ¡HOLA! Novias. Convertida en un referente para las novias, la publicación se ha convertido en un imprescindible para todas aquellas prometidas que buscan organizar la boda de sus sueños. Una guía en la que encontrarán todas las tendencias nupciales que enamoran a novias y diseñadores; vestidos llenos de romanticismo confeccionados con tejidos delicados, vaporosos y etéreos que dan vida a propuestas llenas de magia. Pero hay mucho más.

Este 2023 tenemos una de las bodas más esperadas, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, por ello, antes de que suceda, en el nuevo número de ¡HOLA! Novias hemos dejado volar nuestra imaginación para dar con los detalles más fashion del enlace de la marquesa de Griñón. Además, soñamos con las bodas de Isa Hernáez y Ana Cristina Portillo, que, aunque no estén prometidas, son pura inspiración para futuras novias.

Las royals también se convierten en referentes para las novias que buscan cómo incorporar ese "algo azul" en su look nupcial. Y algunas como Sassa de Osma inspiran también con su peinado, un recogido twist que sigue siendo un acierto y la mejor opción para novias que busquen una apuesta clásica y atemporal.

Loading the player...

Pero ¡HOLA! Novias no es solo un referente para las novias, también para las invitadas. En este gran número Inés Domecq nos cuenta en primera persona cómo ser fiel a su estilo personal, añadir un toque arriesgado en sus looks y cumplir con el protocolo han sido clave para liderar las listas de las invitadas mejor vestidas. Además comparte diez claves para que convertirse en la invitada perfecta no resulte especialmente complicado.